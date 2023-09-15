عربي
https://sputnikarabic.ae/20230915/الخارجية-الروسية-توريد-الولايات-المتحدة-صواريخ-آتاكامس-لأوكرانيا-طريق-نحو-الهاوية-1081070045.html
الخارجية الروسية: توريد الولايات المتحدة صواريخ "آتاكامس" لأوكرانيا طريق نحو الهاوية
الخارجية الروسية: توريد الولايات المتحدة صواريخ "آتاكامس" لأوكرانيا طريق نحو الهاوية
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأن إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "آتاكامس" لن يغير الوضع على ساحة المعركة، ونظرا للتصعيد... 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T13:29+0000
2023-09-15T13:31+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061871664_0:223:3181:2012_1920x0_80_0_0_5ea13c8aded473ed2915af310193af8a.jpg
وقال ريابكوف رداً على طلب بالتعليق على خطط الولايات المتحدة بتوريد صواريخ "آتاكامس" لأوكرانيا: "إنه تصعيد مستمر وتجاهل التهديدات الواضحة المرتبطة بهذا الأمر طريق دعم نظام كييف يتسم بالعمى والجنون لن تغير هذه الخطوة الوضع في ساحة المعركة".وأضاف ريابكوف بأن هذه الخطوة ستجعل الأميركيين يرفضون أي نهج عقلاني بشأن هذه المسألة.وأشار المتحدث إلى أن هذه الخطوة تعيق إدخال عناصر من العقلانية في السياسة الغربية بشكل عام، حيث يتبع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة نفس الخط المتصاعد، موضحاً أن هذا طريق تصعيد متعمد، وهو طريق نحو الهاوية.
https://sputnikarabic.ae/20230915/مستشار-سابق-في-البنتاغون-الهجوم-الأوكراني-المضاد-فشل-تماما-1081054655.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061871664_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_043090a8778e90858399e9ce39812616.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الخارجية الروسية: توريد الولايات المتحدة صواريخ "آتاكامس" لأوكرانيا طريق نحو الهاوية

13:29 GMT 15.09.2023 (تم التحديث: 13:31 GMT 15.09.2023)
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© Sputnik . Александр Вильф
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأن إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "آتاكامس" لن يغير الوضع على ساحة المعركة، ونظرا للتصعيد المستمر من طرف واشنطن سيؤدي إلى الهاوية.
وقال ريابكوف رداً على طلب بالتعليق على خطط الولايات المتحدة بتوريد صواريخ "آتاكامس" لأوكرانيا: "إنه تصعيد مستمر وتجاهل التهديدات الواضحة المرتبطة بهذا الأمر طريق دعم نظام كييف يتسم بالعمى والجنون لن تغير هذه الخطوة الوضع في ساحة المعركة".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار سابق في البنتاغون: "الهجوم الأوكراني المضاد" فشل تماما
04:00 GMT
وأضاف ريابكوف بأن هذه الخطوة ستجعل الأميركيين يرفضون أي نهج عقلاني بشأن هذه المسألة.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الخطوة تعيق إدخال عناصر من العقلانية في السياسة الغربية بشكل عام، حيث يتبع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة نفس الخط المتصاعد، موضحاً أن هذا طريق تصعيد متعمد، وهو طريق نحو الهاوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:35 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذأمس, 11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала