تقرير: خبراء أسلحة أكدوا أن قذيفة إسرائيلية موجهة بدقة قتلت أطفالا كانوا يلعبون في غزة قبل أسبوعين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
10:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن تستغل شعار حل الدولتين كعملية نصب واحتيال سياسي
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:32 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:34 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:31 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
12:56 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"مشروع اتفاق" غزة.. هدنة 124 يوماً تشمل تبادل الأسرى وعودة النازحين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240503/تقرير-خبراء-أسلحة-أكدوا-أن-قذيفة-إسرائيلية-موجهة-بدقة-قتلت-أطفالا-كانوا-يلعبون-في-غزة-قبل-أسبوعين-1088514091.html
تقرير: خبراء أسلحة أكدوا أن قذيفة إسرائيلية موجهة بدقة قتلت أطفالا كانوا يلعبون في غزة قبل أسبوعين
تقرير: خبراء أسلحة أكدوا أن قذيفة إسرائيلية موجهة بدقة قتلت أطفالا كانوا يلعبون في غزة قبل أسبوعين
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن خبراء أسلحة، عن توجيه إسرائيل بدقة قذيفة الشهر الماضي، قتلت على الأرجح مجموعة من الأطفال في قطاع غزة، كانوا يلعبون... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T19:28+0000
2024-05-03T19:28+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/1d/1084548159_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c1c95a1c6c525eed9601c7c41cec1d2.jpg
وخلفت القذيفة الإسرائيلية التي وقعت في 16 نيسان/ أبريل الماضي بمخيم المغازي، حفرة صغيرة في الطريق، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام أمريكية، أن المباني المحيطة بالحفرة تضم ثقوبا صغيرة، والتي فسرها خبراء الأسلحة بأنها "مؤشر على الشظايا الناجمة عن صاروخ متطور".وقال كريس لينكولن جونز، وهو ضابط عسكري بريطاني سابق وخبير في حرب الطائرات المسيرة، إن "لوحة الدائرة التي تم اكتشافها في مكان الحادث كانت حاسمة في تمييز الذخيرة".وتابع موضحا: "تحتوي قذائف المدفعية على عدد قليل جدا من المكونات الإلكترونية، وتشير لوحة الدوائر إلى أنه تم نشر سلاح متطور ودقيق التوجيه".من ناحيته، قال ن.ر. جينزن جونز، المتخصص في الذخائر ومدير شركة الأبحاث "Armament Research Services"، إن "البقايا تشير بقوة إلى وجود ذخيرة موجهة، على الأرجح صاروخ موجه أو ذخيرة متسكعة"، لكنه أضاف أنه لم يتمكن من تحديد هويتها بشكل قاطع.ويقوم الجيش الإسرائيلي بمراقبة قطاع غزة على أساس شبه مستمر، وأفاد خبراء الأسلحة لوسائل الإعلام الأمريكية أن هذا النوع من الذخائر لن يتم إطلاقه دون تقييم المنطقة أولا، مما يثير تساؤلات حول كيفية اتخاذ القرار بتنفيذ الضربة.وضغطت التقارير الأمريكية على الجيش الإسرائيلي للحصول على تفاصيل حول الغارة، وفقا لأدلة فيديو قامت بتوثيق الحادث.وبعد يومين من الغارة، رد الجيش الإسرائيلي على طلب الاستفسار، بأنه ضرب "هدفا إرهابيا" في مخيم المغازي بغزة، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل إضافية.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم لا علم لهم بعدد الضحايا، لكن الحادث قيد المراجعة، والجيش يعمل على تحديد مكان الغارة في سجلاته.وبعد أسبوعين، قال الجيش الإسرائيلي إنه ليس لديه أي سجل للغارة، وجاء في بيان له أن "الضربة المعنية نُفذت في وقت مختلف عما هو موصوف في الاستفسار من التقرير الأمريكي، وتمت الموافقة عليها بناء على مؤشر استخباراتي دقيق".
https://sputnikarabic.ae/20240503/البيت-الأبيض-لم-نطلع-بعد-على-خطة-شاملة-لهجوم-إسرائيل-البري-على-رفح-1088513499.html
https://sputnikarabic.ae/20240503/إسرائيل-تمهل-حماس-أسبوعا-لقبول-الصفقة-وتهدد-في-حال-الرفض-بعملية-في-رفح--1088511445.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/1d/1084548159_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_1cda772867e848238d837a1776bcd0ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, طوفان الأقصى, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, طوفان الأقصى, العالم العربي

تقرير: خبراء أسلحة أكدوا أن قذيفة إسرائيلية موجهة بدقة قتلت أطفالا كانوا يلعبون في غزة قبل أسبوعين

19:28 GMT 03.05.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBأطفال فلسطينيون يبكون على عائلتهم التي قُتلت في قصف إسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة
أطفال فلسطينيون يبكون على عائلتهم التي قُتلت في قصف إسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
أطفال فلسطينيون يبكون على عائلتهم التي قُتلت في قصف إسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة
© AFP 2023 / SAID KHATIB
تابعنا عبر
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن خبراء أسلحة، عن توجيه إسرائيل بدقة قذيفة الشهر الماضي، قتلت على الأرجح مجموعة من الأطفال في قطاع غزة، كانوا يلعبون كرة القدم.
وخلفت القذيفة الإسرائيلية التي وقعت في 16 نيسان/ أبريل الماضي بمخيم المغازي، حفرة صغيرة في الطريق، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام أمريكية، أن المباني المحيطة بالحفرة تضم ثقوبا صغيرة، والتي فسرها خبراء الأسلحة بأنها "مؤشر على الشظايا الناجمة عن صاروخ متطور".
وقال كريس لينكولن جونز، وهو ضابط عسكري بريطاني سابق وخبير في حرب الطائرات المسيرة، إن "لوحة الدائرة التي تم اكتشافها في مكان الحادث كانت حاسمة في تمييز الذخيرة".
وتابع موضحا: "تحتوي قذائف المدفعية على عدد قليل جدا من المكونات الإلكترونية، وتشير لوحة الدوائر إلى أنه تم نشر سلاح متطور ودقيق التوجيه".
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
البيت الأبيض: لم نطلع بعد على خطة شاملة لهجوم إسرائيل البري على رفح
19:03 GMT
من ناحيته، قال ن.ر. جينزن جونز، المتخصص في الذخائر ومدير شركة الأبحاث "Armament Research Services"، إن "البقايا تشير بقوة إلى وجود ذخيرة موجهة، على الأرجح صاروخ موجه أو ذخيرة متسكعة"، لكنه أضاف أنه لم يتمكن من تحديد هويتها بشكل قاطع.
أما كوب سميث، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني وخبير أسلحة، ويمتلك خبرة في التحقيق في الذخائر التي تستخدمها إسرائيل في غزة، فقد قال إنه يعتقد أنه "ليس هناك شك" في استخدام ذخيرة إسرائيلية في الهجوم، وتابع لأن المسلحين الفلسطينيين "ليس لديهم أي شيء بهذا القدر من التطور" في ترسانتهم".
ويقوم الجيش الإسرائيلي بمراقبة قطاع غزة على أساس شبه مستمر، وأفاد خبراء الأسلحة لوسائل الإعلام الأمريكية أن هذا النوع من الذخائر لن يتم إطلاقه دون تقييم المنطقة أولا، مما يثير تساؤلات حول كيفية اتخاذ القرار بتنفيذ الضربة.
وضغطت التقارير الأمريكية على الجيش الإسرائيلي للحصول على تفاصيل حول الغارة، وفقا لأدلة فيديو قامت بتوثيق الحادث.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
إسرائيل تمهل "حماس" أسبوعا لقبول الصفقة وتهدد في حال الرفض بعملية في رفح
17:22 GMT
وبعد يومين من الغارة، رد الجيش الإسرائيلي على طلب الاستفسار، بأنه ضرب "هدفا إرهابيا" في مخيم المغازي بغزة، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل إضافية.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم لا علم لهم بعدد الضحايا، لكن الحادث قيد المراجعة، والجيش يعمل على تحديد مكان الغارة في سجلاته.
وبعد أسبوعين، قال الجيش الإسرائيلي إنه ليس لديه أي سجل للغارة، وجاء في بيان له أن "الضربة المعنية نُفذت في وقت مختلف عما هو موصوف في الاستفسار من التقرير الأمريكي، وتمت الموافقة عليها بناء على مؤشر استخباراتي دقيق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... خلافات داخلية بشأن العملية العسكرية في رفح والقرار لـ"الكابينيت"أمس, 21:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала