https://sputnikarabic.ae/20240418/علماء-يتمكنون-من-التحدث-مع-حوت-لأول-مرة-1088079192.html
علماء يتمكنون من "التحدث" مع حوت أحدب لأول مرة
علماء يتمكنون من "التحدث" مع حوت أحدب لأول مرة
سبوتنيك عربي
أجرى باحثون من معهد SETI وجامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، أول "محادثة" مع حوت، وكانت "محاورة" العلماء مع أنثى حوت أحدب تبلغ من العمر 38 عامًا... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T12:55+0000
2024-04-18T12:55+0000
2024-04-18T12:55+0000
مجتمع
علوم
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الحيتان الحدباء ذكية للغاية ومؤنسة للغاية، إنها قادرة على إنتاج مجموعة متنوعة من الأصوات، التي يمكن سماعها لكيلومترات عدة تحت الماء. وخلال التجربة، قام العلماء بتشغيل تسجيلات صوت الحوت الأحدب لحيتان أخرى قبالة سواحل آلاسكا باستخدام معدات "السونار". تجاهلت معظم الحيتان هذه النداءات، ومع ذلك، دارت توين حول قارب الباحثين لمدة 20 دقيقة وكررت الأصوات التي سمعتها. وتلقى العلماء 36 "إجابة" تشير إلى أن توين شاركت بنشاط في عملية الاتصال. ومع ذلك، ظل معنى الأصوات غير معروف. واقترح العلماء أن هذا كان نوعًا من "إشارة الاتصال" التي تستخدمها الحيتان للتواصل مع بعضها بعضا. وقال المشاركون في الدراسة: "ربما قلنا مرحبًا للتو، فقالت مرحبًا، وقلنا مرحبًا مرة أخرى"، وبحسب العلماء، يمكن اعتبار "المحادثة" أول تواصل بين البشر والحيتان الحدباء بـ"لغتها"، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت".
https://sputnikarabic.ae/20231129/لغز-الحوت-القاتل-لماذا-تقتل-الأوركا-خنازير-البحر-ولا-تأكلها-1083588215.html
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علوم
علماء يتمكنون من "التحدث" مع حوت أحدب لأول مرة
أجرى باحثون من معهد SETI وجامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، أول "محادثة" مع حوت، وكانت "محاورة" العلماء مع أنثى حوت أحدب تبلغ من العمر 38 عامًا تدعى "توين"، وتعيش قبالة سواحل آلاسكا.
الحيتان الحدباء ذكية للغاية ومؤنسة للغاية، إنها قادرة على إنتاج مجموعة متنوعة من الأصوات، التي يمكن سماعها لكيلومترات عدة تحت الماء.
وخلال التجربة، قام العلماء بتشغيل تسجيلات صوت الحوت الأحدب لحيتان أخرى قبالة سواحل آلاسكا باستخدام معدات "السونار".
29 نوفمبر 2023, 13:09 GMT
تجاهلت معظم الحيتان هذه النداءات، ومع ذلك، دارت توين حول قارب الباحثين لمدة 20 دقيقة وكررت الأصوات التي سمعتها.
وتلقى العلماء 36 "إجابة" تشير إلى أن توين شاركت بنشاط في عملية الاتصال. ومع ذلك، ظل معنى الأصوات غير معروف.
واقترح العلماء أن هذا كان نوعًا من "إشارة الاتصال" التي تستخدمها الحيتان للتواصل مع بعضها بعضا.
وقال المشاركون في الدراسة: "ربما قلنا مرحبًا للتو، فقالت مرحبًا، وقلنا مرحبًا مرة أخرى"، وبحسب العلماء، يمكن اعتبار "المحادثة" أول تواصل بين البشر والحيتان الحدباء بـ"لغتها"، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت".