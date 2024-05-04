https://sputnikarabic.ae/20240504/الخارجية-الروسية-تعليقا-على-تصريح-بوريل-حول-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-اعتراف-كبير-وصيغة-كاملة-للسلام-1088516951.html

الخارجية الروسية تعليقا على تصريح بوريل حول إنهاء الصراع في أوكرانيا: اعتراف كبير وصيغة كاملة للسلام

الخارجية الروسية تعليقا على تصريح بوريل حول إنهاء الصراع في أوكرانيا: اعتراف كبير وصيغة كاملة للسلام

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها على تصريح مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي قال إنه... 04.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-04T00:01+0000

2024-05-04T00:01+0000

2024-05-04T00:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على قناتها في منصة "تيليغرام، "اعتراف كبير! إليكم صيغة السلام بأكملها – وقف إمداد الغرب بالأسلحة لنظام كييف".وقال بوريل خلال محاضرة ألقاها في بريطانيا، "وجود أوكرانيا يعتمد علينا. أعرف كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا. يمكن القيام بذلك في غضون أسبوعين - فقط بإيقاف الإمدادات. إذا توقفت إمدادات الأسلحة، فلن تتمكن أوكرانيا من المقاومة وستضطر إلى الاستسلام وستنتهي الحرب".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

https://sputnikarabic.ae/20240503/بوريل-لا-توجد-سياسة-موحدة-بين-دول-الاتحاد-الأوروبي-تجاه-روسيا-فالبعض-يعتبرها-صديقا-مقربا-1088512772.html

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