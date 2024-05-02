https://sputnikarabic.ae/20240502/بوك-إم---3-نظام-دفاع-جوي-روسي-يتصدى-للصواريخ-الغربية-1088476683.html

"بوك إم - 3".. نظام دفاع جوي روسي يتصدى للصواريخ الغربية

"بوك إم - 3".. نظام دفاع جوي روسي يتصدى للصواريخ الغربية

سبوتنيك عربي

تمتلك روسيا شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تضم أنظمة دفاع جوي قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى تمكنها من التصدي لجميع التهديدات الجوية سواء كانت طائرات أو صواريخ. 02.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-02T16:11+0000

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وتصنف منظومات الدفاع الصاروخي "بوك إم - 3" ضمن أنظمة الدفاع الجوي الروسية متوسطة المدى، التي يمكنها اعتراض جميع الأهداف الجوية في نطاق تغطيتها ويشمل ذلك الصواريخ المجنحة، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، حسبما يشير تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وتناول التقرير دور "بوك إم - 3" في التصدي للصواريخ الغربية التي تستخدمها أوكرانيا وأبرزها "أتاكمز" الأمريكية و"توروس"، التي تصنعها ألمانيا والسويد، مشيرا إلى أنها واحدة من أكثر الأنظمة الصاروخية متوسطة المدى، التي تجمع بين تكلفة التشغيل المنخفضة والكفاءة العالية في الرصد والاعتراض.وتمثل "بوك إم - 3" نسخة متطورة من منظومة صواريخ "بوك" وتستخدمها وحدات الدفاع الجوي وتعد سلاحا مثاليا للتصدي لصواريخ وطائرات العدو على اختلاف أنواعها بما فيها الطائرات المسيرة دون طيار، ويتراوح مدى عملها بين 2.5 متر حتى 70 كيلومترا، على ارتفاعات تبدأ من 5 أمتار فقط فوق سطح الأرض حتى 35 ألف متر.ويمكن إعداد "بوك إم - 3" للقتال في أقل من 5 دقائق، وتستطيع رصد وتحديد الأهداف دون أن يتم اكتشاف مواقعها، كما أنها مصممة لمقاومة جميع وسائل التشويش الإلكتروني للعدو.

https://sputnikarabic.ae/20231203/بعد-تصديهما-لصواريخ-إف---16-الإسرائيلية-في-سوريا-معلومات-عن-أنظمة-بوك-وبانتسير-الروسية--1083704801.html

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