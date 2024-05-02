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من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:03 GMT
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
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https://sputnikarabic.ae/20240502/اليونسكو-تمنح-جائزة-الصحافة-للصحفيين-الفلسطينيين-في-غزة-لعام-2024-1088483432.html
اليونسكو تمنح جائزة الصحافة للصحفيين الفلسطينيين في غزة لعام 2024
اليونسكو تمنح جائزة الصحافة للصحفيين الفلسطينيين في غزة لعام 2024
سبوتنيك عربي
قررت منظمة اليونسكو، أمس الخميس، منح جائزة الحرية العالمية للصحافة لعام 2024 للصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون الأحداث في قطاع غزة، بناءً على توصية من لجنة... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T21:45+0000
2024-05-02T21:45+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
اليونسكو
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وبحسب بيان صادر عن المنظمة، أقيمت مراسم توزيع الجوائز ليوم 2 مايو في سانتياغو، تشيلي، في إطار مؤتمر الحرية العالمي للصحافة.وفي تصريحه، أشاد موريسيو ويبيل، رئيس اللجنة الدولية لمحترفي وسائل الإعلام، بالتزام الصحفيين الفلسطينيين وشجاعتهم في تغطية الأحداث الحالية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الإنسانية مدينة بدين كبير لشجاعتهم وتفانيهم.وقال موريسيو: "في هذه الأوقات التي يسودها الظلام واليأس، نود أن نبعث برسالة تضامن وتقدير قوية إلى هؤلاء الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية. إننا، كبشرية، مدينون بالكثير لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".يأتي هذا التكريم في ظل الأزمة المستمرة في قطاع غزة التي تتسبب فيها الأعمال القتالية في خطر جسيم على حياة الصحفيين والإعلاميين. ومنذ 7 أكتوبر 2023، أدانت منظمة اليونسكو وأستنكرت وفاة 26 صحفيًا وعامل وسائل إعلام في أداء عملهم، استنادًا إلى المعلومات من شركائها الدوليين غير الحكوميين.يشار إلى أن برنامج اليونسكو يقدم دعمًا للصحفيين في مناطق النزاعات من خلال توزيع اللوازم الأساسية وإنشاء مساحات عمل آمنة ومنح طارئة للصحفيين في مناطق مثل أوكرانيا والسودان، إضافة إلى دعم الوسائل الإعلامية المستقلة في أفغانستان وتوفير التدريب والمعدات الوقائية.تأتي جائزة الحرية العالمية للصحافة التي تمنحها اليونسكو/غييرمو كانو كتكريم للمساهمة المتميزة في دفاع الحرية في الصحافة، وهي الجائزة الوحيدة التي تمنح للصحفيين ضمن نظام الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240107/مقتل-صحفيين-فلسطينيين-جراء-غارة-إسرائيلية-غربي-خان-يونس-في-قطاع-غزة-1084777530.html
https://sputnikarabic.ae/20231230/صحفي-استقصائي-إسرائيل-شوهت-جثامين-الفلسطينيين-والمنظمات-الدولية-دمية-أمريكية-1084580458.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, اليونسكو
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, اليونسكو

اليونسكو تمنح جائزة الصحافة للصحفيين الفلسطينيين في غزة لعام 2024

21:45 GMT 02.05.2024
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© AFP 2023
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قررت منظمة اليونسكو، أمس الخميس، منح جائزة الحرية العالمية للصحافة لعام 2024 للصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون الأحداث في قطاع غزة، بناءً على توصية من لجنة دولية مؤلفة من محترفي وسائل الإعلام.
وبحسب بيان صادر عن المنظمة، أقيمت مراسم توزيع الجوائز ليوم 2 مايو في سانتياغو، تشيلي، في إطار مؤتمر الحرية العالمي للصحافة.
الهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون يزورون منازلهم التي دمرتها القصف الإسرائيلي جنوب شرق مدينة غزة يوم 28 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
مقتل صحفيين فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية غربي خان يونس في قطاع غزة
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وفي تصريحه، أشاد موريسيو ويبيل، رئيس اللجنة الدولية لمحترفي وسائل الإعلام، بالتزام الصحفيين الفلسطينيين وشجاعتهم في تغطية الأحداث الحالية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الإنسانية مدينة بدين كبير لشجاعتهم وتفانيهم.
وقال موريسيو: "في هذه الأوقات التي يسودها الظلام واليأس، نود أن نبعث برسالة تضامن وتقدير قوية إلى هؤلاء الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية. إننا، كبشرية، مدينون بالكثير لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".
يأتي هذا التكريم في ظل الأزمة المستمرة في قطاع غزة التي تتسبب فيها الأعمال القتالية في خطر جسيم على حياة الصحفيين والإعلاميين. ومنذ 7 أكتوبر 2023، أدانت منظمة اليونسكو وأستنكرت وفاة 26 صحفيًا وعامل وسائل إعلام في أداء عملهم، استنادًا إلى المعلومات من شركائها الدوليين غير الحكوميين.
الموت كان في كل مكان صور لـسبوتنيك من عمليات الإخلاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
صحفي استقصائي: إسرائيل شوهت جثامين الفلسطينيين والمنظمات الدولية دمية بيد أمريكا
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يشار إلى أن برنامج اليونسكو يقدم دعمًا للصحفيين في مناطق النزاعات من خلال توزيع اللوازم الأساسية وإنشاء مساحات عمل آمنة ومنح طارئة للصحفيين في مناطق مثل أوكرانيا والسودان، إضافة إلى دعم الوسائل الإعلامية المستقلة في أفغانستان وتوفير التدريب والمعدات الوقائية.
تأتي جائزة الحرية العالمية للصحافة التي تمنحها اليونسكو/غييرمو كانو كتكريم للمساهمة المتميزة في دفاع الحرية في الصحافة، وهي الجائزة الوحيدة التي تمنح للصحفيين ضمن نظام الأمم المتحدة.
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Шлейф дыма поднимается после израильской бомбардировки к северу от Нусейрата в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إعادة بناء المنازل في غزة قد تستغرق 80 عاما21:18 GMTТерритории вокруг больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إعادة بناء المنازل في غزة قد تستغرق 80 عاما13:58 GMT
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