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https://sputnikarabic.ae/20240503/الجيش-الأمريكي-يعلن-إيقاف-إنشاء-ميناء-غزة-المؤقت-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1088508902.html
الجيش الأمريكي يعلن إيقاف إنشاء ميناء غزة المؤقت بسبب "سوء الأحوال الجوية"
الجيش الأمريكي يعلن إيقاف إنشاء ميناء غزة المؤقت بسبب "سوء الأحوال الجوية"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، عن وقفه وبصورة مؤقتة التجميع البحري للرصيف العائم في محيط غزة، بسبب حالة البحر. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T15:59+0000
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وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان لها، أن "الرياح العاتية المتوقعة وأمواج البحر العالية، تسببت في ظروف غير آمنة للجنود الذين يعملون على سطح الرصيف الذي تم تشييده جزئيا". وتابعت أنه "تم نقل الرصيف العائم الذي تم بناؤه جزئيا والسفن العسكرية المشاركة في بنائه إلى ميناء أسدود، وسنواصل استكمال بناء الرصيف العائم في ميناء أسدود قبل نقله إلى الموقع المحدد".وأكد بيان القيادة الوسطى الأمريكية في بيانه، أنه "بمجرد إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، فإنه سيسمح بإيصال مساعدات إنسانية إضافية إلى المدنيين الفلسطينيين المحتاجين، وهو جزء من "القدرة اللوجستية المشتركة للجيش الأمريكي على الشاطئ".وفي يوم الثلاثاء الماضي، قال جون كيربي، مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الرصيف سيكون جاهزا لاستقبال السلع الإنسانية في غضون أيام.وطرح إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن إقامة ميناء بحري مؤقت لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، العديد من التساؤلات عن الأهداف الحقيقية والخفية، ومخاطر مثل هذه الخطوة.وفيما يرى مراقبون أنها قد تكون مجرد دعاية، أو خطوة مؤقتة لإدخال المساعدات، يرى آخرون أنها تأتي كبديل عن وقف العدوان، وتزيد من احتمالية استمرار العدوان، فيما قد ترمي لأهداف عسكرية أمريكية في المنطقة.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة ما زالت في مرحلة التخطيط لإنشاء الميناء المؤقت في قطاع غزة على البحر الأبيض المتوسط، وأنها في طور تحديد المصادر والقوات التي سيتم نشرها.وأعلن المتحدث باسم "البنتاغون"، بات رايدر، في مؤتمر صحفي، أن "قبرص ستكون مكان خروج المساعدات إلى الميناء البحري المؤقت، ثم سيتم نقلها بعد ذلك إلى داخل القطاع لتوزيعها".وتابع رايدر أن "التخطيط للميناء المؤقت وتنفيذه سيستغرق عدة أسابيع، وستواصل أمريكا التنسيق مع الدول الشريكة".وعن طريقة عمل الميناء المؤقت، أوضح المتحدث باسم "البنتاغون": "سنقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الساحل في غزة، ثم يقوم الشركاء بتوزيعها داخل القطاع".
https://sputnikarabic.ae/20240404/البنتاغون-ميناء-غزة-المؤقت-قد-يبدأ-العمل-في-مايو-1087698165.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى

الجيش الأمريكي يعلن إيقاف إنشاء ميناء غزة المؤقت بسبب "سوء الأحوال الجوية"

15:59 GMT 03.05.2024 (تم التحديث: 16:05 GMT 03.05.2024)
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANجنود من الجيش الأمريكي
جنود من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
جنود من الجيش الأمريكي
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، عن وقفه وبصورة مؤقتة التجميع البحري للرصيف العائم في محيط غزة، بسبب حالة البحر.
وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان لها، أن "الرياح العاتية المتوقعة وأمواج البحر العالية، تسببت في ظروف غير آمنة للجنود الذين يعملون على سطح الرصيف الذي تم تشييده جزئيا".
وتابعت أنه "تم نقل الرصيف العائم الذي تم بناؤه جزئيا والسفن العسكرية المشاركة في بنائه إلى ميناء أسدود، وسنواصل استكمال بناء الرصيف العائم في ميناء أسدود قبل نقله إلى الموقع المحدد".
وأكد بيان القيادة الوسطى الأمريكية في بيانه، أنه "بمجرد إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، فإنه سيسمح بإيصال مساعدات إنسانية إضافية إلى المدنيين الفلسطينيين المحتاجين، وهو جزء من "القدرة اللوجستية المشتركة للجيش الأمريكي على الشاطئ".
وفي يوم الثلاثاء الماضي، قال جون كيربي، مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الرصيف سيكون جاهزا لاستقبال السلع الإنسانية في غضون أيام.
وطرح إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن إقامة ميناء بحري مؤقت لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، العديد من التساؤلات عن الأهداف الحقيقية والخفية، ومخاطر مثل هذه الخطوة.
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
البنتاغون: ميناء غزة المؤقت قد يبدأ العمل في مايو
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وفيما يرى مراقبون أنها قد تكون مجرد دعاية، أو خطوة مؤقتة لإدخال المساعدات، يرى آخرون أنها تأتي كبديل عن وقف العدوان، وتزيد من احتمالية استمرار العدوان، فيما قد ترمي لأهداف عسكرية أمريكية في المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة ما زالت في مرحلة التخطيط لإنشاء الميناء المؤقت في قطاع غزة على البحر الأبيض المتوسط، وأنها في طور تحديد المصادر والقوات التي سيتم نشرها.
وأعلن المتحدث باسم "البنتاغون"، بات رايدر، في مؤتمر صحفي، أن "قبرص ستكون مكان خروج المساعدات إلى الميناء البحري المؤقت، ثم سيتم نقلها بعد ذلك إلى داخل القطاع لتوزيعها".
وتابع رايدر أن "التخطيط للميناء المؤقت وتنفيذه سيستغرق عدة أسابيع، وستواصل أمريكا التنسيق مع الدول الشريكة".
وعن طريقة عمل الميناء المؤقت، أوضح المتحدث باسم "البنتاغون": "سنقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الساحل في غزة، ثم يقوم الشركاء بتوزيعها داخل القطاع".
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