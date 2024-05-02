وفاة غامضة ثانية لمسؤول كشف أزمة طائرات "بوينغ" تثير التساؤلات

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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
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ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:29 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
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12:32 GMT
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خبير أمني: أي عملية عسكرية تركية في العراق ستعرض العلاقات الثنائية إلى اهتزازات
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لقاء سبوتنيك
لبنان بين تصعيد الحرب مع إسرائيل وصراع داخلي يؤثر على كل مناحي الحياة
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31 د
مدار الليل والنهار
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150 د
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البرنامج الصباحي
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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
08:17 GMT
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كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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كواليس السينما
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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https://sputnikarabic.ae/20240502/وفاة-غامضة-ثانية-لمسؤول-كشف-أزمة-طائرات-بوينغ-تثير-التساؤلات-1088445916.html
وفاة غامضة ثانية لمسؤول كشف أزمة طائرات "بوينغ" تثير التساؤلات
وفاة غامضة ثانية لمسؤول كشف أزمة طائرات "بوينغ" تثير التساؤلات
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بمقتل مصدر آخر للتسريبات حول المشاكل المرتبطة بإنتاج طائرات "بوينغ"، مشيرة إلى أنه أصيب فجأة بمرض عضال وتوفي في... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T05:01+0000
2024-05-02T05:01+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "سياتل تايمز" أن مسرب المعلومات والأخبار بشأن مشاكل وعيوب تصنيع طائرات "بوينغ" الأمريكية يدعى جوشوا دين، وعمل مدققا للجودة في السابق عند شركة "Boeing AeroSystems" الموردة لشركة "بوينغ" والذي توفي بعد مرض مفاجئ.وأشارت الصحيفة إلى أن دين كان يبلغ من العمر 45 عامًا، ويعيش في كانساس، ويعيش أسلوب حياة صحي ولم يشكو من المرض، لكنه أصبح في حالة حرجة خلال الأسبوعين الأخيرين قبل وفاته، مضيفة أن دين اشتكى إلى منظمي الطيران في الولايات المتحدة بشأن خط إنتاج "سبيريت 737"، وأدلى بشهادته أيضًا في دعوى قضائية ضد مساهمي الشركة.وتابعت الصحيفة أن الرجل أُدخل إلى المستشفى وهو يعاني من مشاكل في التنفس، وتم تشخيص إصابته بعدوى بكتيرية، ثم حدث فشل في الأعضاء.يذكر أنه في 12 مارس/ آذار الماضي، تم العثور على مهندس مراقبة الجودة السابق في "بوينغ"، جون بارنيت، الذي أبلغ عن مشاكل في تجميع الطائرات، ميتًا في سيارته بعد أيام من الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية ضد الشركة.عثرت الشرطة على جثة رجل يبلغ من العمر 62 عاما، عمل في شركة "بوينغ" لمدة 32 عاما وتقاعد في عام 2017، في سيارته بالقرب من فندق في ولاية كارولينا الجنوبية.وقالت الشرطة إنه تم تحديد سبب الوفاة على أنه جرح "ألحقه بارنيت بنفسه"، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.
https://sputnikarabic.ae/20240312/-وفاة-غامضة-لمسؤول-كشف-أزمة-طائرات-بوينغ-تثير-التساؤلات-1086909884.html
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العالم
العالم

وفاة غامضة ثانية لمسؤول كشف أزمة طائرات "بوينغ" تثير التساؤلات

05:01 GMT 02.05.2024
© Depositphotos.com / Samwordley@gmail.comجثة في المشرحة
جثة في المشرحة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© Depositphotos.com / Samwordley@gmail.com
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بمقتل مصدر آخر للتسريبات حول المشاكل المرتبطة بإنتاج طائرات "بوينغ"، مشيرة إلى أنه أصيب فجأة بمرض عضال وتوفي في الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "سياتل تايمز" أن مسرب المعلومات والأخبار بشأن مشاكل وعيوب تصنيع طائرات "بوينغ" الأمريكية يدعى جوشوا دين، وعمل مدققا للجودة في السابق عند شركة "Boeing AeroSystems" الموردة لشركة "بوينغ" والذي توفي بعد مرض مفاجئ.
وأشارت الصحيفة إلى أن دين كان يبلغ من العمر 45 عامًا، ويعيش في كانساس، ويعيش أسلوب حياة صحي ولم يشكو من المرض، لكنه أصبح في حالة حرجة خلال الأسبوعين الأخيرين قبل وفاته، مضيفة أن دين اشتكى إلى منظمي الطيران في الولايات المتحدة بشأن خط إنتاج "سبيريت 737"، وأدلى بشهادته أيضًا في دعوى قضائية ضد مساهمي الشركة.
طائرة بوينغ 737-800 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
مجتمع
وفاة غامضة لمسؤول كشف أزمة طائرات "بوينغ" تثير التساؤلات
12 مارس, 14:39 GMT
وتابعت الصحيفة أن الرجل أُدخل إلى المستشفى وهو يعاني من مشاكل في التنفس، وتم تشخيص إصابته بعدوى بكتيرية، ثم حدث فشل في الأعضاء.
يذكر أنه في 12 مارس/ آذار الماضي، تم العثور على مهندس مراقبة الجودة السابق في "بوينغ"، جون بارنيت، الذي أبلغ عن مشاكل في تجميع الطائرات، ميتًا في سيارته بعد أيام من الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية ضد الشركة.
عثرت الشرطة على جثة رجل يبلغ من العمر 62 عاما، عمل في شركة "بوينغ" لمدة 32 عاما وتقاعد في عام 2017، في سيارته بالقرب من فندق في ولاية كارولينا الجنوبية.
وقالت الشرطة إنه تم تحديد سبب الوفاة على أنه جرح "ألحقه بارنيت بنفسه"، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.
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Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ستعلن عن منطقة آمنة للنازحين بعد تأكيد نتنياهو بدخول رفحأمس, 21:27 GMT
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