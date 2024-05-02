https://sputnikarabic.ae/20240502/السلطات-الأمريكية-تكشف-عن-تكلفة-إعادة-بناء-جسر-بالتيمور-1088481721.html
السلطات الأمريكية تكشف عن تكلفة إعادة بناء جسر بالتيمور
السلطات الأمريكية تكشف عن تكلفة إعادة بناء جسر بالتيمور
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن تقديرات سلطات ولاية ميريلاند، أن تكلفة بناء جسر جديد في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية ليحل محل الجسر الذي انهار نهاية... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T19:43+0000
2024-05-02T19:43+0000
2024-05-02T19:43+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1c/1087456873_0:122:2319:1426_1920x0_80_0_0_be3ac1d7aa2b332cb5e86385a6e36903.jpg
وقالت الصحيفة في بيان إن "إعادة بناء جسر بالتيمور الذي دمرته سفينة شحن في مارس/آذار سيتكلف ما بين 1.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار".وكما صرح وزير النقل في ولاية ماريلاند، بول فيديفيلد، فمن المقرر الانتهاء من بناء الجسر الجديد في خريف عام 2028، ووفقا له، سيتم تصميم الجسر الجديد وفقا لمعايير السلامة الحديثة ولن ينهار في حالة تعطل أي من مكوناته.وقالت شبكة "فوكس بالتيمور" الأمريكية، يوم 26 مارس/ آذار الفات: "جسر فرانسيس سكوت كي، انهار في الماء بعد اصطدامه بسفينة شحن".
https://sputnikarabic.ae/20240328/انهيار-جسر-بالتيمور-قد-يشهد-أضخم-قيمة-تأمين-حادث-بحري-في-التاريخ-1087471421.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1c/1087456873_130:0:2191:1546_1920x0_80_0_0_ee0810b1d66e796219fda0138f9c9471.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
السلطات الأمريكية تكشف عن تكلفة إعادة بناء جسر بالتيمور
ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن تقديرات سلطات ولاية ميريلاند، أن تكلفة بناء جسر جديد في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية ليحل محل الجسر الذي انهار نهاية مارس/آذار الماضي، ستتراوح بين 1.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار.
وقالت الصحيفة في بيان إن "إعادة بناء جسر بالتيمور الذي دمرته سفينة شحن في مارس/آذار سيتكلف ما بين 1.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار".
وكما صرح وزير النقل في ولاية ماريلاند، بول فيديفيلد، فمن المقرر الانتهاء من بناء الجسر الجديد في خريف عام 2028، ووفقا له، سيتم تصميم الجسر الجديد وفقا لمعايير السلامة الحديثة ولن ينهار في حالة تعطل أي من مكوناته.
وفي 26 مارس/ آار الفائت، انهار جسر في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية، إثر اصطدام سفينة به، والسلطات المحلية أعلنت أنها تعتبر "الحادث ضخما".
وقالت شبكة "فوكس بالتيمور" الأمريكية، يوم 26 مارس/ آذار الفات: "جسر فرانسيس سكوت كي، انهار في الماء بعد اصطدامه بسفينة شحن".