طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا استراتيجية أوكرانية في 117 منطقة

عربي
قوات "الجنوب" الروسية تهاجم مرتزقة الفيلق الأجنبي و8 ألوية أوكرانية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير أمني: أي عملية عسكرية تركية في العراق ستعرض العلاقات الثنائية إلى اهتزازات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين تصعيد الحرب مع إسرائيل وصراع داخلي يؤثر على كل مناحي الحياة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
10:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240502/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-استراتيجية-أوكرانية-في-117-منطقة-1088453476.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا استراتيجية أوكرانية في 117 منطقة
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا استراتيجية أوكرانية في 117 منطقة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من مجموعة "فوستوك" التابعة للجيش الروسي سيطرت على مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T11:29+0000
2024-05-02T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118843_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2cb5d71773fe91e981de8510e1fc583f.jpg
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن القوات الروسية صدت هجوما مضادا شنته مجموعات أوكرانية تابعة للواء الدفاع رقم 128 في بلدة ستارومايورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري ومدفعي هاوتزر M777 من عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر M198 من عيار 155 ملم أمريكي الصنع.كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية قامت بتدمير مركبتين قتاليتين من من نظام "هيمارس" الصاروخي الأمريكي، وورشة لإنتاج الصواريخ و الذخيرة، ومستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم القضاء على قوى ومعدات عسكرية للعدو في 117منطقة.كما أضاف البيان أنه تم إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية، وقنبلتين موجهتين من طراز "هامر" فرنسية، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240502/قوات-الجنوب-الروسية-تهاجم-مرتزقة-الفيلق-الأجنبي-و8-ألوية-أوكرانية-1088452583.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118843_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_b6594eb4beda99c09f6f968332b67a91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا استراتيجية أوكرانية في 117 منطقة

11:29 GMT 02.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من مجموعة "فوستوك" التابعة للجيش الروسي سيطرت على مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في بلدات أوروزاينوي وماكاروفكا وفوديانوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن القوات الروسية صدت هجوما مضادا شنته مجموعات أوكرانية تابعة للواء الدفاع رقم 128 في بلدة ستارومايورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري ومدفعي هاوتزر M777 من عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر M198 من عيار 155 ملم أمريكي الصنع.

وتابعت الوزارة في بيانها: "قامت وحدات من مجموعة دنيبر بضرب تجمعات عسكرية التابعة للواءين 35 و37 من مشاة البحرية وألوية أخرى في بلدة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه وفي ميخائيلوفكا وإيفانوفكا وتياغينكا بمقاطعة خيرسون"، مضيفة أن العدو فقد نحو 30 عسكريا ومركبتين ومدفع M119 من عيار 105 ملم أمريكي الصنع.

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية قامت بتدمير مركبتين قتاليتين من من نظام "هيمارس" الصاروخي الأمريكي، وورشة لإنتاج الصواريخ و الذخيرة، ومستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم القضاء على قوى ومعدات عسكرية للعدو في 117منطقة.
كما أضاف البيان أنه تم إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية، وقنبلتين موجهتين من طراز "هامر" فرنسية، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات "الجنوب" الروسية تهاجم مرتزقة الفيلق الأجنبي و8 ألوية أوكرانية
10:41 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:32 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ستعلن عن منطقة آمنة للنازحين بعد تأكيد نتنياهو بدخول رفحأمس, 21:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала