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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240504/إعلام-ألماني-يتحدث-عن-سلاح-روسي-مرعب-1088519164.html
إعلام ألماني يتحدث عن "سلاح روسي مرعب"
إعلام ألماني يتحدث عن "سلاح روسي مرعب"
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة ألمانية، أن روسيا تمتلك "سلاحا مرعبا" جديدا وهو نموذج محسّن لقاذفة اللهب الثقيلة "توس-3"، والذي لا تستطيع حتى الملاجئ المحصنة الصمود أمامه. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T06:18+0000
2024-05-04T06:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقالت الصحيفة إن "ظهور نموذج أولي للنظام الجديد لقاذفة اللهب في روسيا، جاء في تقارير لمحللين عسكريين، ويعتبر تطويرا إضافيا لنظامي "توس-1" و"توس-2".ووفقًا لخبراء عسكريين، فإن ظهور "توس-3" من شأنه أن يزيد من قوة القوات الروسية، فالقوة التدميرية لقذائفها تحولها إلى مدفعية اختراق "بلا رحمة"، إذ حتى الملاجئ المحصنة لا تستطيع الصمود أمامها.وأوضح أن "توس-3" قادرة على إطلاق مقذوفاتها الحرارية المميتة من مسافات أكبر(من الإصدرات السابقة)".ويذكر أن قاذفات اللهب الثقيلة الروسية عبارة عن نوع فريد من الأسلحة، تعمل كراجمات صواريخ، إلا أن كل صاروخ يحتوي على مزيج حارق يتحول عند إصابة الهدف إلى رذاذ يشكل سحابة من مادة قابلة للاشتعال، كما يشكل ضغطا عاليا وحرارة مميتة تقتل أي كائن حي في منطقة سقوطه.وفي وقت سابق، قال المدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية، سيرغي تشيميزوف، في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن "أحدث أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "توس-2" مطلوبة بشدة في العملية العسكرية الخاصة، وقد تم إتقان إنتاجها الضخم". وفي أبريل/ نيسان الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن إنتاج أنظمة قاذف اللهب "توس-1أي" في روسيا عام 2023، قد زاد بمقدار 2.5 مرة.
https://sputnikarabic.ae/20240503/خبير-بريطاني-معدل-بقاء-لواء-واحد-من-الناتو-في-حالة-نشوب-صراع--مع-روسيا-سيكون-حوالي-ثلاثة-أيام-1088510998.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

إعلام ألماني يتحدث عن "سلاح روسي مرعب"

06:18 GMT 04.05.2024
© Sputnik . Igor Russakراجمة صواريخ
راجمة صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© Sputnik . Igor Russak
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ذكرت صحيفة ألمانية، أن روسيا تمتلك "سلاحا مرعبا" جديدا وهو نموذج محسّن لقاذفة اللهب الثقيلة "توس-3"، والذي لا تستطيع حتى الملاجئ المحصنة الصمود أمامه.
وقالت الصحيفة إن "ظهور نموذج أولي للنظام الجديد لقاذفة اللهب في روسيا، جاء في تقارير لمحللين عسكريين، ويعتبر تطويرا إضافيا لنظامي "توس-1" و"توس-2".

وأضافت: "التفاصيل حول القدرات الدقيقة لما يسمى بقاذفة اللهب الثقيلة الجديدة لا تزال غير معروفة، ولكن "توس-3" إذا ظهرت قريبا في ساحة المعركة، يمكن أن تصبح السلاح الأكثر رعبا لروسيا، في وجه أوكرانيا".

ووفقًا لخبراء عسكريين، فإن ظهور "توس-3" من شأنه أن يزيد من قوة القوات الروسية، فالقوة التدميرية لقذائفها تحولها إلى مدفعية اختراق "بلا رحمة"، إذ حتى الملاجئ المحصنة لا تستطيع الصمود أمامها.

وصرح العقيد في القوات المسلحة النمساوية، ماركوس رايزنر، لصحيفة "ديو ويلت"، أن "توس-3" هي "نسخة أكثر تدميرا" من أنظمة "توس-1" و"توس-2" وأكثر فعالية بفضل الدقة المتزايدة لها.

وأوضح أن "توس-3" قادرة على إطلاق مقذوفاتها الحرارية المميتة من مسافات أكبر(من الإصدرات السابقة)".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
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ويذكر أن قاذفات اللهب الثقيلة الروسية عبارة عن نوع فريد من الأسلحة، تعمل كراجمات صواريخ، إلا أن كل صاروخ يحتوي على مزيج حارق يتحول عند إصابة الهدف إلى رذاذ يشكل سحابة من مادة قابلة للاشتعال، كما يشكل ضغطا عاليا وحرارة مميتة تقتل أي كائن حي في منطقة سقوطه.
وفي وقت سابق، قال المدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية، سيرغي تشيميزوف، في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن "أحدث أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "توس-2" مطلوبة بشدة في العملية العسكرية الخاصة، وقد تم إتقان إنتاجها الضخم".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن إنتاج أنظمة قاذف اللهب "توس-1أي" في روسيا عام 2023، قد زاد بمقدار 2.5 مرة.
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