https://sputnikarabic.ae/20240502/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-12-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعات-بريانسك-وكورسك-وبيلغورود-وروستوف-وكراسنودار-1088446094.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 12 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وكورسك وبيلغورود وروستوف وكراسنودار
الدفاع الجوي الروسي يدمر 12 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وكورسك وبيلغورود وروستوف وكراسنودار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك وكورسك وبيلغورود وروستوف وكراسنودار. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T05:15+0000
2024-05-02T05:15+0000
2024-05-02T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام الطائرات المسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أية شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240501/مجموعة-روسية-تخترق-طوقا-أوكرانيا-استمر-28-يوما-وتهزم-قواته--1088424668.html
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روسيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 12 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وكورسك وبيلغورود وروستوف وكراسنودار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك وكورسك وبيلغورود وروستوف وكراسنودار.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام الطائرات المسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية، منها خمسة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف وثلاثة فوق إقليم كراسنودار".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أية شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.