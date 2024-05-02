https://sputnikarabic.ae/20240502/مستشار-رئاسي-أوكراني-السابق-الجبهة-الأوكرانية-تنهار-وسيرسكي-يسلم-القرى-للروس-واحدة-تلو-الأخرى--1088474657.html

مستشار رئاسي أوكراني السابق: الجبهة الأوكرانية تنهار وسيرسكي يسلم القرى للروس واحدة تلو الأخرى

مستشار رئاسي أوكراني السابق: الجبهة الأوكرانية تنهار وسيرسكي يسلم القرى للروس واحدة تلو الأخرى

سبوتنيك عربي

صرح المستشار الرئاسي السابق أوليغ سوسكين، أن الجبهة الأوكرانية تنهار، حيث يسلم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، قرية تلو الأخرى. 02.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-02T14:53+0000

2024-05-02T14:53+0000

2024-05-02T14:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف سوسكين على قناته على يوتيوب، أنه "يقول البعض إنه لا بأس، فالجبهة لم تنكسر بعد، وهي لا تنهار. كيف لا تنهار إذا استسلم سيرسكي وهيئة الأركان العامة قرية تلو الأخرى؟ كيف لا تنهار عندما تنهار؟ هذا غير صحيح؟ إن الواقع مختلف تمامًا".وأضاف المحلل أن فلاديمير زيلينسكي نفسه هو من أثار الصراع، واتهمه بالفشل في القيام بالمهمة التي أسندها إليه الأوكرانيون لضمان السلام. أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من مجموعة "فوستوك" التابعة للجيش الروسي سيطرت على مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في بلدات أوروزاينوي وماكاروفكا وفوديانوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن القوات الروسية صدت هجوما مضادا شنته مجموعات أوكرانية تابعة للواء الدفاع رقم 128 في بلدة ستارومايورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري ومدفعي هاوتزر M777 من عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر M198 من عيار 155 ملم أمريكي الصنع.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240502/الاستخبارات-الأمريكية-روسيا-تحرز-تقدما-تدريجيا-وستحقق-اختراقات-تكتيكية-في-ساحة-المعركة--1088474264.html

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