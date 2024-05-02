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https://sputnikarabic.ae/20240502/سياسي-حليف-للصين-يتسلم-رئاسة-وزراء-جزر-سليمان-1088448397.html
سياسي حليف للصين يتسلم رئاسة وزراء جزر سليمان
سياسي حليف للصين يتسلم رئاسة وزراء جزر سليمان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية السابق لدولة جزر سليمان المقرب من الصين، جيريمي مانيلي، فاز بانتخابات رئاسة الحكومة في بلاده. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T07:57+0000
2024-05-02T07:58+0000
العالم
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وذكرت شبكة "ABC" الأمريكية أن مانيلي حصل على أصوات الأغلبية في المجلس التشريعي في جزر سليمان، مضيفة أن رئيس الحكومة الجديد يخطط لتعزيز علاقات الدولة مع الصين.وفي سياق متصل، قال مانيلي في خطاب ألقاه أمام برلمان جزر سليمان: "سأقوم بواجباتي بجد وضمير وسأضع دائما مصالح شعبنا وبلدنا فوق كل المصالح الأخرى".وحصل مانيلي على 31 صوتا في الاقتراع السري من مجمل أصوات المشرعين البالغة 49 مشرعا في الانتخابات التي أجريت في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما حصل ماثيو ويل، الذي قاد المعارضة في البرلمان السابق على 18 صوتا فقط.وفي وقت سابق، رفض رئيس الوزراء السابق الموالي لبكين، ماناسيه سوغافاري، المشاركة في الانتخابات لصالح مانيلي. ويشير هذا الرفض، بحسب شبكة "ABC"، إلى نهج مماثل للتقارب مع الصين والذي سيتبعه مانيلي في منصبه.وأثار انتخاب سوغافاري في عام 2019 اضطرابات في العاصمة هونيارا بسبب أسئلة قانونية حول أهليته لتولي منصب رئيس الوزراء.وأدت الاضطرابات الأكثر خطورة إلى الحرق العمد والنهب في هونيارا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بعد فشل اقتراح بحجب الثقة قدمه ويل من المعارضة في الحصول على الدعم.
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العالم
العالم

سياسي حليف للصين يتسلم رئاسة وزراء جزر سليمان

07:57 GMT 02.05.2024 (تم التحديث: 07:58 GMT 02.05.2024)
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جزر المحيط الهادي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية السابق لدولة جزر سليمان المقرب من الصين، جيريمي مانيلي، فاز بانتخابات رئاسة الحكومة في بلاده.
وذكرت شبكة "ABC" الأمريكية أن مانيلي حصل على أصوات الأغلبية في المجلس التشريعي في جزر سليمان، مضيفة أن رئيس الحكومة الجديد يخطط لتعزيز علاقات الدولة مع الصين.
وفي سياق متصل، قال مانيلي في خطاب ألقاه أمام برلمان جزر سليمان: "سأقوم بواجباتي بجد وضمير وسأضع دائما مصالح شعبنا وبلدنا فوق كل المصالح الأخرى".
وحصل مانيلي على 31 صوتا في الاقتراع السري من مجمل أصوات المشرعين البالغة 49 مشرعا في الانتخابات التي أجريت في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما حصل ماثيو ويل، الذي قاد المعارضة في البرلمان السابق على 18 صوتا فقط.
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أمس, 23:55 GMT
وفي وقت سابق، رفض رئيس الوزراء السابق الموالي لبكين، ماناسيه سوغافاري، المشاركة في الانتخابات لصالح مانيلي. ويشير هذا الرفض، بحسب شبكة "ABC"، إلى نهج مماثل للتقارب مع الصين والذي سيتبعه مانيلي في منصبه.
وأثار انتخاب سوغافاري في عام 2019 اضطرابات في العاصمة هونيارا بسبب أسئلة قانونية حول أهليته لتولي منصب رئيس الوزراء.
وأدت الاضطرابات الأكثر خطورة إلى الحرق العمد والنهب في هونيارا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بعد فشل اقتراح بحجب الثقة قدمه ويل من المعارضة في الحصول على الدعم.
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