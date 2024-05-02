السلطات الأمريكية تكشف عن تكلفة إعادة بناء جسر بالتيمور

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مراسل "سبوتنيك": الدفاعات السورية تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على جنوبي دمشق
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:03 GMT
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
10:30 GMT
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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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25 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
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خبير أمني: أي عملية عسكرية تركية في العراق ستعرض العلاقات الثنائية إلى اهتزازات
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لقاء سبوتنيك
لبنان بين تصعيد الحرب مع إسرائيل وصراع داخلي يؤثر على كل مناحي الحياة
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
10:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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14 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
12:30 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن تستغل شعار حل الدولتين كعملية نصب واحتيال سياسي
16:03 GMT
60 د
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لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
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صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
17:33 GMT
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السلطات الأمريكية تكشف عن تكلفة إعادة بناء جسر بالتيمور
السلطات الأمريكية تكشف عن تكلفة إعادة بناء جسر بالتيمور
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن تقديرات سلطات ولاية ميريلاند، أن تكلفة بناء جسر جديد في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية ليحل محل الجسر الذي انهار نهاية... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T19:43+0000
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العالم
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وقالت الصحيفة في بيان إن "إعادة بناء جسر بالتيمور الذي دمرته سفينة شحن في مارس/آذار سيتكلف ما بين 1.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار".وكما صرح وزير النقل في ولاية ماريلاند، بول فيديفيلد، فمن المقرر الانتهاء من بناء الجسر الجديد في خريف عام 2028، ووفقا له، سيتم تصميم الجسر الجديد وفقا لمعايير السلامة الحديثة ولن ينهار في حالة تعطل أي من مكوناته.وقالت شبكة "فوكس بالتيمور" الأمريكية، يوم 26 مارس/ آذار الفات: "جسر فرانسيس سكوت كي، انهار في الماء بعد اصطدامه بسفينة شحن".
https://sputnikarabic.ae/20240328/انهيار-جسر-بالتيمور-قد-يشهد-أضخم-قيمة-تأمين-حادث-بحري-في-التاريخ-1087471421.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

السلطات الأمريكية تكشف عن تكلفة إعادة بناء جسر بالتيمور

19:43 GMT 02.05.2024
© AP Photoفي هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو أصدره المجلس الوطني للنقل والسلامة، علقت سفينة الشحن "دالي" تحت جزء من هيكل جسر "فرانسيس سكوت كي" بعد اصطدام السفينة بالجسر، في بالتيمور، 26 مارس 2024.
في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو أصدره المجلس الوطني للنقل والسلامة، علقت سفينة الشحن دالي تحت جزء من هيكل جسر فرانسيس سكوت كي بعد اصطدام السفينة بالجسر، في بالتيمور، 26 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© AP Photo
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ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن تقديرات سلطات ولاية ميريلاند، أن تكلفة بناء جسر جديد في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية ليحل محل الجسر الذي انهار نهاية مارس/آذار الماضي، ستتراوح بين 1.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار.
وقالت الصحيفة في بيان إن "إعادة بناء جسر بالتيمور الذي دمرته سفينة شحن في مارس/آذار سيتكلف ما بين 1.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار".
وكما صرح وزير النقل في ولاية ماريلاند، بول فيديفيلد، فمن المقرر الانتهاء من بناء الجسر الجديد في خريف عام 2028، ووفقا له، سيتم تصميم الجسر الجديد وفقا لمعايير السلامة الحديثة ولن ينهار في حالة تعطل أي من مكوناته.
تعمل القوارب بالقرب من حطام جسر فرانسيس سكوت كي، في بالتيمور، ماريلاند، 27 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
انهيار جسر بالتيمور قد يشهد أضخم قيمة تأمين حادث بحري في التاريخ
28 مارس, 20:56 GMT
وفي 26 مارس/ آار الفائت، انهار جسر في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية، إثر اصطدام سفينة به، والسلطات المحلية أعلنت أنها تعتبر "الحادث ضخما".
وقالت شبكة "فوكس بالتيمور" الأمريكية، يوم 26 مارس/ آذار الفات: "جسر فرانسيس سكوت كي، انهار في الماء بعد اصطدامه بسفينة شحن".
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