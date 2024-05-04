https://sputnikarabic.ae/20240504/الخارجية-الروسية-تعليقا-على-تصريح-بوريل-حول-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-اعتراف-كبير-وصيغة-كاملة-للسلام-1088516951.html
الخارجية الروسية تعليقا على تصريح بوريل حول إنهاء الصراع في أوكرانيا: اعتراف كبير وصيغة كاملة للسلام
الخارجية الروسية تعليقا على تصريح بوريل حول إنهاء الصراع في أوكرانيا: اعتراف كبير وصيغة كاملة للسلام
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها على تصريح مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي قال إنه... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T00:01+0000
2024-05-04T00:01+0000
2024-05-04T00:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على قناتها في منصة "تيليغرام، "اعتراف كبير! إليكم صيغة السلام بأكملها – وقف إمداد الغرب بالأسلحة لنظام كييف".وقال بوريل خلال محاضرة ألقاها في بريطانيا، "وجود أوكرانيا يعتمد علينا. أعرف كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا. يمكن القيام بذلك في غضون أسبوعين - فقط بإيقاف الإمدادات. إذا توقفت إمدادات الأسلحة، فلن تتمكن أوكرانيا من المقاومة وستضطر إلى الاستسلام وستنتهي الحرب".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20240503/بوريل-لا-توجد-سياسة-موحدة-بين-دول-الاتحاد-الأوروبي-تجاه-روسيا-فالبعض-يعتبرها-صديقا-مقربا-1088512772.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية تعليقا على تصريح بوريل حول إنهاء الصراع في أوكرانيا: اعتراف كبير وصيغة كاملة للسلام
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها على تصريح مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي قال إنه "بدون تزويد الغرب كييف بالأسلحة، فإن الصراع في أوكرانيا سينتهي خلال أسبوعين"، قائلة إن "هذا اعتراف كبير وصيغة كاملة للسلام".
موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على قناتها في منصة "تيليغرام، "اعتراف كبير! إليكم صيغة السلام بأكملها – وقف إمداد الغرب بالأسلحة لنظام كييف".
وأعلن بوريل، أمس الجمعة، أنه دون تزويد الغرب لكييف بالأسلحة فإن الصراع في أوكرانيا "سينتهي خلال أسبوعين".
وقال بوريل خلال محاضرة ألقاها في بريطانيا، "وجود أوكرانيا يعتمد علينا. أعرف كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا. يمكن القيام بذلك في غضون أسبوعين - فقط بإيقاف الإمدادات. إذا توقفت إمدادات الأسلحة، فلن تتمكن أوكرانيا من المقاومة وستضطر إلى الاستسلام وستنتهي الحرب".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.