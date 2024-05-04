https://sputnikarabic.ae/20240504/إعلام-ألماني-يتحدث-عن-سلاح-روسي-مرعب-1088519164.html

إعلام ألماني يتحدث عن "سلاح روسي مرعب"

إعلام ألماني يتحدث عن "سلاح روسي مرعب"

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة ألمانية، أن روسيا تمتلك "سلاحا مرعبا" جديدا وهو نموذج محسّن لقاذفة اللهب الثقيلة "توس-3"، والذي لا تستطيع حتى الملاجئ المحصنة الصمود أمامه. 04.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-04T06:18+0000

2024-05-04T06:18+0000

2024-05-04T06:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

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وقالت الصحيفة إن "ظهور نموذج أولي للنظام الجديد لقاذفة اللهب في روسيا، جاء في تقارير لمحللين عسكريين، ويعتبر تطويرا إضافيا لنظامي "توس-1" و"توس-2".ووفقًا لخبراء عسكريين، فإن ظهور "توس-3" من شأنه أن يزيد من قوة القوات الروسية، فالقوة التدميرية لقذائفها تحولها إلى مدفعية اختراق "بلا رحمة"، إذ حتى الملاجئ المحصنة لا تستطيع الصمود أمامها.وأوضح أن "توس-3" قادرة على إطلاق مقذوفاتها الحرارية المميتة من مسافات أكبر(من الإصدرات السابقة)".ويذكر أن قاذفات اللهب الثقيلة الروسية عبارة عن نوع فريد من الأسلحة، تعمل كراجمات صواريخ، إلا أن كل صاروخ يحتوي على مزيج حارق يتحول عند إصابة الهدف إلى رذاذ يشكل سحابة من مادة قابلة للاشتعال، كما يشكل ضغطا عاليا وحرارة مميتة تقتل أي كائن حي في منطقة سقوطه.وفي وقت سابق، قال المدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية، سيرغي تشيميزوف، في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن "أحدث أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "توس-2" مطلوبة بشدة في العملية العسكرية الخاصة، وقد تم إتقان إنتاجها الضخم". وفي أبريل/ نيسان الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن إنتاج أنظمة قاذف اللهب "توس-1أي" في روسيا عام 2023، قد زاد بمقدار 2.5 مرة.

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