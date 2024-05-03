https://sputnikarabic.ae/20240503/تقرير-خبراء-أسلحة-أكدوا-أن-قذيفة-إسرائيلية-موجهة-بدقة-قتلت-أطفالا-كانوا-يلعبون-في-غزة-قبل-أسبوعين-1088514091.html
تقرير: خبراء أسلحة أكدوا أن قذيفة إسرائيلية موجهة بدقة قتلت أطفالا كانوا يلعبون في غزة قبل أسبوعين
تقرير: خبراء أسلحة أكدوا أن قذيفة إسرائيلية موجهة بدقة قتلت أطفالا كانوا يلعبون في غزة قبل أسبوعين
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن خبراء أسلحة، عن توجيه إسرائيل بدقة قذيفة الشهر الماضي، قتلت على الأرجح مجموعة من الأطفال في قطاع غزة، كانوا يلعبون... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T19:28+0000
2024-05-03T19:28+0000
2024-05-03T19:28+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/1d/1084548159_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c1c95a1c6c525eed9601c7c41cec1d2.jpg
وخلفت القذيفة الإسرائيلية التي وقعت في 16 نيسان/ أبريل الماضي بمخيم المغازي، حفرة صغيرة في الطريق، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام أمريكية، أن المباني المحيطة بالحفرة تضم ثقوبا صغيرة، والتي فسرها خبراء الأسلحة بأنها "مؤشر على الشظايا الناجمة عن صاروخ متطور".وقال كريس لينكولن جونز، وهو ضابط عسكري بريطاني سابق وخبير في حرب الطائرات المسيرة، إن "لوحة الدائرة التي تم اكتشافها في مكان الحادث كانت حاسمة في تمييز الذخيرة".وتابع موضحا: "تحتوي قذائف المدفعية على عدد قليل جدا من المكونات الإلكترونية، وتشير لوحة الدوائر إلى أنه تم نشر سلاح متطور ودقيق التوجيه".من ناحيته، قال ن.ر. جينزن جونز، المتخصص في الذخائر ومدير شركة الأبحاث "Armament Research Services"، إن "البقايا تشير بقوة إلى وجود ذخيرة موجهة، على الأرجح صاروخ موجه أو ذخيرة متسكعة"، لكنه أضاف أنه لم يتمكن من تحديد هويتها بشكل قاطع.ويقوم الجيش الإسرائيلي بمراقبة قطاع غزة على أساس شبه مستمر، وأفاد خبراء الأسلحة لوسائل الإعلام الأمريكية أن هذا النوع من الذخائر لن يتم إطلاقه دون تقييم المنطقة أولا، مما يثير تساؤلات حول كيفية اتخاذ القرار بتنفيذ الضربة.وضغطت التقارير الأمريكية على الجيش الإسرائيلي للحصول على تفاصيل حول الغارة، وفقا لأدلة فيديو قامت بتوثيق الحادث.وبعد يومين من الغارة، رد الجيش الإسرائيلي على طلب الاستفسار، بأنه ضرب "هدفا إرهابيا" في مخيم المغازي بغزة، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل إضافية.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم لا علم لهم بعدد الضحايا، لكن الحادث قيد المراجعة، والجيش يعمل على تحديد مكان الغارة في سجلاته.وبعد أسبوعين، قال الجيش الإسرائيلي إنه ليس لديه أي سجل للغارة، وجاء في بيان له أن "الضربة المعنية نُفذت في وقت مختلف عما هو موصوف في الاستفسار من التقرير الأمريكي، وتمت الموافقة عليها بناء على مؤشر استخباراتي دقيق".
https://sputnikarabic.ae/20240503/البيت-الأبيض-لم-نطلع-بعد-على-خطة-شاملة-لهجوم-إسرائيل-البري-على-رفح-1088513499.html
https://sputnikarabic.ae/20240503/إسرائيل-تمهل-حماس-أسبوعا-لقبول-الصفقة-وتهدد-في-حال-الرفض-بعملية-في-رفح--1088511445.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/1d/1084548159_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_1cda772867e848238d837a1776bcd0ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, طوفان الأقصى, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, طوفان الأقصى, العالم العربي
تقرير: خبراء أسلحة أكدوا أن قذيفة إسرائيلية موجهة بدقة قتلت أطفالا كانوا يلعبون في غزة قبل أسبوعين
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن خبراء أسلحة، عن توجيه إسرائيل بدقة قذيفة الشهر الماضي، قتلت على الأرجح مجموعة من الأطفال في قطاع غزة، كانوا يلعبون كرة القدم.
وخلفت القذيفة الإسرائيلية التي وقعت في 16 نيسان/ أبريل الماضي بمخيم المغازي، حفرة صغيرة في الطريق، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام أمريكية، أن المباني المحيطة بالحفرة تضم ثقوبا صغيرة، والتي فسرها خبراء الأسلحة بأنها "مؤشر على الشظايا الناجمة عن صاروخ متطور".
وقال كريس لينكولن جونز، وهو ضابط عسكري بريطاني سابق وخبير في حرب الطائرات المسيرة، إن "لوحة الدائرة التي تم اكتشافها في مكان الحادث كانت حاسمة في تمييز الذخيرة".
وتابع موضحا: "تحتوي قذائف المدفعية على عدد قليل جدا من المكونات الإلكترونية، وتشير لوحة الدوائر إلى أنه تم نشر سلاح متطور ودقيق التوجيه".
من ناحيته، قال ن.ر. جينزن جونز، المتخصص في الذخائر ومدير شركة الأبحاث "Armament Research Services"، إن "البقايا تشير بقوة إلى وجود ذخيرة موجهة، على الأرجح صاروخ موجه أو ذخيرة متسكعة"، لكنه أضاف أنه لم يتمكن من تحديد هويتها بشكل قاطع.
أما كوب سميث، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني وخبير أسلحة، ويمتلك خبرة في التحقيق في الذخائر التي تستخدمها إسرائيل في غزة، فقد قال إنه يعتقد أنه "ليس هناك شك" في استخدام ذخيرة إسرائيلية في الهجوم، وتابع لأن المسلحين الفلسطينيين "ليس لديهم أي شيء بهذا القدر من التطور" في ترسانتهم".
ويقوم الجيش الإسرائيلي بمراقبة قطاع غزة على أساس شبه مستمر، وأفاد خبراء الأسلحة لوسائل الإعلام الأمريكية أن هذا النوع من الذخائر لن يتم إطلاقه دون تقييم المنطقة أولا، مما يثير تساؤلات حول كيفية اتخاذ القرار بتنفيذ الضربة.
وضغطت التقارير الأمريكية على الجيش الإسرائيلي للحصول على تفاصيل حول الغارة، وفقا لأدلة فيديو قامت بتوثيق الحادث.
وبعد يومين من الغارة، رد الجيش الإسرائيلي على طلب الاستفسار، بأنه ضرب "هدفا إرهابيا" في مخيم المغازي بغزة، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل إضافية.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم لا علم لهم بعدد الضحايا، لكن الحادث قيد المراجعة، والجيش يعمل على تحديد مكان الغارة في سجلاته.
وبعد أسبوعين، قال الجيش الإسرائيلي إنه ليس لديه أي سجل للغارة، وجاء في بيان له أن "الضربة المعنية نُفذت في وقت مختلف عما هو موصوف في الاستفسار من التقرير الأمريكي، وتمت الموافقة عليها بناء على مؤشر استخباراتي دقيق".