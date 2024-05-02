https://sputnikarabic.ae/20240502/علماء-يعيدون-تشكيل-وجه-امرأة-إنسان-نياندرتال-1088473197.html

علماء يعيدون تشكيل وجه امرأة إنسان نياندرتال

علماء يعيدون تشكيل وجه امرأة إنسان نياندرتال

سبوتنيك عربي

قام فريق بحث من علماء الآثار بقيادة جامعة كامبريدج بإعادة بناء وجه امرأة إنسان نياندرتال عاشت قبل 75 ألف سنة، وفقا لبيان نشر على موقع الجامعة. 02.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-02T14:00+0000

2024-05-02T14:00+0000

2024-05-02T14:00+0000

مجتمع

علوم

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وقال البيان: "فيلم وثائقي جديد يعيد تشكيل وجه امرأة نياندرتال عمرها 75 ألف عام، تم اكتشاف جمجمتها وإعادة بنائها من مئات شظايا العظام من قبل فريق من علماء الآثار وعمال إعادة البناء بقيادة جامعة كامبريدج". ويلاحظ أنه يمكن إلقاء نظرة على المظهر المعاد إنشاؤه في الفيلم الوثائقي “أسرار إنسان نياندرتال”. واستخرج علماء الآثار هيكلها العظمي عام 2018 في كهف شانيدار في كردستان العراق، حيث كان يأتي إنسان النياندرتال في كثير من الأحيان لدفن موتاه. ويلاحظ أن عظام جمجمة إنسان النياندرتال الملقب بـ "شانيدار زد" تعرضت لسحق شديد. واضطر الباحثون إلى لصق الهيكل العظمي الذي تم العثور عليه مع التربة المجاورة بمادة لاصقة وإزالته في كتل صغيرة. بعد ذلك، في أحد مختبرات كامبريدج، أجرى الباحثون تصويرًا مقطعيًا دقيقًا لكل واحدة منها لاستخراج شظايا العظام عن طريق تخفيف الغراء، وقاموا بربط أكثر من 200 جزء من الجمجمة بعناية.تم فحص الجمجمة المستعادة لإنشاء نسخة طبق الأصل باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. باستخدام الرأس المطبوع، أضاف فنانو الحفريات طبقات من العضلات الاصطناعية والجلد لإنشاء الوجه. كانت شانيدار زد وقت وفاتها قد وصلت إلى سن متقدمة بالنسبة لعصرها - فقد كان عمرها حوالي أربعين عامًا، وكان طولها حوالي خمسة أقدام (أو 150 سنتيمترًا). وقال البيان إنه من المعتقد أنه أفضل إنسان نياندرتال تم حفظه خلال هذا القرن.

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