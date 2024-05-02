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مراسل "سبوتنيك": الدفاعات السورية تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على جنوبي دمشق
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مراسل "سبوتنيك": الدفاعات السورية تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على جنوبي دمشق
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات السورية تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على جنوبي دمشق
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الدفاعات السورية تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي حاول استهداف أحد المواقع جنوبي العاصمة السورية دمشق. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T20:04+0000
2024-05-02T20:22+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري، تصدت لعدوان اسرائيلي حاول استهداف أحد المواقع في محيط منطقة (نجها) بريف دمشق الجنوبي.وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد أن صواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الجولان السوري المحتل، حاولت استهداف أحد المواقع بالقرب من منطقة "نجها"، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار في الموقع المستهدف حتى اللحظة.أفادت وزارة الدفاع السورية، صباح يوم الجمعة 19 أبريل/ نيسان الفائت، بتصدي الدفاعات الجوية لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية في البلاد، بالتزامن مع الأنباء التي تحدثت عن تنفيذ تل أبيب ضربة استهدفت أصفهان الإيرانية.وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "حوالي الساعة 2:55 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية، وأدى العدوان إلى وقوع خسائر مادية".وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تؤكد أن الدفاعات الجوية السورية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه صواريخ إسرائيلية، حاولت الدخول إلى الأجواء السورية محاولة التصدي الصواريخ الإيرانية التي تمر بالأجواء السورية باتجاه الجولان السوري المحتل.وأفادت مراسلة سئوتنيك في محافظة درعا جنوب سوريا، أن أصوات الانفجارات القوية التي هزت الريف الغربي المتاخم للجولان السوري المحتل قرب (نوى وتسيل) ناجمة عن انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية تحاول التصدي للهجوم الإسرائيلي فوق الأجواء الجنوبية الغربية لسوريا.
https://sputnikarabic.ae/20240316/مراسلة-سبوتنيك-قصف-متبادل-عبر-خط-وقف-إطلاق-النار-في-الجولان-السوري-المحتل-1087050982.html
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أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري, العالم العربي
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مراسل "سبوتنيك": الدفاعات السورية تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على جنوبي دمشق

20:04 GMT 02.05.2024 (تم التحديث: 20:22 GMT 02.05.2024)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الدفاعات السورية تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي حاول استهداف أحد المواقع جنوبي العاصمة السورية دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري، تصدت لعدوان اسرائيلي حاول استهداف أحد المواقع في محيط منطقة (نجها) بريف دمشق الجنوبي.
وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد أن صواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الجولان السوري المحتل، حاولت استهداف أحد المواقع بالقرب من منطقة "نجها"، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار في الموقع المستهدف حتى اللحظة.
أفادت وزارة الدفاع السورية، صباح يوم الجمعة 19 أبريل/ نيسان الفائت، بتصدي الدفاعات الجوية لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية في البلاد، بالتزامن مع الأنباء التي تحدثت عن تنفيذ تل أبيب ضربة استهدفت أصفهان الإيرانية.
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وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "حوالي الساعة 2:55 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية، وأدى العدوان إلى وقوع خسائر مادية".
وفي 13 أبريل/ نيسان الفائت، أفاد مراسلو "سبوتنيك" في اللاذقية وحمص ودمشق ودرعا، بسماع أصوات مضادات دفاع جوية تابعة للجيش السوري تنطلق باتجاه اهداف معادية.
وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تؤكد أن الدفاعات الجوية السورية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه صواريخ إسرائيلية، حاولت الدخول إلى الأجواء السورية محاولة التصدي الصواريخ الإيرانية التي تمر بالأجواء السورية باتجاه الجولان السوري المحتل.
وأفادت مراسلة سئوتنيك في محافظة درعا جنوب سوريا، أن أصوات الانفجارات القوية التي هزت الريف الغربي المتاخم للجولان السوري المحتل قرب (نوى وتسيل) ناجمة عن انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية تحاول التصدي للهجوم الإسرائيلي فوق الأجواء الجنوبية الغربية لسوريا.
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