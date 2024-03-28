https://sputnikarabic.ae/20240328/انهيار-جسر-بالتيمور-قد-يشهد-أضخم-قيمة-تأمين-حادث-بحري-في-التاريخ-1087471421.html
انهيار جسر بالتيمور قد يشهد أضخم قيمة تأمين حادث بحري في التاريخ
انهيار جسر بالتيمور قد يشهد أضخم قيمة تأمين حادث بحري في التاريخ
سبوتنيك عربي
تسببت سفينة شحن ضخمة في انهيار جسر بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية ونتج عنها إغلاق أحد أكبر الموانئ التجارية في البلاد. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T20:56+0000
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السفينة التي تسببت في الحادث، يوم الثلاثاء الماضي، تحمل اسم "دالي" وترفع علم سنغافورة، وكانت متجهة من بالتيمور إلى كولومبو في سريلانكا، حسب وسائل إعلام أمريكية. الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، سيقود لدفع تأمين ربما يكون الأكبر في تاريخ النقل البحري فيما يتعلق بالحوادث الفردية، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس. ولفتت الصحيفة إلى أن التعويضات المتوقعة نتيجة الحادث تعتمد على نتائج التحقيقات الخاصة بالسفينة المتسببة في حدوثه، وما إذا كان اصطدامها بالجسر ناتج عن إهمال أم نتيجة مشكلة ميكانيكية.وأوضحت الصحيفة أن خبراء التأمين البحري توقعوا أن تصل التأمينات الخاصة بهذا الحادث إلى نحو 3 مليارات دولار أمريكي.وتسبب الحادث في انهيار الجسر وسقوط السيارات في المياه ووقوع عدد من الضحايا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أشارت أيضا إلى تسببه في توقف حركة الملاحة.
https://sputnikarabic.ae/20240326/انهيار-جسر-في-ولاية-ميريلاند-الأمريكية-إثر-اصطدام-سفينة-به-1087387329.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
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انهيار جسر بالتيمور قد يشهد أضخم قيمة تأمين حادث بحري في التاريخ
تسببت سفينة شحن ضخمة في انهيار جسر بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية ونتج عنها إغلاق أحد أكبر الموانئ التجارية في البلاد.
السفينة التي تسببت في الحادث
، يوم الثلاثاء الماضي، تحمل اسم "دالي" وترفع علم سنغافورة، وكانت متجهة من بالتيمور إلى كولومبو في سريلانكا، حسب وسائل إعلام أمريكية.
الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، سيقود لدفع تأمين ربما يكون الأكبر في تاريخ النقل البحري فيما يتعلق بالحوادث الفردية، حسبما ذكرت
صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس.
ولفتت الصحيفة إلى أن التعويضات المتوقعة نتيجة الحادث تعتمد على نتائج التحقيقات الخاصة بالسفينة المتسببة في حدوثه، وما إذا كان اصطدامها بالجسر ناتج عن إهمال أم نتيجة مشكلة ميكانيكية.
وأوضحت الصحيفة أن خبراء التأمين البحري توقعوا أن تصل التأمينات الخاصة بهذا الحادث إلى نحو 3 مليارات دولار أمريكي.
وتسبب الحادث في انهيار الجسر
وسقوط السيارات في المياه ووقوع عدد من الضحايا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أشارت أيضا إلى تسببه في توقف حركة الملاحة.