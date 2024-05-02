https://sputnikarabic.ae/20240502/برلماني-أوكراني-روسيا-سوف-تتقن-التعامل-مع-الصواريخ-التكتيكية-أتاكمز-في-غضون-شهرين-1088473302.html
برلماني أوكراني: روسيا سوف تتقن التعامل مع الصواريخ التكتيكية "أتاكمز" في غضون شهرين
برلماني أوكراني: روسيا سوف تتقن التعامل مع الصواريخ التكتيكية "أتاكمز" في غضون شهرين
سبوتنيك عربي
ذكر مستشار لجنة الأمن القومي في البرلمان الأوكراني، إيفان ستوباك، إن روسيا سوف تتقن التعامل مع الصواريخ العملياتية التكتيكية "أتاكمز" في غضون شهرين. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T14:11+0000
2024-05-02T14:11+0000
2024-05-02T14:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال ستوباك لمجلة "نيوزويك": "كما نعلم، يمكن للروس إتقان التعامل في فترة زمنية قصيرة جدًا"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا "أمامها ما يصل إلى شهرين" قبل أن يتكيف الجيش الروسي مع نظام "أتاكمز".وقال أيضًا إن مستوى دقة قذائف "إم 982"الأمريكية عيار 155 ملم التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية انخفض "من 70% إلى 6%" بسبب تشغيل أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعد القوات الأوكرانية وسيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240502/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-استراتيجية-أوكرانية-في-117-منطقة-1088453476.html
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روسيا, رصد عسكري
برلماني أوكراني: روسيا سوف تتقن التعامل مع الصواريخ التكتيكية "أتاكمز" في غضون شهرين
ذكر مستشار لجنة الأمن القومي في البرلمان الأوكراني، إيفان ستوباك، إن روسيا سوف تتقن التعامل مع الصواريخ العملياتية التكتيكية "أتاكمز" في غضون شهرين.
وقال ستوباك لمجلة "نيوزويك": "كما نعلم، يمكن للروس إتقان التعامل في فترة زمنية قصيرة جدًا"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا "أمامها ما يصل إلى شهرين" قبل أن يتكيف الجيش الروسي مع نظام "أتاكمز".
وقال أيضًا إن مستوى دقة قذائف "إم 982"الأمريكية عيار 155 ملم التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية انخفض "من 70% إلى 6%" بسبب تشغيل أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية.
وفي 30 أبريل/ نيسان الفائت، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط ستة صواريخ "أتاكمز" التي قدمتها واشنطن إلى كييف في يوم واحد، ولم يؤكد البيت الأبيض هذه الرسالة ولم يحدد بالضبط عدد صواريخ "أتاكمز" التي نقلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعد القوات الأوكرانية وسيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.