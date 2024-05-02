https://sputnikarabic.ae/20240502/اللواء-67-الميكانيكي-الأوكراني-يتبخر-بسبب-خطأ-من-قادة-كييف-1088452237.html
اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني "يتبخر" بسبب خطأ من قادة كييف
اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني "يتبخر" بسبب خطأ من قادة كييف
سبوتنيك عربي
قال اللواء الميكانيكي المنفصل السابع والستين الأوكراني، حيث تم إجراء عمليات التفتيش بسبب فقدان المواقع، إن الوحدة فقدت ضباطًا ورقباء رئيسيين بسبب أخطاء القيادة... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T10:17+0000
2024-05-02T10:17+0000
2024-05-02T10:17+0000
رصد عسكري
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اضطر اللواء إلى التراجع بسبب عدم وجود الدفاعات اللازمة. وبحسب الجيش، فقد قُتل أو فقد أكثر من 100 شخص. وأكدت الوحدة: "لقد فقدنا قادة الفرق وقادة الفصائل وقادة السرايا والرقباء، لقد فقدنا العمود الفقري للواء بأكمله". وقال اللواء إنهم لا يملكون الموارد اللازمة لإكمال المهمة. وذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" في منتصف أبريل/نيسان، أن القيادة العسكرية الأوكرانية بدأت عمليات تفتيش للواء 67 بعد خسارة بعض المواقع في اتجاه تشاسوف يار. وبحسب الصحيفة، فإن أحد الأسباب كان مشاكل داخل الوحدة. قام القادة بفصل الجنود عن القطاع الأيمن (المحظور في روسيا) وأولئك الذين تم نقلهم أخيرًا.ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، تم إرسال اللواء في منتصف مارس/آذار، إلى منطقة تشاسوف يار. وقال جندي أوكراني لم يذكر اسمه للوكالة، كانت هناك حفر تنتظر الجنود في الموقع، وكان من الصعب الاختباء فيها أثناء القصف.
https://sputnikarabic.ae/20240502/تدمير-أول-مدرعة-بوما-66-إيطالية-خلال-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1088451233.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني "يتبخر" بسبب خطأ من قادة كييف
قال اللواء الميكانيكي المنفصل السابع والستين الأوكراني، حيث تم إجراء عمليات التفتيش بسبب فقدان المواقع، إن الوحدة فقدت ضباطًا ورقباء رئيسيين بسبب أخطاء القيادة العليا.
اضطر اللواء إلى التراجع بسبب عدم وجود الدفاعات اللازمة. وبحسب الجيش، فقد قُتل أو فقد أكثر من 100 شخص.
وأكدت الوحدة: "لقد فقدنا قادة الفرق وقادة الفصائل وقادة السرايا والرقباء، لقد فقدنا العمود الفقري للواء بأكمله".
وقال اللواء إنهم لا يملكون الموارد اللازمة لإكمال المهمة. وذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" في منتصف أبريل/نيسان، أن القيادة العسكرية الأوكرانية بدأت عمليات تفتيش للواء 67 بعد خسارة بعض المواقع في اتجاه تشاسوف يار.
وبحسب الصحيفة، فإن أحد الأسباب كان مشاكل داخل الوحدة. قام القادة بفصل الجنود عن القطاع الأيمن (المحظور في روسيا) وأولئك الذين تم نقلهم أخيرًا.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، تم إرسال اللواء في منتصف مارس/آذار، إلى منطقة تشاسوف يار. وقال جندي أوكراني لم يذكر اسمه للوكالة، كانت هناك حفر تنتظر الجنود في الموقع، وكان من الصعب الاختباء فيها أثناء القصف.