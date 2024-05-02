https://sputnikarabic.ae/20240502/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-استراتيجية-أوكرانية-في-117-منطقة-1088453476.html

طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا استراتيجية أوكرانية في 117 منطقة

طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا استراتيجية أوكرانية في 117 منطقة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من مجموعة "فوستوك" التابعة للجيش الروسي سيطرت على مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر... 02.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-02T11:29+0000

2024-05-02T11:29+0000

2024-05-02T11:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن القوات الروسية صدت هجوما مضادا شنته مجموعات أوكرانية تابعة للواء الدفاع رقم 128 في بلدة ستارومايورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري ومدفعي هاوتزر M777 من عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر M198 من عيار 155 ملم أمريكي الصنع.كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية قامت بتدمير مركبتين قتاليتين من من نظام "هيمارس" الصاروخي الأمريكي، وورشة لإنتاج الصواريخ و الذخيرة، ومستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم القضاء على قوى ومعدات عسكرية للعدو في 117منطقة.كما أضاف البيان أنه تم إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية، وقنبلتين موجهتين من طراز "هامر" فرنسية، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240502/قوات-الجنوب-الروسية-تهاجم-مرتزقة-الفيلق-الأجنبي-و8-ألوية-أوكرانية-1088452583.html

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