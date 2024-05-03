https://sputnikarabic.ae/20240503/حماس-تعلن-توجه-وفدها-إلى-القاهرة-السبت-لاستكمال-مباحثات-التهدئة-1088516711.html
"حماس" تعلن توجه وفدها إلى القاهرة السبت لاستكمال مباحثات التهدئة
"حماس" تعلن توجه وفدها إلى القاهرة السبت لاستكمال مباحثات التهدئة
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في بيان صحفي مساء أمس الجمعة، أن وفدها سيتوجه إلى القاهرة، السبت، لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T22:36+0000
2024-05-03T22:36+0000
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غزة - سبوتنيك. وجاء في البيان: "في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجَّه غداً السبت وفد حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات".وأشار البيان، أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب الشعب الفلسطيني بوقف إطلاق بشكل كامل.وأكد، على ضرورة انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وعودة النازحين، وإغاثة الشعب الفلسطيني وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة.كانت وسائل إعلام أمريكية أفادت نقلا عن مسؤولين مصريين مطلعين الجمعة الماضية، أن إسرائيل أمهلت حركة حماس أسبوعا للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار وإلا ستبدأ عملية عسكرية في رفح.وذكرت الصحيفة أن مصر عملت مع إسرائيل على اقتراح وقف إطلاق النار المعدل الذي قدمته إلى حركة حماس في نهاية الأسبوع الماضي.وبحسب وسائل إعلام يتضمن الاقتراح الجديد في المرحلة الأولى هدنة مدتها 40 يوما تقوم خلالها حركة حماس بإطلاق سراح ما يصل إلى 33 رهينة إسرائيلية أحياء مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.وفي هذه المرحلة التي ستستمر ستة أسابيع على الأقل، من المفترض أن تجري مفاوضات بين الطرفين على صفقة أكبر لتبادل الرهائن والأسرى ووقف القتال لمدة عام على الأقل.
https://sputnikarabic.ae/20240503/المسؤولون-الإسرائيليون-يدرسون-تقاسم-السلطة-مع-الدول-العربية-في-غزة-ما-بعد-الحرب-1088515865.html
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حركة حماس, مصر, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس, مصر, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم
"حماس" تعلن توجه وفدها إلى القاهرة السبت لاستكمال مباحثات التهدئة
أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في بيان صحفي مساء أمس الجمعة، أن وفدها سيتوجه إلى القاهرة، السبت، لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار.
غزة - سبوتنيك. وجاء في البيان: "في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر
وقطر، سيتوجَّه غداً السبت وفد حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات".
وأضاف البيان: "نؤكّد على الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلَّمته مؤخراً، فإننا ذاهبون إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق".
وأشار البيان، أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب الشعب الفلسطيني بوقف إطلاق بشكل كامل.
وأكد، على ضرورة انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وعودة النازحين، وإغاثة الشعب الفلسطيني وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة.
كانت وسائل إعلام أمريكية أفادت نقلا عن مسؤولين مصريين مطلعين الجمعة الماضية، أن إسرائيل أمهلت حركة حماس أسبوعا للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار وإلا ستبدأ عملية عسكرية في رفح.
وذكرت الصحيفة أن مصر عملت مع إسرائيل على اقتراح وقف إطلاق النار المعدل الذي قدمته إلى حركة حماس في نهاية الأسبوع الماضي.
وبحسب وسائل إعلام يتضمن الاقتراح الجديد في المرحلة الأولى هدنة مدتها 40 يوما تقوم خلالها حركة حماس بإطلاق سراح ما يصل إلى 33 رهينة إسرائيلية أحياء مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وفي هذه المرحلة التي ستستمر ستة أسابيع على الأقل، من المفترض أن تجري مفاوضات بين الطرفين على صفقة أكبر لتبادل الرهائن والأسرى ووقف القتال لمدة عام على الأقل.