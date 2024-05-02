https://sputnikarabic.ae/20240502/حزب-الله-يستهدف-4-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1088444776.html

"حزب الله" يستهدف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

"حزب الله" يستهدف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 02.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-02T02:31+0000

2024-05-02T02:31+0000

2024-05-02T02:31+0000

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له إنه نفّذ أمس الأربعاء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان "عملية ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدف مبنى في مستوطنة المطلة، وقصف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وفي القطاع الغربي استهدف انتشارًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية، كما استهدف مبنيين يتموضع فيهما جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا ‏بالصواريخ الموجّهة وأصابتهما إصابة مباشرة".من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 16 بلدة في جنوب لبنان حيث "قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات كفركلا، تلة حمامص، حولا، راشيا الفخار، كفرحمام، الخربية، تل النحاس، مجدل سلم، شبعا، ميس الجبل، القطاع الأوسط قصف بلدات عيتا الشعب، رامية، بيت ليف، القطاع الغربي بلدات جبل بلاط، علما الشعب، وطير حرفا".هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت قبل أيام، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".

https://sputnikarabic.ae/20240430/الجيش-الإسرائيلي-وحزب-الله-يتبادلان-القصف-على-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1088393392.html

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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم