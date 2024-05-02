https://sputnikarabic.ae/20240502/ضابط-نمساوي-تقدم-الجيش-الروسي-يمكن-أن-يتطور-إلى-اختراق-لم-نشهد-مثله-منذ-عام-1088456264.html

ضابط نمساوي: تقدم الجيش الروسي يمكن أن يتطور إلى اختراق لم نشهد مثله منذ عام

ضابط نمساوي: تقدم الجيش الروسي يمكن أن يتطور إلى اختراق لم نشهد مثله منذ عام

سبوتنيك عربي

ذكر الكولونيل النمساوي ماركوس ريزنر، اليوم الخميس، أن تقدم الجيش الروسي يمكن أن يتطور إلى اختراق لم نشهد مثله منذ عام. 02.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-02T11:38+0000

2024-05-02T11:38+0000

2024-05-02T11:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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ونقلت صحيفة "تسايت" عن الكولونيل قوله: "في أسوأ الحالات، هناك تهديد بانهيار محلي للجبهة الأوكرانية".وأكد العسكري أنه بالإضافة إلى الحالة المؤسفة للهياكل الدفاعية ونقص الذخيرة والأسلحة، فإن السبب الرئيسي لأزمة القوات المسلحة الأوكرانية هو نقص الأفراد وهيمنة الطيران الروسي في السماء.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من مجموعة "فوستوك" التابعة للجيش الروسي سيطرت على مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في بلدات أوروزاينوي وماكاروفكا وفوديانوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن القوات الروسية صدت هجوما مضادا شنته مجموعات أوكرانية تابعة للواء الدفاع رقم 128 في بلدة ستارومايورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري ومدفعي هاوتزر M777 من عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر M198 من عيار 155 ملم أمريكي الصنع.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240502/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-استراتيجية-أوكرانية-في-117-منطقة-1088453476.html

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روسيا, رصد عسكري