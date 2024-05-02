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خبيرلـ"سبوتنيك": الطلاب الأمريكيون وضعوا البيت الأبيض والكونغرس تحت الأمر الواقع
خبيرلـ"سبوتنيك": الطلاب الأمريكيون وضعوا البيت الأبيض والكونغرس تحت الأمر الواقع
سبوتنيك عربي
أكد الأستاذ المحاضر في كلية الطب بجامعة بنسيلفانيا الأمريكية، الدكتور علي نعيم، أن "الطلاب في جامعات الولايات المتحدة تحولوا الآن إلى أداة مهمة لتغيير سياسات... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T15:45+0000
2024-05-02T15:45+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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ونوه نعيم، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنّ "الطلاب الأمريكيين ثاروا على البيت الأبيض الذي دعم إسرائيل منذ بداية حربها على غزة، واعترضوا على قتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل".وذكّر بأنّ "العامل الطلابي هو ما أنهى الحرب الأمريكية على فيتنام سابقا، وأدان قتل السلطات الامريكية للمواطنين السود".وأوضح نعيم أنّ "الطلاب شكلوا عالما افتراضيا على مواقع التواصل الاجتماعي ليدعموا بعضهم البعض، وليشكلوا جماعات ضاغطة على السلطة في حال اعتقلت أحدا منهم بأساليب تعسفية". وشدّد على أنّ "الشعب الأمريكي يواجه صراعا للحفاظ على حرية الرأي والتعبير"، متوقعا "المزيد من التصعيد الشعبي حتى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة".وفي وقت سابق انتشرت المظاهرات في أغلب جامعات الولايات المتحدة، والتي أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في ولاية نيويورك، والذين طالبوا السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل ووقف الانتهاكات الإنسانية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240502/مشاهد-قاسية-لاقتحام-الشرطة-الأمريكية-جامعة-كاليفورنيا-واعتقال-محتجين-داعمين-لفلسطين--1088460318.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

خبيرلـ"سبوتنيك": الطلاب الأمريكيون وضعوا البيت الأبيض والكونغرس تحت الأمر الواقع

15:45 GMT 02.05.2024
© AFP 2023 / ETIENNE LAURENTاعتداء مناصرين لإسرائيل على محتجين مؤيدين لفلسطين بعد هجوم نفذه مناصري إسرائيل على مخيمهم في حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس
اعتداء مناصرين لإسرائيل على محتجين مؤيدين لفلسطين بعد هجوم نفذه مناصري إسرائيل على مخيمهم في حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© AFP 2023 / ETIENNE LAURENT
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أكد الأستاذ المحاضر في كلية الطب بجامعة بنسيلفانيا الأمريكية، الدكتور علي نعيم، أن "الطلاب في جامعات الولايات المتحدة تحولوا الآن إلى أداة مهمة لتغيير سياسات واشنطن"، مشيرا إلى أنهم "وضعوا إدارة جو بايدن ونواب الكونغرس تحت الأمر الواقع".
ونوه نعيم، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنّ "الطلاب الأمريكيين ثاروا على البيت الأبيض الذي دعم إسرائيل منذ بداية حربها على غزة، واعترضوا على قتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل".
وذكّر بأنّ "العامل الطلابي هو ما أنهى الحرب الأمريكية على فيتنام سابقا، وأدان قتل السلطات الامريكية للمواطنين السود".

وأكّد أنّ "الدليل الأكبر على فاعلية التحركات الطلابية هو اعتراض الحكومة الإسرائيلية عليها والتحذير منها ووصف منفذيها بالعصابات"، مضيفا أنّ "الطلاب لا يأبهون لرأي إسرائيل لأنهم اتبعوا قناعتهم ونددوا بالظلم الحاصل في غزة".

الشرطة الأمريكية تعتقل طلاب مؤيدين لفلسطين في حرم جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس في 2 مايو، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
مشاهد "قاسية" لاقتحام الشرطة الأمريكية جامعة كاليفورنيا واعتقال محتجين داعمين لفلسطين
12:56 GMT
وأوضح نعيم أنّ "الطلاب شكلوا عالما افتراضيا على مواقع التواصل الاجتماعي ليدعموا بعضهم البعض، وليشكلوا جماعات ضاغطة على السلطة في حال اعتقلت أحدا منهم بأساليب تعسفية".
وشدّد على أنّ "الشعب الأمريكي يواجه صراعا للحفاظ على حرية الرأي والتعبير"، متوقعا "المزيد من التصعيد الشعبي حتى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة".
وفي وقت سابق انتشرت المظاهرات في أغلب جامعات الولايات المتحدة، والتي أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في ولاية نيويورك، والذين طالبوا السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل ووقف الانتهاكات الإنسانية في غزة.
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