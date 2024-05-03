https://sputnikarabic.ae/20240503/شويغو-القوات-الروسية-سيطرت-على-547-كيلومترا-مربعا-من-أراضي-المناطق-الجديدة--1088494142.html

شويغو: القوات الروسية سيطرت على 547 كيلومترا مربعا من أراضي المناطق الجديدة

شويغو: القوات الروسية سيطرت على 547 كيلومترا مربعا من أراضي المناطق الجديدة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على 547 كيلومترا مربعا من أراضي المناطق الجديدة من البلاد، مشيرا إلى أنه خلال... 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T09:52+0000

2024-05-03T09:52+0000

2024-05-03T10:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "منذ بداية العام، سيطرت القوات المسلحة الروسية على 547 كيلومترًا مربعًا من أراضي المناطق الجديدة في البلاد". وأضاف الوزير: "على مدى الأسبوعين الماضيين، حررت القوات المسلحة الروسية مناطق نوفوباخموتوفكا وسيمينوفكا وبرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار شويغو إلى أنه منذ بداية العام الحالي، فقدت أوكرانيا أكثر من 111 ألف شخص على الجبهة، ودمر العسكريون الروس أكثر من 21 ألف وحدة من المعدات العسكرية للعدو خلال هذا الوقت. وشدد شويغو على أنه من أجل تجديد الاحتياطيات البشرية، تعمل سلطات كييف على تشديد التعبئة، مؤكدا أنه يتم إرسال الأوكرانيين الذين لا يريدون القتال قسراً إلى الخطوط الأمامية". وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية ستواصل تحرير الأراضي الروسية من العدو.ووفقا له، من أجل زيادة فعالية العمل، يتم إيلاء اهتمام خاص لتحديث البنية التحتية للمراكز التقنية الراديوية الساحلية. وأضاف وزير الدفاع الروسي: "يتم إنشاء مراكز مراقبة في جزر الكوريل، وفي منطقة مسؤولية أسطول المحيط الهادئ. وفي القطب الشمالي، يجري إعادة بناء معسكرين عسكريين لنظام المراقبة الساحلية للأسطول الشمالي".

https://sputnikarabic.ae/20240503/شويغو-أوكرانيا-خسرت-111-ألف-عسكري-و21-ألف-قطعة-سلاح-منذ-بداية-العام--1088494379.html

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