https://sputnikarabic.ae/20230915/الخارجية-الروسية-توريد-الولايات-المتحدة-صواريخ-آتاكامس-لأوكرانيا-طريق-نحو-الهاوية-1081070045.html
الخارجية الروسية: توريد الولايات المتحدة صواريخ "آتاكامس" لأوكرانيا طريق نحو الهاوية
الخارجية الروسية: توريد الولايات المتحدة صواريخ "آتاكامس" لأوكرانيا طريق نحو الهاوية
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأن إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "آتاكامس" لن يغير الوضع على ساحة المعركة، ونظرا للتصعيد... 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T13:29+0000
2023-09-15T13:29+0000
2023-09-15T13:31+0000
روسيا
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وقال ريابكوف رداً على طلب بالتعليق على خطط الولايات المتحدة بتوريد صواريخ "آتاكامس" لأوكرانيا: "إنه تصعيد مستمر وتجاهل التهديدات الواضحة المرتبطة بهذا الأمر طريق دعم نظام كييف يتسم بالعمى والجنون لن تغير هذه الخطوة الوضع في ساحة المعركة".وأضاف ريابكوف بأن هذه الخطوة ستجعل الأميركيين يرفضون أي نهج عقلاني بشأن هذه المسألة.وأشار المتحدث إلى أن هذه الخطوة تعيق إدخال عناصر من العقلانية في السياسة الغربية بشكل عام، حيث يتبع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة نفس الخط المتصاعد، موضحاً أن هذا طريق تصعيد متعمد، وهو طريق نحو الهاوية.
https://sputnikarabic.ae/20230915/مستشار-سابق-في-البنتاغون-الهجوم-الأوكراني-المضاد-فشل-تماما-1081054655.html
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روسيا
الخارجية الروسية: توريد الولايات المتحدة صواريخ "آتاكامس" لأوكرانيا طريق نحو الهاوية
13:29 GMT 15.09.2023 (تم التحديث: 13:31 GMT 15.09.2023) تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأن إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "آتاكامس" لن يغير الوضع على ساحة المعركة، ونظرا للتصعيد المستمر من طرف واشنطن سيؤدي إلى الهاوية.
وقال ريابكوف رداً على طلب بالتعليق على خطط الولايات المتحدة بتوريد صواريخ "آتاكامس" لأوكرانيا: "إنه تصعيد مستمر وتجاهل التهديدات الواضحة المرتبطة بهذا الأمر طريق دعم نظام كييف يتسم بالعمى والجنون لن تغير هذه الخطوة الوضع في ساحة المعركة".
وأضاف ريابكوف بأن هذه الخطوة ستجعل الأميركيين يرفضون أي نهج عقلاني بشأن هذه المسألة.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الخطوة تعيق إدخال عناصر من العقلانية في السياسة الغربية بشكل عام، حيث يتبع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة نفس الخط المتصاعد، موضحاً أن هذا طريق تصعيد متعمد، وهو طريق نحو الهاوية.