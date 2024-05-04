https://sputnikarabic.ae/20240504/أنطونوف-اتهامات-واشنطن-لموسكو-بالوقوف-وراء-هجمات-سيبرانية-في-أوروبا-استفزاز-كاذب-1088517447.html

أنطونوف: اتهامات واشنطن لموسكو بالوقوف وراء هجمات سيبرانية في أوروبا" استفزاز كاذب"

أنطونوف: اتهامات واشنطن لموسكو بالوقوف وراء هجمات سيبرانية في أوروبا" استفزاز كاذب"

سبوتنيك عربي

صرح سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، بأن ادعاءات وزارة الخارجية الأميركية المتعلقة بتورط أجهزة المخابرات الروسية في هجمات... 04.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-04T03:24+0000

2024-05-04T03:24+0000

2024-05-04T03:24+0000

أنطونوف

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في معرض تعليقه على مزاعم وزارة الخارجية الأمريكية، "نحن نعتبر مثل هذه التصريحات مثالاً آخر على دبلوماسية مكبرات الصوت ودليلاً على رغبة واشنطن التي لا توصف في اتهام روسيا بكل الخطايا المميتة، لقد قلنا للأمريكيين مراراً وتكراراً، إذا كانت لديكم أية شكوك، فيجب نقلها عبر القنوات الرسمية مع تقديم حقائق محددة وأدلة ملموسة".وقال "من الواضح أن مثل هذه القصص الكاذبة الاستفزازية ستزداد حدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية كما كان الحال في السنوات السابقة".وشدد أنطونوف على أن "الدعاية الكاذبة والرفض الواضح للحوار المهني يقوضان أمن المعلومات الدولي".

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