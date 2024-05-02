https://sputnikarabic.ae/20240502/الكرملين-عدم-معاقبة-المتورطين-في-مأساة-أوديسا-صفحة-مخزية-بتاريخ-أوكرانيا-1088451837.html
الكرملين: عدم معاقبة المتورطين في مأساة أوديسا صفحة مخزية بتاريخ أوكرانيا
الكرملين: عدم معاقبة المتورطين في مأساة أوديسا صفحة مخزية بتاريخ أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المسؤولين عن المأساة التي وقعت قبل 10 سنوات في مجلس النقابات العمالية في أوديسا يجب أن... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T10:11+0000
2024-05-02T10:11+0000
2024-05-02T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "نتذكر كل أولئك الذين لقوا حتفهم بشكل مأساوي حينها. ونحن على ثقة بأنه يجب معاقبة من يقفون وراء هذه الجريمة. هذه الجرائم ليس لها قانون تقادم".ووصف بيسكوف عدم معاقبة المتورطين في مأساة مجلس النقابات العمالية في أوديسا "بالصفحة المخزية في تاريخ أوكرانيا".الجدير بالذكر أن المأساة، التي يتم الحديث عنها، بدأت عندما قدمت جماعات مؤيدة للانقلاب إلى مدينة أوديسا، في الـ2 من مايو/ أيار 2014، وقامت على الفور بالاعتداء على تظاهرات نظمها مواطنون موالون لروسيا احتجاجا على الانقلاب على السلطة في كييف، بنتيجة أحداث ما يعرف بساحة "الميدان".واستخدم المهاجمون الزجاجات الحارقة والأسلحة النارية على مرأى من الشرطة، ما أسفر عن مقتل 48 شخصاً وأكثر من 250 جريحاً، ولا يزال المعتدون طليقين حتى اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20240502/موسكو-حول-مأساة-2-مايو-2014-في-أوديسا-اليوم-الذي-تصبح-فيه-حرة-ليس-بعيدا-1088448064.html
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روسيا
الكرملين: عدم معاقبة المتورطين في مأساة أوديسا صفحة مخزية بتاريخ أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المسؤولين عن المأساة التي وقعت قبل 10 سنوات في مجلس النقابات العمالية في أوديسا يجب أن يعاقبوا، فمثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نتذكر كل أولئك الذين لقوا حتفهم بشكل مأساوي حينها. ونحن على ثقة بأنه يجب معاقبة من يقفون وراء هذه الجريمة. هذه الجرائم ليس لها قانون تقادم".
ووصف بيسكوف عدم معاقبة المتورطين في مأساة مجلس النقابات العمالية في أوديسا "بالصفحة المخزية في تاريخ أوكرانيا".
الجدير بالذكر أن المأساة، التي يتم الحديث عنها، بدأت عندما قدمت جماعات مؤيدة للانقلاب إلى مدينة أوديسا، في الـ2 من مايو/ أيار 2014، وقامت على الفور بالاعتداء على تظاهرات نظمها مواطنون موالون لروسيا احتجاجا على الانقلاب على السلطة في كييف، بنتيجة أحداث ما يعرف بساحة "الميدان".
واستخدم المهاجمون الزجاجات الحارقة والأسلحة النارية على مرأى من الشرطة، ما أسفر عن مقتل 48 شخصاً وأكثر من 250 جريحاً، ولا يزال المعتدون طليقين حتى اليوم.