https://sputnikarabic.ae/20240504/أنطونوف-اتهامات-واشنطن-لموسكو-بالوقوف-وراء-هجمات-سيبرانية-في-أوروبا-استفزاز-كاذب-1088517447.html
أنطونوف: اتهامات واشنطن لموسكو بالوقوف وراء هجمات سيبرانية في أوروبا" استفزاز كاذب"
أنطونوف: اتهامات واشنطن لموسكو بالوقوف وراء هجمات سيبرانية في أوروبا" استفزاز كاذب"
سبوتنيك عربي
صرح سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، بأن ادعاءات وزارة الخارجية الأميركية المتعلقة بتورط أجهزة المخابرات الروسية في هجمات... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T03:24+0000
2024-05-04T03:24+0000
2024-05-04T03:24+0000
أنطونوف
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في معرض تعليقه على مزاعم وزارة الخارجية الأمريكية، "نحن نعتبر مثل هذه التصريحات مثالاً آخر على دبلوماسية مكبرات الصوت ودليلاً على رغبة واشنطن التي لا توصف في اتهام روسيا بكل الخطايا المميتة، لقد قلنا للأمريكيين مراراً وتكراراً، إذا كانت لديكم أية شكوك، فيجب نقلها عبر القنوات الرسمية مع تقديم حقائق محددة وأدلة ملموسة".وقال "من الواضح أن مثل هذه القصص الكاذبة الاستفزازية ستزداد حدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية كما كان الحال في السنوات السابقة".وشدد أنطونوف على أن "الدعاية الكاذبة والرفض الواضح للحوار المهني يقوضان أمن المعلومات الدولي".
https://sputnikarabic.ae/20240504/الخارجية-الروسية-تعليقا-على-تصريح-بوريل-حول-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-اعتراف-كبير-وصيغة-كاملة-للسلام-1088516951.html
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أنطونوف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أنطونوف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أنطونوف: اتهامات واشنطن لموسكو بالوقوف وراء هجمات سيبرانية في أوروبا" استفزاز كاذب"
صرح سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، بأن ادعاءات وزارة الخارجية الأميركية المتعلقة بتورط أجهزة المخابرات الروسية في هجمات إلكترونية في أوروبا هي" دعاية كاذبة"، مشيرا إلى أن هذا النشاط لواشنطن سيزداد حدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في معرض تعليقه على مزاعم وزارة الخارجية الأمريكية، "نحن نعتبر مثل هذه التصريحات مثالاً آخر على دبلوماسية مكبرات الصوت ودليلاً على رغبة واشنطن التي لا توصف في اتهام روسيا بكل الخطايا المميتة، لقد قلنا للأمريكيين مراراً وتكراراً، إذا كانت لديكم أية شكوك، فيجب نقلها عبر القنوات الرسمية مع تقديم حقائق محددة وأدلة ملموسة".
وأوضح السفير، أن "السلطات الأمريكية ببساطة ليس لديها ما تثبته دعما لتلميحاتها (مزاعمها)".
وقال "من الواضح أن مثل هذه القصص الكاذبة الاستفزازية ستزداد حدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية كما كان الحال في السنوات السابقة".
وشدد أنطونوف على أن "الدعاية الكاذبة والرفض الواضح للحوار المهني يقوضان أمن المعلومات الدولي".