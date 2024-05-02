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مساحة حرة
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هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
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أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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https://sputnikarabic.ae/20240502/موسكو-حول-مأساة-2-مايو-2014-في-أوديسا-اليوم-الذي-تصبح-فيه-حرة-ليس-بعيدا-1088448064.html
موسكو حول مأساة 2 مايو 2014 في أوديسا: اليوم الذي تصبح فيه حرة ليس بعيدا
موسكو حول مأساة 2 مايو 2014 في أوديسا: اليوم الذي تصبح فيه حرة ليس بعيدا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو مقتنعة بأن القصاص العادل سوف يطول عاجلاً أم آجلاً مرتكبي الجريمة والمحرضين على... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T07:42+0000
2024-05-02T07:42+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا في بيان: "اليوم، تكريما لذكرى ضحايا المذبحة الدموية في أوديسا، نحن مقتنعون بأن القصاص العادل سوف يطول مرتكبي هذه الجريمة الوحشية، التي لا تسقط مع الزمن، واثقون أن اليوم الذي تصبح فيه أوديسا، بعد أن تتخلص من نير البنديريين المعاصرين، مرة أخرى مدينة حرة حقًا، قريب، حيث سيعيش الناس من جنسيات مختلفة في سلام ووئام".وأضافت زاخاروفا: "بسبب أوجه القصور، أُعيدت لائحة الاتهام مراراً وتكراراً إلى مكتب المدعي العام. وتنحى القضاة أربع مرات، مما أدى إلى إبطاء النظر في القضية. وبُذلت محاولات لقلبها رأساً على عقب: لإلقاء الذنب ليس على المتطرفين الوطنيين، بل على الناشطين المناهضين للميدان، الذين عانوا على أيديهم. كل هذا كان مصحوبًا بتدخل صارخ من الجماعات القومية في العملية القضائية: أعمال شغب، وتعطيل الاجتماعات، والاعتداءات على المحامين والقضاة والمتهمين وأقاربهم".الجدير بالذكر أن المأساة، التي يتم الحديث عنها، بدأت عندما قدمت جماعات مؤيدة للانقلاب إلى مدينة أوديسا، في الـ2 من أيار 2014، وقامت على الفور بالاعتداء على تظاهرات نظمها مواطنون موالون لروسيا احتجاجا على الانقلاب على السلطة في كييف، بنتيجة أحداث ما يعرف بساحة "الميدان".واستخدم المهاجمون الزجاجات الحارقة والأسلحة النارية على مرأى من الشرطة، ما أسفر عن مقتل 48 شخصاً وأكثر من 250 جريحاً، ولا يزال المعتدون طليقين حتى اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20240501/نائب-أوكراني-سابق-الغرب-قلق-بشأن-شرعية-زيلينسكي-1088443584.html
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موسكو حول مأساة 2 مايو 2014 في أوديسا: اليوم الذي تصبح فيه حرة ليس بعيدا

07:42 GMT 02.05.2024
© Sputnik . Alexei Vovkالأوكرانيون يشاركون في مسيرة بمناسبة ذكرى "أحداث الميدان"، وحرق إطارات في كييف، أوكرانيا
الأوكرانيون يشاركون في مسيرة بمناسبة ذكرى أحداث الميدان، وحرق إطارات في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© Sputnik . Alexei Vovk
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو مقتنعة بأن القصاص العادل سوف يطول عاجلاً أم آجلاً مرتكبي الجريمة والمحرضين على الجريمة في مجلس النقابات العمالية في أوديسا، فيما يتعلق بالذكرى العاشرة للمأساة التي وقعت في أوديسا 2 مايو/أيار 2014.
وقالت زاخاروفا في بيان: "اليوم، تكريما لذكرى ضحايا المذبحة الدموية في أوديسا، نحن مقتنعون بأن القصاص العادل سوف يطول مرتكبي هذه الجريمة الوحشية، التي لا تسقط مع الزمن، واثقون أن اليوم الذي تصبح فيه أوديسا، بعد أن تتخلص من نير البنديريين المعاصرين، مرة أخرى مدينة حرة حقًا، قريب، حيث سيعيش الناس من جنسيات مختلفة في سلام ووئام".
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
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أمس, 20:25 GMT
وأضافت زاخاروفا: "بسبب أوجه القصور، أُعيدت لائحة الاتهام مراراً وتكراراً إلى مكتب المدعي العام. وتنحى القضاة أربع مرات، مما أدى إلى إبطاء النظر في القضية. وبُذلت محاولات لقلبها رأساً على عقب: لإلقاء الذنب ليس على المتطرفين الوطنيين، بل على الناشطين المناهضين للميدان، الذين عانوا على أيديهم. كل هذا كان مصحوبًا بتدخل صارخ من الجماعات القومية في العملية القضائية: أعمال شغب، وتعطيل الاجتماعات، والاعتداءات على المحامين والقضاة والمتهمين وأقاربهم".
الجدير بالذكر أن المأساة، التي يتم الحديث عنها، بدأت عندما قدمت جماعات مؤيدة للانقلاب إلى مدينة أوديسا، في الـ2 من أيار 2014، وقامت على الفور بالاعتداء على تظاهرات نظمها مواطنون موالون لروسيا احتجاجا على الانقلاب على السلطة في كييف، بنتيجة أحداث ما يعرف بساحة "الميدان".
واستخدم المهاجمون الزجاجات الحارقة والأسلحة النارية على مرأى من الشرطة، ما أسفر عن مقتل 48 شخصاً وأكثر من 250 جريحاً، ولا يزال المعتدون طليقين حتى اليوم.
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