اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني "يتبخر" بسبب خطأ من قادة كييف

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القوات الروسية تحرر بيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
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لقاء سبوتنيك
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
08:31 GMT
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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25 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:29 GMT
17 د
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الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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https://sputnikarabic.ae/20240502/اللواء-67-الميكانيكي-الأوكراني-يتبخر-بسبب-خطأ-من-قادة-كييف-1088452237.html
اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني "يتبخر" بسبب خطأ من قادة كييف
اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني "يتبخر" بسبب خطأ من قادة كييف
سبوتنيك عربي
قال اللواء الميكانيكي المنفصل السابع والستين الأوكراني، حيث تم إجراء عمليات التفتيش بسبب فقدان المواقع، إن الوحدة فقدت ضباطًا ورقباء رئيسيين بسبب أخطاء القيادة... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T10:17+0000
2024-05-02T10:17+0000
رصد عسكري
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اضطر اللواء إلى التراجع بسبب عدم وجود الدفاعات اللازمة. وبحسب الجيش، فقد قُتل أو فقد أكثر من 100 شخص. وأكدت الوحدة: "لقد فقدنا قادة الفرق وقادة الفصائل وقادة السرايا والرقباء، لقد فقدنا العمود الفقري للواء بأكمله". وقال اللواء إنهم لا يملكون الموارد اللازمة لإكمال المهمة. وذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" في منتصف أبريل/نيسان، أن القيادة العسكرية الأوكرانية بدأت عمليات تفتيش للواء 67 بعد خسارة بعض المواقع في اتجاه تشاسوف يار. وبحسب الصحيفة، فإن أحد الأسباب كان مشاكل داخل الوحدة. قام القادة بفصل الجنود عن القطاع الأيمن (المحظور في روسيا) وأولئك الذين تم نقلهم أخيرًا.ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، تم إرسال اللواء في منتصف مارس/آذار، إلى منطقة تشاسوف يار. وقال جندي أوكراني لم يذكر اسمه للوكالة، كانت هناك حفر تنتظر الجنود في الموقع، وكان من الصعب الاختباء فيها أثناء القصف.
https://sputnikarabic.ae/20240502/تدمير-أول-مدرعة-بوما-66-إيطالية-خلال-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1088451233.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

اللواء 67 الميكانيكي الأوكراني "يتبخر" بسبب خطأ من قادة كييف

10:17 GMT 02.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
قال اللواء الميكانيكي المنفصل السابع والستين الأوكراني، حيث تم إجراء عمليات التفتيش بسبب فقدان المواقع، إن الوحدة فقدت ضباطًا ورقباء رئيسيين بسبب أخطاء القيادة العليا.
اضطر اللواء إلى التراجع بسبب عدم وجود الدفاعات اللازمة. وبحسب الجيش، فقد قُتل أو فقد أكثر من 100 شخص.
وأكدت الوحدة: "لقد فقدنا قادة الفرق وقادة الفصائل وقادة السرايا والرقباء، لقد فقدنا العمود الفقري للواء بأكمله".
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
تدمير أول مدرعة "بوما 6×6" إيطالية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة
09:29 GMT
وقال اللواء إنهم لا يملكون الموارد اللازمة لإكمال المهمة. وذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" في منتصف أبريل/نيسان، أن القيادة العسكرية الأوكرانية بدأت عمليات تفتيش للواء 67 بعد خسارة بعض المواقع في اتجاه تشاسوف يار.
وبحسب الصحيفة، فإن أحد الأسباب كان مشاكل داخل الوحدة. قام القادة بفصل الجنود عن القطاع الأيمن (المحظور في روسيا) وأولئك الذين تم نقلهم أخيرًا.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، تم إرسال اللواء في منتصف مارس/آذار، إلى منطقة تشاسوف يار. وقال جندي أوكراني لم يذكر اسمه للوكالة، كانت هناك حفر تنتظر الجنود في الموقع، وكان من الصعب الاختباء فيها أثناء القصف.
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