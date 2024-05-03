https://sputnikarabic.ae/20240503/صحيفة-سويسرية-الجيش-الروسي-له-اليد-العليا-في-صراع-أوكرانيا-1088502184.html
صحيفة سويسرية: الجيش الروسي له اليد العليا في صراع أوكرانيا
صحيفة سويسرية: الجيش الروسي له اليد العليا في صراع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة سويسرية أن الجيش الروسي أصبحت له اليد العليا في الصراع في أوكرانيا، ومعنويات الجنود الأوكرانيين محبطة، والغرب ضعيف للغاية. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T11:58+0000
2024-05-03T11:58+0000
2024-05-03T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ووفقا لرئيس تحرير صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" السويسرية، إيريك غاير، فإنه "تدريجياً، قام الجيش الروسي بتصحيح مساره، وتمكن من استخدام نقاط قوته، مثل التفوق الجوي، الذي دمر به ثلثي إنتاج الطاقة في أوكرانيا. كما تحولت روسيا بسرعة إلى اقتصاد متنام، وتنتج حاليا من الأسلحة اللازمة للصراع في أوكرانيا أكثر مما تحتاج إليه، وفي الوقت نفسه، تهيمن القوات الروسية على ساحة المعركة".وفي الوقت نفسه، برأيه، إذا تجمد الصراع مع خط التماس على طول نهر الدنيبر، "فإن موسكو ستحدد مصير أوروبا للمرة الثالثة بعد عامي 1815 و1945".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240503/تركيا-لن-نزود-أوكرانيا-بأنظمة-إس-400--1088501910.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
صحيفة سويسرية: الجيش الروسي له اليد العليا في صراع أوكرانيا
ذكرت صحيفة سويسرية أن الجيش الروسي أصبحت له اليد العليا في الصراع في أوكرانيا، ومعنويات الجنود الأوكرانيين محبطة، والغرب ضعيف للغاية.
ووفقا لرئيس تحرير صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" السويسرية، إيريك غاير، فإنه "تدريجياً، قام الجيش الروسي بتصحيح مساره، وتمكن من استخدام نقاط قوته، مثل التفوق الجوي، الذي دمر به ثلثي إنتاج الطاقة في أوكرانيا. كما تحولت روسيا بسرعة إلى اقتصاد متنام، وتنتج حاليا من الأسلحة اللازمة للصراع في أوكرانيا أكثر مما تحتاج إليه، وفي الوقت نفسه، تهيمن القوات الروسية على ساحة المعركة".
ويعتقد غاير أن إرادة الأوروبيين الهشة في المقاومة أو الاستقطاب في السياسة الداخلية الأمريكية أظهر ضعف الغرب.
وفي الوقت نفسه، برأيه، إذا تجمد الصراع مع خط التماس على طول نهر الدنيبر، "فإن موسكو ستحدد مصير أوروبا للمرة الثالثة بعد عامي 1815 و1945".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.