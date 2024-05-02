الكرملين: عدم معاقبة المتورطين في مأساة أوديسا صفحة مخزية بتاريخ أوكرانيا

عربي
القوات الروسية تحرر بيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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25 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:29 GMT
17 د
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الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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14 د
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240502/الكرملين-عدم-معاقبة-المتورطين-في-مأساة-أوديسا-صفحة-مخزية-بتاريخ-أوكرانيا-1088451837.html
الكرملين: عدم معاقبة المتورطين في مأساة أوديسا صفحة مخزية بتاريخ أوكرانيا
الكرملين: عدم معاقبة المتورطين في مأساة أوديسا صفحة مخزية بتاريخ أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المسؤولين عن المأساة التي وقعت قبل 10 سنوات في مجلس النقابات العمالية في أوديسا يجب أن... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T10:11+0000
2024-05-02T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "نتذكر كل أولئك الذين لقوا حتفهم بشكل مأساوي حينها. ونحن على ثقة بأنه يجب معاقبة من يقفون وراء هذه الجريمة. هذه الجرائم ليس لها قانون تقادم".ووصف بيسكوف عدم معاقبة المتورطين في مأساة مجلس النقابات العمالية في أوديسا "بالصفحة المخزية في تاريخ أوكرانيا".الجدير بالذكر أن المأساة، التي يتم الحديث عنها، بدأت عندما قدمت جماعات مؤيدة للانقلاب إلى مدينة أوديسا، في الـ2 من مايو/ أيار 2014، وقامت على الفور بالاعتداء على تظاهرات نظمها مواطنون موالون لروسيا احتجاجا على الانقلاب على السلطة في كييف، بنتيجة أحداث ما يعرف بساحة "الميدان".واستخدم المهاجمون الزجاجات الحارقة والأسلحة النارية على مرأى من الشرطة، ما أسفر عن مقتل 48 شخصاً وأكثر من 250 جريحاً، ولا يزال المعتدون طليقين حتى اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20240502/موسكو-حول-مأساة-2-مايو-2014-في-أوديسا-اليوم-الذي-تصبح-فيه-حرة-ليس-بعيدا-1088448064.html
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روسيا

الكرملين: عدم معاقبة المتورطين في مأساة أوديسا صفحة مخزية بتاريخ أوكرانيا

10:11 GMT 02.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المسؤولين عن المأساة التي وقعت قبل 10 سنوات في مجلس النقابات العمالية في أوديسا يجب أن يعاقبوا، فمثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نتذكر كل أولئك الذين لقوا حتفهم بشكل مأساوي حينها. ونحن على ثقة بأنه يجب معاقبة من يقفون وراء هذه الجريمة. هذه الجرائم ليس لها قانون تقادم".
ووصف بيسكوف عدم معاقبة المتورطين في مأساة مجلس النقابات العمالية في أوديسا "بالصفحة المخزية في تاريخ أوكرانيا".
الأوكرانيون يشاركون في مسيرة بمناسبة ذكرى أحداث الميدان، وحرق إطارات في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
موسكو حول مأساة 2 مايو 2014 في أوديسا: اليوم الذي تصبح فيه حرة ليس بعيدا
07:42 GMT
الجدير بالذكر أن المأساة، التي يتم الحديث عنها، بدأت عندما قدمت جماعات مؤيدة للانقلاب إلى مدينة أوديسا، في الـ2 من مايو/ أيار 2014، وقامت على الفور بالاعتداء على تظاهرات نظمها مواطنون موالون لروسيا احتجاجا على الانقلاب على السلطة في كييف، بنتيجة أحداث ما يعرف بساحة "الميدان".
واستخدم المهاجمون الزجاجات الحارقة والأسلحة النارية على مرأى من الشرطة، ما أسفر عن مقتل 48 شخصاً وأكثر من 250 جريحاً، ولا يزال المعتدون طليقين حتى اليوم.
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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:32 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ستعلن عن منطقة آمنة للنازحين بعد تأكيد نتنياهو بدخول رفحأمس, 21:27 GMT
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