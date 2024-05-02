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https://sputnikarabic.ae/20240502/تجربة-علمية-ينتج-عنها-جرعة-للشفاء-من-سرطان-الدماغ-1088471925.html
تجربة علمية ينتج عنها جرعة للشفاء من سرطان الدماغ
تجربة علمية ينتج عنها جرعة للشفاء من سرطان الدماغ
سبوتنيك عربي
نجح لقاح مخصص للورم الأرومي الدبقي، وهو النوع الأكثر عدوانية وفتكًا من سرطان الدماغ، في إطالة عمر أربعة أشخاص في أول تجربة سريرية من نوعها. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T13:37+0000
2024-05-02T13:37+0000
مجتمع
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ويعمل هذا الدواء الحديث عن طريق تزويد الجهاز المناعي بطريقة "للتعرف" على الورم و"دليل تعليمات" للنسخة الكاملة للورم. وهذا يكشف أين يمكن تشغيل أو إيقاف كل جين في الورم.وبتزويده بهذه المعلومات الحيوية، يستطيع الجهاز المناعي إعادة برمجة دفاعات السرطان وشن هجوم أكثر نجاحا.وفي التجربة السريرية الأخيرة، تلقى أربعة مرضى مصابين بالورم الأرومي الدبقي المقاوم للعلاج جرعتين أو أربع جرعات من اللقاح، وأدى ذلك إلى تنشيط مناعي كبير وسريع.وبعد ساعات قليلة من إعطاء اللقاحات، لاحظ الباحثون ارتفاعًا كبيرًا في البروتينات المؤيدة للالتهابات المعروفة بتجنيد خلايا الدم البيضاء القاتلة في مكان الحادث.وذكر عالم وطبيب الأورام، ورائد أبحاث اللقاحات إلياس سيور، من جامعة فلوريدا: "في أقل من 48 ساعة، يمكننا أن نرى هذه الأورام تتحول مما نشير إليه بـ "البرد" - البرد المناعي، وعدد قليل جدًا من الخلايا المناعية، والاستجابة المناعية الصامتة جدًا - إلى الاستجابة المناعية "الساخنة" النشطة للغاية".وأضاف: "كان ذلك مفاجئًا للغاية نظرًا لمدى سرعة حدوث ذلك، وما أخبرنا به ذلك هو أننا تمكنا من تنشيط الجزء المبكر من الجهاز المناعي بسرعة كبيرة ضد هذه السرطانات، وهذا أمر بالغ الأهمية لفتح التأثيرات اللاحقة للاستجابة المناعية".تاريخيًا، يمكن للمرضى الذين عولجوا من الورم الأرومي الدبقي بالعلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحي أن يأملوا في العيش لمدة ستة أشهر تقريبًا، دون أي تطور للمرض.وتعتمد النتائج الواعدة على تجربة سابقة اختبرت اللقاح على 10 كلاب أليفة تعاني من أورام في المخ. في الوقت الحالي، يبلغ متوسط ​​معدل البقاء على قيد الحياة للكلاب التي لديها هذا التشخيص النهائي ولا يوجد علاج آخر لها، 35 يومًا. ومع اللقاح، قفز هذا العدد إلى 139 يومًا.ويعتمد لقاح السرطان الجديد على نفس التكنولوجيا المستخدمة في لقاحات "كوفيد-19"، ولكن مع بعض الاختلافات الرئيسية.يقول سايور: "أنا متفائل بكيفية تضافر هذا الأمر الآن مع العلاجات المناعية الأخرى وربما إطلاق العنان لتلك العلاجات المناعية".
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

تجربة علمية ينتج عنها جرعة للشفاء من سرطان الدماغ

13:37 GMT 02.05.2024
© Fotolia / Mrspopmanالدماغ البشري
الدماغ البشري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© Fotolia / Mrspopman
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نجح لقاح مخصص للورم الأرومي الدبقي، وهو النوع الأكثر عدوانية وفتكًا من سرطان الدماغ، في إطالة عمر أربعة أشخاص في أول تجربة سريرية من نوعها.
ويعمل هذا الدواء الحديث عن طريق تزويد الجهاز المناعي بطريقة "للتعرف" على الورم و"دليل تعليمات" للنسخة الكاملة للورم. وهذا يكشف أين يمكن تشغيل أو إيقاف كل جين في الورم.
وبتزويده بهذه المعلومات الحيوية، يستطيع الجهاز المناعي إعادة برمجة دفاعات السرطان وشن هجوم أكثر نجاحا.
وفي التجربة السريرية الأخيرة، تلقى أربعة مرضى مصابين بالورم الأرومي الدبقي المقاوم للعلاج جرعتين أو أربع جرعات من اللقاح، وأدى ذلك إلى تنشيط مناعي كبير وسريع.
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وبعد ساعات قليلة من إعطاء اللقاحات، لاحظ الباحثون ارتفاعًا كبيرًا في البروتينات المؤيدة للالتهابات المعروفة بتجنيد خلايا الدم البيضاء القاتلة في مكان الحادث.
وارتبط هذا التعزيز المبكر لجهاز المناعة أيضًا بآثار جانبية قصيرة المدى نموذجية للاستجابة المناعية، مثل الغثيان والحمى المنخفضة والقشعريرة، والتي تلاشت تدريجيًا خلال اليوم أو اليومين التاليين.
وذكر عالم وطبيب الأورام، ورائد أبحاث اللقاحات إلياس سيور، من جامعة فلوريدا: "في أقل من 48 ساعة، يمكننا أن نرى هذه الأورام تتحول مما نشير إليه بـ "البرد" - البرد المناعي، وعدد قليل جدًا من الخلايا المناعية، والاستجابة المناعية الصامتة جدًا - إلى الاستجابة المناعية "الساخنة" النشطة للغاية".
وأضاف: "كان ذلك مفاجئًا للغاية نظرًا لمدى سرعة حدوث ذلك، وما أخبرنا به ذلك هو أننا تمكنا من تنشيط الجزء المبكر من الجهاز المناعي بسرعة كبيرة ضد هذه السرطانات، وهذا أمر بالغ الأهمية لفتح التأثيرات اللاحقة للاستجابة المناعية".
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تاريخيًا، يمكن للمرضى الذين عولجوا من الورم الأرومي الدبقي بالعلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحي أن يأملوا في العيش لمدة ستة أشهر تقريبًا، دون أي تطور للمرض.
ومع هذا اللقاح الجديد، شهد أحد المرضى ثمانية أشهر من البقاء على قيد الحياة دون تطور المرض، بينما عاش مريض آخر تسعة أشهر.
وتعتمد النتائج الواعدة على تجربة سابقة اختبرت اللقاح على 10 كلاب أليفة تعاني من أورام في المخ. في الوقت الحالي، يبلغ متوسط ​​معدل البقاء على قيد الحياة للكلاب التي لديها هذا التشخيص النهائي ولا يوجد علاج آخر لها، 35 يومًا. ومع اللقاح، قفز هذا العدد إلى 139 يومًا.
يقول سايور: "آمل أن يكون هذا نموذجًا جديدًا لكيفية علاجنا للمرضى، ومنصة تقنية جديدة لكيفية تعديل جهاز المناعة".
ويعتمد لقاح السرطان الجديد على نفس التكنولوجيا المستخدمة في لقاحات "كوفيد-19"، ولكن مع بعض الاختلافات الرئيسية.
يقول سايور: "أنا متفائل بكيفية تضافر هذا الأمر الآن مع العلاجات المناعية الأخرى وربما إطلاق العنان لتلك العلاجات المناعية".
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