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https://sputnikarabic.ae/20240502/موسى-لـسبوتنيك-التظاهرات-الطلابية-تكشف-وجه-أمريكا-الحقيقي-1088457563.html
موسى لـ"سبوتنيك": التظاهرات الطلابية تكشف وجه أمريكا الحقيقي
موسى لـ"سبوتنيك": التظاهرات الطلابية تكشف وجه أمريكا الحقيقي
سبوتنيك عربي
أكد أستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور محمد موسى، أن ما يجري في جامعات الولايات المتحدة على رأسها جامعة كولومبيا ونورث كارولينا وفيرجينيا وماساتشوستس وكاليفورنيا،... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T12:28+0000
2024-05-02T12:28+0000
العالم
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وأوضح موسى في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الشعب الأمريكي بات يدرك أهمية الضغط على إدارة جو بايدن لتوقف دعمها المادي والعسكري لآلة القتل الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن "استمرار الاحتجاجات في الولايات المتحدة سيؤدي إلى حدوث تغييرات هائلة في الداخل الأمريكي".وذكر أن "الأمريكيين يريدون من واشنطن أن تغير نهجها، ويعترضون على دعمها إسرائيل، ماديا وعسكريا وحتى سياسيا، أي عبر استخدامها حق النقض الفيتو في جلسات عدة لمجلس الأمن الدولي".وأوضح موسى أن "ما يجري في الولايات المتحدة سابقة خطيرة في التاريخ الأمريكي"، معربًا عن أمله في "ظهور المزيد من التحركات المؤيدة للقضية الفلسطينية في باقي دول العالم".وقال إن "الإدارة الأمريكية في وضع محرج منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فمن جهة تدّعي أنها ترغب في وقف القتال بغزة ومن جهة أخرى ترسل مساعدات مالية بأساليب غير شرعية"، مضيفًا أن العالم اليوم يشهد تغيرات جذرية وعلى الولايات المتحدة تغيير صورتها الزائفة والاعتراف بأن كل الدعايات التي روجت لها سابقا، ما هي إلا أكاذيب.وحول الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أكد موسى أنه "كلما اقترب موعد إجرائها كلما رأينا ضغطا أكبر على مستوى الشارع الأمريكي والدولي"، داعيًا إدارة بايدن إلى "حسم قرارها بشكل فوري والسعي لوقف التصعيد في المنطقة".وأشار إلى أن "بايدن الآن أمام اختبار أخلاقي لا مفر منه، وسيؤثر حتما على نتائج الانتخابات الرئاسية أواخر العام 2024".وفي وقت سابق، انتشرت المظاهرات في أغلب جامعات الولايات المتحدة، والتي أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في ولاية نيويورك، والذين طالبوا السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل ووقف الانتهاكات الإنسانية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240501/اشتباكات-بين-طلاب-مؤيدين-ومعارضين-للحرب-الإسرائيلية-على-غزة-في-جامعة-كاليفورنيا-1088422975.html
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العالم
العالم

موسى لـ"سبوتنيك": التظاهرات الطلابية تكشف وجه أمريكا الحقيقي

12:28 GMT 02.05.2024
© EMMANUEL DUNANDاحتجاجات طلابية في باريس
احتجاجات طلابية في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© EMMANUEL DUNAND
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حصري
أكد أستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور محمد موسى، أن ما يجري في جامعات الولايات المتحدة على رأسها جامعة كولومبيا ونورث كارولينا وفيرجينيا وماساتشوستس وكاليفورنيا، ليس إلا ردة فعل طبيعية من قبل الطلاب الأمريكيين تجاه حملة الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح موسى في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الشعب الأمريكي بات يدرك أهمية الضغط على إدارة جو بايدن لتوقف دعمها المادي والعسكري لآلة القتل الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن "استمرار الاحتجاجات في الولايات المتحدة سيؤدي إلى حدوث تغييرات هائلة في الداخل الأمريكي".
وذكر أن "الأمريكيين يريدون من واشنطن أن تغير نهجها، ويعترضون على دعمها إسرائيل، ماديا وعسكريا وحتى سياسيا، أي عبر استخدامها حق النقض الفيتو في جلسات عدة لمجلس الأمن الدولي".

وشدد على أن "قناع القيم والحريات سقط في الولايات المتحدة الأمريكية"، وأنه "تم كشف الوجه الحقيقي لواشنطن بعد قمعها المحتجين السلميين في الجامعات".

وأوضح موسى أن "ما يجري في الولايات المتحدة سابقة خطيرة في التاريخ الأمريكي"، معربًا عن أمله في "ظهور المزيد من التحركات المؤيدة للقضية الفلسطينية في باقي دول العالم".
طلاب يتظاهرون خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في جامعة واشنطن، في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجات ومظاهرات من قبل الطلاب المؤيدين لفلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
اشتباكات بين طلاب مؤيدين ومعارضين للحرب الإسرائيلية على غزة في جامعة كاليفورنيا
أمس, 08:31 GMT
وقال إن "الإدارة الأمريكية في وضع محرج منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فمن جهة تدّعي أنها ترغب في وقف القتال بغزة ومن جهة أخرى ترسل مساعدات مالية بأساليب غير شرعية"، مضيفًا أن العالم اليوم يشهد تغيرات جذرية وعلى الولايات المتحدة تغيير صورتها الزائفة والاعتراف بأن كل الدعايات التي روجت لها سابقا، ما هي إلا أكاذيب.

واستنكر موسى القمع الذي تعرّض له الطلاب في حرم الجامعات، قائلا إنه "يثبت تحكم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرارات البيت الأبيض، لا سيما وأنه وصف المحتجين السلميين بالعصابات".

وحول الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أكد موسى أنه "كلما اقترب موعد إجرائها كلما رأينا ضغطا أكبر على مستوى الشارع الأمريكي والدولي"، داعيًا إدارة بايدن إلى "حسم قرارها بشكل فوري والسعي لوقف التصعيد في المنطقة".
وأشار إلى أن "بايدن الآن أمام اختبار أخلاقي لا مفر منه، وسيؤثر حتما على نتائج الانتخابات الرئاسية أواخر العام 2024".
وفي وقت سابق، انتشرت المظاهرات في أغلب جامعات الولايات المتحدة، والتي أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في ولاية نيويورك، والذين طالبوا السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل ووقف الانتهاكات الإنسانية في غزة.
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