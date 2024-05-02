"حزب الله" يستهدف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير أمني: أي عملية عسكرية تركية في العراق ستعرض العلاقات الثنائية إلى اهتزازات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين تصعيد الحرب مع إسرائيل وصراع داخلي يؤثر على كل مناحي الحياة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
10:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240502/حزب-الله-يستهدف-4-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1088444776.html
"حزب الله" يستهدف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يستهدف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T02:31+0000
2024-05-02T02:31+0000
أخبار حزب الله
الحرب على حزب الله
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144373_0:132:2532:1556_1920x0_80_0_0_1d96653c6da6d0a4c44a4ec831c5c2e9.jpg
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له إنه نفّذ أمس الأربعاء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان "عملية ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدف مبنى في مستوطنة المطلة، وقصف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وفي القطاع الغربي استهدف انتشارًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية، كما استهدف مبنيين يتموضع فيهما جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا ‏بالصواريخ الموجّهة وأصابتهما إصابة مباشرة".من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 16 بلدة في جنوب لبنان حيث "قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات كفركلا، تلة حمامص، حولا، راشيا الفخار، كفرحمام، الخربية، تل النحاس، مجدل سلم، شبعا، ميس الجبل، القطاع الأوسط قصف بلدات عيتا الشعب، رامية، بيت ليف، القطاع الغربي بلدات جبل بلاط، علما الشعب، وطير حرفا".هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت قبل أيام، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sputnikarabic.ae/20240430/الجيش-الإسرائيلي-وحزب-الله-يتبادلان-القصف-على-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1088393392.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144373_141:0:2392:1688_1920x0_80_0_0_f8587ad9362a9e12303085556c043617.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم

"حزب الله" يستهدف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

02:31 GMT 02.05.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له إنه نفّذ أمس الأربعاء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان "عملية ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدف مبنى في مستوطنة المطلة، وقصف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وفي القطاع الغربي استهدف انتشارًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية، كما استهدف مبنيين يتموضع فيهما جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا ‏بالصواريخ الموجّهة وأصابتهما إصابة مباشرة".
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" يتبادلان القصف على الحدود اللبنانية الجنوبية
30 أبريل, 06:08 GMT
من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 16 بلدة في جنوب لبنان حيث "قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات كفركلا، تلة حمامص، حولا، راشيا الفخار، كفرحمام، الخربية، تل النحاس، مجدل سلم، شبعا، ميس الجبل، القطاع الأوسط قصف بلدات عيتا الشعب، رامية، بيت ليف، القطاع الغربي بلدات جبل بلاط، علما الشعب، وطير حرفا".
هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت قبل أيام، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ستعلن عن منطقة آمنة للنازحين بعد تأكيد نتنياهو بدخول رفحأمس, 21:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала