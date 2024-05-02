https://sputnikarabic.ae/20240502/اليونسكو-تمنح-جائزة-الصحافة-للصحفيين-الفلسطينيين-في-غزة-لعام-2024-1088483432.html
اليونسكو تمنح جائزة الصحافة للصحفيين الفلسطينيين في غزة لعام 2024
اليونسكو تمنح جائزة الصحافة للصحفيين الفلسطينيين في غزة لعام 2024
سبوتنيك عربي
قررت منظمة اليونسكو، أمس الخميس، منح جائزة الحرية العالمية للصحافة لعام 2024 للصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون الأحداث في قطاع غزة، بناءً على توصية من لجنة... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T21:45+0000
2024-05-02T21:45+0000
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غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
اليونسكو
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وبحسب بيان صادر عن المنظمة، أقيمت مراسم توزيع الجوائز ليوم 2 مايو في سانتياغو، تشيلي، في إطار مؤتمر الحرية العالمي للصحافة.وفي تصريحه، أشاد موريسيو ويبيل، رئيس اللجنة الدولية لمحترفي وسائل الإعلام، بالتزام الصحفيين الفلسطينيين وشجاعتهم في تغطية الأحداث الحالية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الإنسانية مدينة بدين كبير لشجاعتهم وتفانيهم.وقال موريسيو: "في هذه الأوقات التي يسودها الظلام واليأس، نود أن نبعث برسالة تضامن وتقدير قوية إلى هؤلاء الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية. إننا، كبشرية، مدينون بالكثير لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".يأتي هذا التكريم في ظل الأزمة المستمرة في قطاع غزة التي تتسبب فيها الأعمال القتالية في خطر جسيم على حياة الصحفيين والإعلاميين. ومنذ 7 أكتوبر 2023، أدانت منظمة اليونسكو وأستنكرت وفاة 26 صحفيًا وعامل وسائل إعلام في أداء عملهم، استنادًا إلى المعلومات من شركائها الدوليين غير الحكوميين.يشار إلى أن برنامج اليونسكو يقدم دعمًا للصحفيين في مناطق النزاعات من خلال توزيع اللوازم الأساسية وإنشاء مساحات عمل آمنة ومنح طارئة للصحفيين في مناطق مثل أوكرانيا والسودان، إضافة إلى دعم الوسائل الإعلامية المستقلة في أفغانستان وتوفير التدريب والمعدات الوقائية.تأتي جائزة الحرية العالمية للصحافة التي تمنحها اليونسكو/غييرمو كانو كتكريم للمساهمة المتميزة في دفاع الحرية في الصحافة، وهي الجائزة الوحيدة التي تمنح للصحفيين ضمن نظام الأمم المتحدة.
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, اليونسكو
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, اليونسكو
اليونسكو تمنح جائزة الصحافة للصحفيين الفلسطينيين في غزة لعام 2024
قررت منظمة اليونسكو، أمس الخميس، منح جائزة الحرية العالمية للصحافة لعام 2024 للصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون الأحداث في قطاع غزة، بناءً على توصية من لجنة دولية مؤلفة من محترفي وسائل الإعلام.
وبحسب بيان صادر عن المنظمة
، أقيمت مراسم توزيع الجوائز ليوم 2 مايو في سانتياغو، تشيلي، في إطار مؤتمر الحرية العالمي للصحافة.
وفي تصريحه، أشاد موريسيو ويبيل، رئيس اللجنة الدولية لمحترفي وسائل الإعلام، بالتزام الصحفيين الفلسطينيين وشجاعتهم في تغطية الأحداث الحالية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الإنسانية مدينة بدين كبير لشجاعتهم وتفانيهم.
وقال موريسيو: "في هذه الأوقات التي يسودها الظلام واليأس، نود أن نبعث برسالة تضامن وتقدير قوية إلى هؤلاء الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية. إننا، كبشرية، مدينون بالكثير لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".
يأتي هذا التكريم في ظل الأزمة المستمرة في قطاع غزة التي تتسبب فيها الأعمال القتالية في خطر جسيم على حياة الصحفيين والإعلاميين. ومنذ 7 أكتوبر 2023، أدانت منظمة اليونسكو وأستنكرت وفاة 26 صحفيًا وعامل وسائل إعلام في أداء عملهم، استنادًا إلى المعلومات من شركائها الدوليين غير الحكوميين.
30 ديسمبر 2023, 15:42 GMT
يشار إلى أن برنامج اليونسكو يقدم دعمًا للصحفيين في مناطق النزاعات من خلال توزيع اللوازم الأساسية
وإنشاء مساحات عمل آمنة ومنح طارئة للصحفيين في مناطق مثل أوكرانيا والسودان، إضافة إلى دعم الوسائل الإعلامية المستقلة في أفغانستان وتوفير التدريب والمعدات الوقائية.
تأتي جائزة الحرية العالمية للصحافة التي تمنحها اليونسكو/غييرمو كانو كتكريم للمساهمة المتميزة في دفاع الحرية في الصحافة، وهي الجائزة الوحيدة التي تمنح للصحفيين ضمن نظام الأمم المتحدة.