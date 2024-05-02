https://sputnikarabic.ae/20240502/بن-غفير-يدعو-نتنياهو-لإقالة-وزير-الدفاع-الإٍسرائيلي-من-منصبه-لا-يصلح-لمواصلة-عمله-1088479700.html

بن غفير يدعو نتنياهو لإقالة وزير الدفاع الإٍسرائيلي من منصبه: لا يصلح لمواصلة عمله

بن غفير يدعو نتنياهو لإقالة وزير الدفاع الإٍسرائيلي من منصبه: لا يصلح لمواصلة عمله

سبوتنيك عربي

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس وزراء بلاده، بنيامين نتنياهو، لإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من منصبه. 02.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-02T17:32+0000

2024-05-02T17:32+0000

2024-05-02T17:32+0000

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وبرر مطلبه عبر منصة "إكس"، بأن "غالانت هو أحد أبرز المسؤولين عن فشل في صد هجوم حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرن الأول 2023، ولا يتمتع بتفويض للمصادقة على تعيينات الجنرالات، وتحديد هيئة الأركان العامة الجديدة للجيش الإسرائيلي".وشدد على أن "التعيينات التي أقرها غالانت اليوم مع رئيس الأركان الإسرائيلي، تبين أنه منعزل تماما عن الجمهور".وتابع بن غفير مؤكدا أن انتقاده ليس لا علاقة له بهويّة الضباط المعينين حديثا من غالانت، الذين أشار إلى أن بعضهم قد يكونوا جديرين جدا، و"لكن بقرار غالانت ذاته بالاستمرار في منصبه، وكأن الفشل الأكبر في تاريخ البلاد لم يحدث تحت مسؤوليته كوزير للدفاع" بحسب قوله.وختم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تغريدته: "وفي ضوء ذلك، أدعو رئيس الوزراء إلى إقالة غالانت من منصبه، فهو لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع".وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعرض لحادث سير في الرملة الأسبوع الماضي، وتم نقله إلى المستشفى.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سيارة بن غفير انقلبت لدى مغادرته مكان تنفيذ عملية الطعن، التي وقعت في وقت سابق من اليوم في الرملة، وتم نقله إلى المستشفى في بئر يعقوب وحالته متوسطة.وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أن "موكب بن غفير تعرّض لحادث طريق أثناء خروجه من مكان العملية في الرملة"، مضيفة أن "سيارة بن غفير انقلبت تمامًا".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن سيارة الوزير بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى إلى انقلابها.

https://sputnikarabic.ae/20240430/عضو-في-كابينيت-الحرب-على-غزة-بن-غفير-وسموتريتش-يستخدمان-الابتزاز-للإضرار-بأمن-إسرائيل-1088410348.html

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