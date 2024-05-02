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من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
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أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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https://sputnikarabic.ae/20240502/بوك-إم---3-نظام-دفاع-جوي-روسي-يتصدى-للصواريخ-الغربية-1088476683.html
"بوك إم - 3".. نظام دفاع جوي روسي يتصدى للصواريخ الغربية
"بوك إم - 3".. نظام دفاع جوي روسي يتصدى للصواريخ الغربية
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تضم أنظمة دفاع جوي قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى تمكنها من التصدي لجميع التهديدات الجوية سواء كانت طائرات أو صواريخ. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T16:11+0000
2024-05-02T16:11+0000
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وتصنف منظومات الدفاع الصاروخي "بوك إم - 3" ضمن أنظمة الدفاع الجوي الروسية متوسطة المدى، التي يمكنها اعتراض جميع الأهداف الجوية في نطاق تغطيتها ويشمل ذلك الصواريخ المجنحة، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، حسبما يشير تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وتناول التقرير دور "بوك إم - 3" في التصدي للصواريخ الغربية التي تستخدمها أوكرانيا وأبرزها "أتاكمز" الأمريكية و"توروس"، التي تصنعها ألمانيا والسويد، مشيرا إلى أنها واحدة من أكثر الأنظمة الصاروخية متوسطة المدى، التي تجمع بين تكلفة التشغيل المنخفضة والكفاءة العالية في الرصد والاعتراض.وتمثل "بوك إم - 3" نسخة متطورة من منظومة صواريخ "بوك" وتستخدمها وحدات الدفاع الجوي وتعد سلاحا مثاليا للتصدي لصواريخ وطائرات العدو على اختلاف أنواعها بما فيها الطائرات المسيرة دون طيار، ويتراوح مدى عملها بين 2.5 متر حتى 70 كيلومترا، على ارتفاعات تبدأ من 5 أمتار فقط فوق سطح الأرض حتى 35 ألف متر.ويمكن إعداد "بوك إم - 3" للقتال في أقل من 5 دقائق، وتستطيع رصد وتحديد الأهداف دون أن يتم اكتشاف مواقعها، كما أنها مصممة لمقاومة جميع وسائل التشويش الإلكتروني للعدو.
https://sputnikarabic.ae/20231203/بعد-تصديهما-لصواريخ-إف---16-الإسرائيلية-في-سوريا-معلومات-عن-أنظمة-بوك-وبانتسير-الروسية--1083704801.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"بوك إم - 3".. نظام دفاع جوي روسي يتصدى للصواريخ الغربية

16:11 GMT 02.05.2024
© Sputnik . ELIA BETALIF / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات
صواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© Sputnik . ELIA BETALIF
/
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تابعنا عبر
تمتلك روسيا شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تضم أنظمة دفاع جوي قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى تمكنها من التصدي لجميع التهديدات الجوية سواء كانت طائرات أو صواريخ.
وتصنف منظومات الدفاع الصاروخي "بوك إم - 3" ضمن أنظمة الدفاع الجوي الروسية متوسطة المدى، التي يمكنها اعتراض جميع الأهداف الجوية في نطاق تغطيتها ويشمل ذلك الصواريخ المجنحة، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، حسبما يشير تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
بانتسير -إس نظام دفاع جوي صاروخي- مدفعي خلال المنتدي العسكري التقني أرميا-2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
بعد تصديهما لصواريخ "إف - 16" الإسرائيلية في سوريا.. معلومات عن أنظمة "بوك" و"بانتسير" الروسية
3 ديسمبر 2023, 11:47 GMT
وتناول التقرير دور "بوك إم - 3" في التصدي للصواريخ الغربية التي تستخدمها أوكرانيا وأبرزها "أتاكمز" الأمريكية و"توروس"، التي تصنعها ألمانيا والسويد، مشيرا إلى أنها واحدة من أكثر الأنظمة الصاروخية متوسطة المدى، التي تجمع بين تكلفة التشغيل المنخفضة والكفاءة العالية في الرصد والاعتراض.
وتمثل "بوك إم - 3" نسخة متطورة من منظومة صواريخ "بوك" وتستخدمها وحدات الدفاع الجوي وتعد سلاحا مثاليا للتصدي لصواريخ وطائرات العدو على اختلاف أنواعها بما فيها الطائرات المسيرة دون طيار، ويتراوح مدى عملها بين 2.5 متر حتى 70 كيلومترا، على ارتفاعات تبدأ من 5 أمتار فقط فوق سطح الأرض حتى 35 ألف متر.
ويمكن إعداد "بوك إم - 3" للقتال في أقل من 5 دقائق، وتستطيع رصد وتحديد الأهداف دون أن يتم اكتشاف مواقعها، كما أنها مصممة لمقاومة جميع وسائل التشويش الإلكتروني للعدو.
© Sputnikمعلومات عن صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة
معلومات عن صواريخ تور إم 2 الروسية الخارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
معلومات عن صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة
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