https://sputnikarabic.ae/20240502/سويسرا-لا-يمكن-تصور-عملية-السلام-للصراع-الأوكراني-بلا-روسيا-1088451390.html
سويسرا: لا يمكن تصور عملية السلام للصراع الأوكراني بلا روسيا
سويسرا: لا يمكن تصور عملية السلام للصراع الأوكراني بلا روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الخميس، أنه لن يتم التوصل إلى حل سلمي للصراع الأوكراني دون مشاركة الجانب الروسي في مفاوضات السلام المستقبلية. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T09:44+0000
2024-05-02T09:44+0000
2024-05-02T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاء بيان الخارجية السويسرية تعليقًا على اعتزامها تنظيم مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/حزيران في مدينة بورغنستوك السويسرية، قالت فيه إن "المؤتمر في سويسرا يهدف إلى بداية عملية السلام وسويسرا مقتنعة بأنها لا يمكن تصور المفاوضات دون مشاركة روسيا في هذه العملية".يُذكر أن سويسرا دعت إلى مؤتمر السلام أكثر من 160 وفداً على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع، ومجموعة العشرين، ومجموعة "بريكس"، والعديد من الدول من جميع القارات، وثلاث منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، والفاتيكان وبطريرك القسطنطينية.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها، ومن الضروري أن نفهم ما هي صيغة السلام التي سيتم مناقشتها في القمة في سويسرا.وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.في السابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية. وذكر الكرملين أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن تؤخذ في الاعتبار الوضع الفعلي والحقائق الجديدة.
https://sputnikarabic.ae/20240411/الخارجية-الروسية-روسيا-لن-تشارك-في-اجتماع-صيغة-زيلينسكي-الذي-ينظم-في-سويسرا--1087894379.html
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العالم
سويسرا: لا يمكن تصور عملية السلام للصراع الأوكراني بلا روسيا
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الخميس، أنه لن يتم التوصل إلى حل سلمي للصراع الأوكراني دون مشاركة الجانب الروسي في مفاوضات السلام المستقبلية.
وجاء بيان الخارجية السويسرية تعليقًا على اعتزامها تنظيم مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/حزيران في مدينة بورغنستوك السويسرية، قالت فيه إن "المؤتمر في سويسرا يهدف إلى بداية عملية السلام وسويسرا مقتنعة بأنها لا يمكن تصور المفاوضات دون مشاركة روسيا في هذه العملية".
وأكدت الخارجية السويسرية في بيانها على أنه لم يتم دعوة روسيا بعد حتى الوقت الراهن إلى مفاوضات السلام المزمع إجراؤها في الشهر المقبل".
يُذكر أن سويسرا دعت إلى مؤتمر السلام أكثر من 160 وفداً على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع، ومجموعة العشرين، ومجموعة "بريكس"، والعديد من الدول من جميع القارات، وثلاث منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، والفاتيكان وبطريرك القسطنطينية.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها، ومن الضروري أن نفهم ما هي صيغة السلام التي سيتم مناقشتها في القمة في سويسرا.
وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
في السابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية. وذكر الكرملين أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن تؤخذ في الاعتبار الوضع الفعلي والحقائق الجديدة.