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مشاهد "قاسية" لاقتحام الشرطة الأمريكية جامعة كاليفورنيا واعتقال محتجين داعمين لفلسطين
مشاهد "قاسية" لاقتحام الشرطة الأمريكية جامعة كاليفورنيا واعتقال محتجين داعمين لفلسطين
سبوتنيك عربي
وأظهرت صور حية، تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن ضباط إنفاذ القانون توغلوا في موقع معسكر جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T12:56+0000
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غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
طوفان الأقصى
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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يقوم الضباط بنقل المتظاهرين المحتجزين إلى الحافلات التي نظمتها الشرطة في ساحة انتظار السيارات على بعد ميل تقريبًا من الحرم الجامعي.وسُمع دوي انفجارات عندما بدأ ضباط دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا في هدم الحواجز خارج مخيم جامعة كاليفورنيا في وقت مبكر من صباح الخميس، واحتجاز المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في الموقع.وشوهد ضباط وحدة العمليات الخاصة التابعة لحزب الشعب الجمهوري في لقطات فيديو وهم يرتدون ملابس مكافحة الشغب التابعة لشرطة مكافحة الشغب ويرتدون الخوذات والأقنعة الواقية من الغاز والأربطة ويجهزون هراواتهم عند دخولهم المعسكر، بينما سُمعت صرخات من خلف المتاريس.وفي وقت سابق، انتشرت المظاهرات في أغلب جامعات الولايات المتحدة، والتي أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في ولاية نيويورك، والذين طالبوا السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل ووقف الانتهاكات الإنسانية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240502/موسى-لـسبوتنيك-التظاهرات-الطلابية-تكشف-وجه-أمريكا-الحقيقي-1088457563.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مشاهد "قاسية" لاقتحام الشرطة الأمريكية جامعة كاليفورنيا واعتقال محتجين داعمين لفلسطين

12:56 GMT 02.05.2024 (تم التحديث: 13:30 GMT 02.05.2024)
© AFP 2023 / ETIENNE LAURENTالشرطة الأمريكية تعتقل طلاب مؤيدين لفلسطين في حرم جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس في 2 مايو، 2024
الشرطة الأمريكية تعتقل طلاب مؤيدين لفلسطين في حرم جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس في 2 مايو، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© AFP 2023 / ETIENNE LAURENT
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وأظهرت صور حية، تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن ضباط إنفاذ القانون توغلوا في موقع معسكر جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.
يقوم الضباط بنقل المتظاهرين المحتجزين إلى الحافلات التي نظمتها الشرطة في ساحة انتظار السيارات على بعد ميل تقريبًا من الحرم الجامعي.
وسُمع دوي انفجارات عندما بدأ ضباط دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا في هدم الحواجز خارج مخيم جامعة كاليفورنيا في وقت مبكر من صباح الخميس، واحتجاز المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في الموقع.
وشوهد ضباط وحدة العمليات الخاصة التابعة لحزب الشعب الجمهوري في لقطات فيديو وهم يرتدون ملابس مكافحة الشغب التابعة لشرطة مكافحة الشغب ويرتدون الخوذات والأقنعة الواقية من الغاز والأربطة ويجهزون هراواتهم عند دخولهم المعسكر، بينما سُمعت صرخات من خلف المتاريس.
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12:28 GMT

كان بعض المتظاهرين راكعين على الأرض وأذرعهم مقيدة خلف ظهورهم، بينما اعتقلهم الضباط واستمروا في جلب المزيد من المتظاهرين إلى خارج المخيم.

وفي وقت سابق، انتشرت المظاهرات في أغلب جامعات الولايات المتحدة، والتي أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في ولاية نيويورك، والذين طالبوا السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل ووقف الانتهاكات الإنسانية في غزة.
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