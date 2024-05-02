https://sputnikarabic.ae/20240502/خبير-عسكري-يقر-بتفوق-الصواريخ-الروسية-على-نظيرتها-الأمريكية-1088447007.html
خبير عسكري يقر بتفوق الصواريخ الروسية على نظيرتها الأمريكية
خبير عسكري يقر بتفوق الصواريخ الروسية على نظيرتها الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح العضو السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، أن صواريخ "إسكندر" الروسية تتفوق على مثيلاتها الأمريكية من طراز "أتاكامز" في جميع الخصائص. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T06:20+0000
2024-05-02T06:20+0000
2024-05-02T06:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات بيرليتيك خلال حلقة له على قناته في منصة "يوتيوب" قال فيها إن صاروخ إسكندر الروسي مشابه لنظام "أتاكامز" الأمريكي، لكنه يفوق بمداه الصاروخ الأمريكي الذي يبلغ مداه 500 كيلومتر.وأشار بيرليتيك إلى أن نظام صواريخ "إسكندر" أكثر حداثة، وتم تحديثه أكثر من مرة، وهو نظام أكثر فعالية من نظام "أتاكامز" الأمريكية، مضيفا أن روسيا لا تتمتع بالتفوق النوعي فحسب، بل الكمي أيضًا في الصواريخ على أوكرانيا.ولفت الخبير العسكري الأمريكي إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية أثبتت بالفعل فعاليتها ضد الصواريخ الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التابعة للجيش الأمريكي، وتساءل بيرليتيك: "أوكرانيا تستخدم بالفعل نظام أتاكامز ذو نطاق منخفض، هل أحدث هذا فرقًا كبيرًا في ساحة المعركة؟ لا".وفي وقت سابق، أكد متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موافقة الكونغرس الأمريكي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 61 مليار دولار ستلحق الخراب بكييف، وستؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.تضمن مشروع القانون مخصصات بقيمة 23.3 مليار دولار لتجديد معدات وخدمات عسكرية مقدمة لأوكرانيا، ومخصصات بقيمة 13.8 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة، ومخصصات بقيمة 11.3 مليار دولار لعمليات للجيش الأمريكي في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230915/الخارجية-الروسية-توريد-الولايات-المتحدة-صواريخ-آتاكامس-لأوكرانيا-طريق-نحو-الهاوية-1081070045.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خبير عسكري يقر بتفوق الصواريخ الروسية على نظيرتها الأمريكية
صرح العضو السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، أن صواريخ "إسكندر" الروسية تتفوق على مثيلاتها الأمريكية من طراز "أتاكامز" في جميع الخصائص.
وجاءت تصريحات بيرليتيك خلال حلقة له على قناته في منصة "يوتيوب" قال فيها إن صاروخ إسكندر الروسي مشابه لنظام "أتاكامز" الأمريكي، لكنه يفوق بمداه الصاروخ الأمريكي الذي يبلغ مداه 500 كيلومتر.
وأشار بيرليتيك إلى أن نظام صواريخ "إسكندر" أكثر حداثة، وتم تحديثه أكثر من مرة، وهو نظام أكثر فعالية من نظام "أتاكامز" الأمريكية، مضيفا أن روسيا لا تتمتع بالتفوق النوعي فحسب، بل الكمي أيضًا في الصواريخ على أوكرانيا.
ولفت الخبير العسكري الأمريكي إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية أثبتت بالفعل فعاليتها ضد الصواريخ الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التابعة للجيش الأمريكي، وتساءل بيرليتيك: "أوكرانيا تستخدم بالفعل نظام أتاكامز ذو نطاق منخفض، هل أحدث هذا فرقًا كبيرًا في ساحة المعركة؟ لا".
15 سبتمبر 2023, 13:29 GMT
وفي وقت سابق، أكد متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موافقة الكونغرس الأمريكي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 61 مليار دولار ستلحق الخراب بكييف، وستؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.
تضمن مشروع القانون مخصصات بقيمة 23.3 مليار دولار لتجديد معدات وخدمات عسكرية مقدمة لأوكرانيا، ومخصصات بقيمة 13.8 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة، ومخصصات بقيمة 11.3 مليار دولار لعمليات للجيش الأمريكي في المنطقة.