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https://sputnikarabic.ae/20240502/بن-غفير-يدعو-نتنياهو-لإقالة-وزير-الدفاع-الإٍسرائيلي-من-منصبه-لا-يصلح-لمواصلة-عمله-1088479700.html
بن غفير يدعو نتنياهو لإقالة وزير الدفاع الإٍسرائيلي من منصبه: لا يصلح لمواصلة عمله
بن غفير يدعو نتنياهو لإقالة وزير الدفاع الإٍسرائيلي من منصبه: لا يصلح لمواصلة عمله
سبوتنيك عربي
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس وزراء بلاده، بنيامين نتنياهو، لإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من منصبه. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T17:32+0000
2024-05-02T17:32+0000
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وبرر مطلبه عبر منصة "إكس"، بأن "غالانت هو أحد أبرز المسؤولين عن فشل في صد هجوم حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرن الأول 2023، ولا يتمتع بتفويض للمصادقة على تعيينات الجنرالات، وتحديد هيئة الأركان العامة الجديدة للجيش الإسرائيلي".وشدد على أن "التعيينات التي أقرها غالانت اليوم مع رئيس الأركان الإسرائيلي، تبين أنه منعزل تماما عن الجمهور".وتابع بن غفير مؤكدا أن انتقاده ليس لا علاقة له بهويّة الضباط المعينين حديثا من غالانت، الذين أشار إلى أن بعضهم قد يكونوا جديرين جدا، و"لكن بقرار غالانت ذاته بالاستمرار في منصبه، وكأن الفشل الأكبر في تاريخ البلاد لم يحدث تحت مسؤوليته كوزير للدفاع" بحسب قوله.وختم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تغريدته: "وفي ضوء ذلك، أدعو رئيس الوزراء إلى إقالة غالانت من منصبه، فهو لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع".وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعرض لحادث سير في الرملة الأسبوع الماضي، وتم نقله إلى المستشفى.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سيارة بن غفير انقلبت لدى مغادرته مكان تنفيذ عملية الطعن، التي وقعت في وقت سابق من اليوم في الرملة، وتم نقله إلى المستشفى في بئر يعقوب وحالته متوسطة.وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أن "موكب بن غفير تعرّض لحادث طريق أثناء خروجه من مكان العملية في الرملة"، مضيفة أن "سيارة بن غفير انقلبت تمامًا".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن سيارة الوزير بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى إلى انقلابها.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

بن غفير يدعو نتنياهو لإقالة وزير الدفاع الإٍسرائيلي من منصبه: لا يصلح لمواصلة عمله

17:32 GMT 02.05.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس وزراء بلاده، بنيامين نتنياهو، لإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من منصبه.
وبرر مطلبه عبر منصة "إكس"، بأن "غالانت هو أحد أبرز المسؤولين عن فشل في صد هجوم حركة "حماس" الفلسطينية
في 7 أكتوبر/تشرن الأول 2023، ولا يتمتع بتفويض للمصادقة على تعيينات الجنرالات، وتحديد هيئة الأركان العامة الجديدة للجيش الإسرائيلي".
وشدد على أن "التعيينات التي أقرها غالانت اليوم مع رئيس الأركان الإسرائيلي، تبين أنه منعزل تماما عن الجمهور".
وتابع بن غفير مؤكدا أن انتقاده ليس لا علاقة له بهويّة الضباط المعينين حديثا من غالانت، الذين أشار إلى أن بعضهم قد يكونوا جديرين جدا، و"لكن بقرار غالانت ذاته بالاستمرار في منصبه، وكأن الفشل الأكبر في تاريخ البلاد لم يحدث تحت مسؤوليته كوزير للدفاع" بحسب قوله.
وختم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تغريدته: "وفي ضوء ذلك، أدعو رئيس الوزراء إلى إقالة غالانت من منصبه، فهو لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع".
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعرض لحادث سير في الرملة الأسبوع الماضي، وتم نقله إلى المستشفى.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سيارة بن غفير انقلبت لدى مغادرته مكان تنفيذ عملية الطعن، التي وقعت في وقت سابق من اليوم في الرملة، وتم نقله إلى المستشفى في بئر يعقوب وحالته متوسطة.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
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30 أبريل, 16:19 GMT
وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أن "موكب بن غفير تعرّض لحادث طريق أثناء خروجه من مكان العملية في الرملة"، مضيفة أن "سيارة بن غفير انقلبت تمامًا".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن سيارة الوزير بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى إلى انقلابها.
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