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البنتاغون: ميناء غزة المؤقت قد يبدأ العمل في مايو
البنتاغون: ميناء غزة المؤقت قد يبدأ العمل في مايو
سبوتنيك عربي
أفاد السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، بات رايدر، اليوم الخميس، بأن رصيفا عسكريا أمريكيا مؤقتا لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، والمعروف باسم... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T20:16+0000
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وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي: "نتوقع أن تكون "القدرة اللوجستية المشتركة على الشاطئ" متاحة للعمل بحلول نهاية الشهر الجاري وأوائل مايو".وفي الشهر الماضي، أعلنت أمريكا عن عزمها على توفير ميناء غزة المؤقت قبالة ساحل قطاع غزة، من أجل المساعدة في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.وأكد مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية لن تنتشر على الأرض في قطاع غزة كجزء من العملية.وقال كيربي إن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء على التدفق اللوجستي، وحماية المشروع.وطرح إعلان الرئيس الأمريكي عن إقامة ميناء بحري مؤقت لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، العديد من التساؤلات عن الأهداف الحقيقية والخفية، ومخاطر مثل هذه الخطوة.وفيما يرى مراقبون أنها قد تكون مجرد دعاية، أو خطوة مؤقتة لإدخال المساعدات، يرى آخرون أنها تأتي كبديل عن وقف العدوان، وتزيد من احتمالية استمرار العدوان، فيما قد ترمي لأهداف عسكرية أمريكية في المنطقة.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة ما زالت في مرحلة التخطيط لإنشاء الميناء المؤقت في قطاع غزة على البحر الأبيض المتوسط، وأنها في طور تحديد المصادر والقوات التي سيتم نشرها. وأعلن المتحدث باسم "البنتاغون"، بات رايدر، في مؤتمر صحفي، أن "قبرص ستكون مكان خروج المساعدات إلى الميناء البحري المؤقت، ثم سيتم نقلها بعد ذلك إلى داخل القطاع لتوزيعها".وتابع رايدر أن "التخطيط للميناء المؤقت وتنفيذه سيستغرق عدة أسابيع، وستواصل أمريكا التنسيق مع الدول الشريكة".وعن طريقة عمل الميناء المؤقت، أوضح المتحدث باسم "البنتاغون": "سنقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الساحل في غزة، ثم يقوم الشركاء بتوزيعها داخل القطاع".
https://sputnikarabic.ae/20240402/بعد-مقتل-7-من-عمال-الإغاثة-الإنسانية-الإمارات-تجمد-حصتها-في-بناء-ميناء-غزة-وسيتم-إيقاف-المشروع-1087621982.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى

البنتاغون: ميناء غزة المؤقت قد يبدأ العمل في مايو

20:16 GMT 04.04.2024
© AP Photo / Mahmoud Essaفلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024.
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024.
© AP Photo / Mahmoud Essa
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أفاد السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، بات رايدر، اليوم الخميس، بأن رصيفا عسكريا أمريكيا مؤقتا لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، والمعروف باسم (القدرة اللوجستية المشتركة على الشاطئ)، يسير على الطريق الصحيح لبدء عملياته بحلول أوائل شهر مايو/ أيار المقبل.
وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي: "نتوقع أن تكون "القدرة اللوجستية المشتركة على الشاطئ" متاحة للعمل بحلول نهاية الشهر الجاري وأوائل مايو".
وفي الشهر الماضي، أعلنت أمريكا عن عزمها على توفير ميناء غزة المؤقت قبالة ساحل قطاع غزة، من أجل المساعدة في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
وأكد مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية لن تنتشر على الأرض في قطاع غزة كجزء من العملية.
وقال كيربي إن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء على التدفق اللوجستي، وحماية المشروع.
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وطرح إعلان الرئيس الأمريكي عن إقامة ميناء بحري مؤقت لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، العديد من التساؤلات عن الأهداف الحقيقية والخفية، ومخاطر مثل هذه الخطوة.
وفيما يرى مراقبون أنها قد تكون مجرد دعاية، أو خطوة مؤقتة لإدخال المساعدات، يرى آخرون أنها تأتي كبديل عن وقف العدوان، وتزيد من احتمالية استمرار العدوان، فيما قد ترمي لأهداف عسكرية أمريكية في المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة ما زالت في مرحلة التخطيط لإنشاء الميناء المؤقت في قطاع غزة على البحر الأبيض المتوسط، وأنها في طور تحديد المصادر والقوات التي سيتم نشرها.
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وأعلن المتحدث باسم "البنتاغون"، بات رايدر، في مؤتمر صحفي، أن "قبرص ستكون مكان خروج المساعدات إلى الميناء البحري المؤقت، ثم سيتم نقلها بعد ذلك إلى داخل القطاع لتوزيعها".
وتابع رايدر أن "التخطيط للميناء المؤقت وتنفيذه سيستغرق عدة أسابيع، وستواصل أمريكا التنسيق مع الدول الشريكة".
وعن طريقة عمل الميناء المؤقت، أوضح المتحدث باسم "البنتاغون": "سنقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الساحل في غزة، ثم يقوم الشركاء بتوزيعها داخل القطاع".
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