https://sputnikarabic.ae/20240502/قوات-الجنوب-الروسية-تهاجم-مرتزقة-الفيلق-الأجنبي-و8-ألوية-أوكرانية-1088452583.html
قوات "الجنوب" الروسية تهاجم مرتزقة الفيلق الأجنبي و8 ألوية أوكرانية
قوات "الجنوب" الروسية تهاجم مرتزقة الفيلق الأجنبي و8 ألوية أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في ملخص لها، أن عسكريين روس من قوات مجموعة "الجنوب" هاجموا مسلحي ما يسمى "الفيلق الأجنبي" وثمانية ألوية أوكرانية،... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T10:41+0000
2024-05-02T10:41+0000
2024-05-02T10:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650381_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5eb549c44ef98bc647d0c3617ba0fa61.jpg
وقالت الوزارة: "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" احتلت مواقع أكثر فائدة وقصفت تشكيلات مرتزقة "الفيلق الأجنبي" وكذلك ألوية الهجوم الجوي 79 و92 والمجوقلة 46 و81 والألوية الميكانيكية 28 و93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 107 و112 في مناطق بيلوغوروفكا، وغريغوروفكا، وماكسيميليانوفكا، وكونستانتينوفكا، وكراسنوغوريفكا، وباراسكوفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "خسائر العدو وصلت إلى 270 عسكريا ودبابة وأربع آليات. كما تمت إصابة مدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومحطة الحرب الإلكترونية "نوتا" وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصدر لـ"سبوتنيك": صواريخ "إسكندر" الروسية تدمر منصات صواريخ أمريكية الصنع في اتجاه كوبيانسكوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستغل خطأ ارتكبته قوات نظام كييف ويخترق خط المواجهة في دونيتسكدبابات "تي - 80" الروسية تدمر مخابئ ونقاط مراقبة أوكرانية في منطقة العملية العسكرية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240502/تدمير-أول-مدرعة-بوما-66-إيطالية-خلال-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1088451233.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قوات "الجنوب" الروسية تهاجم مرتزقة الفيلق الأجنبي و8 ألوية أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في ملخص لها، أن عسكريين روس من قوات مجموعة "الجنوب" هاجموا مسلحي ما يسمى "الفيلق الأجنبي" وثمانية ألوية أوكرانية، وبلغت خسائرهم 270 جنديا.
وقالت الوزارة: "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" احتلت مواقع أكثر فائدة وقصفت تشكيلات مرتزقة "الفيلق الأجنبي" وكذلك ألوية الهجوم الجوي 79 و92 والمجوقلة 46 و81 والألوية الميكانيكية 28 و93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 107 و112 في مناطق بيلوغوروفكا، وغريغوروفكا، وماكسيميليانوفكا، وكونستانتينوفكا، وكراسنوغوريفكا، وباراسكوفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "خسائر العدو وصلت إلى 270 عسكريا ودبابة وأربع آليات. كما تمت إصابة مدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومحطة الحرب الإلكترونية "نوتا"
وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.