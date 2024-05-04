https://sputnikarabic.ae/20240504/الجيش-الروسي-يهاجم-مستودعا-للمسيرات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-1088521960.html
الجيش الروسي يهاجم مستودعا للمسيرات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
الجيش الروسي يهاجم مستودعا للمسيرات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيدييف، اليوم السبت، بأن القوات الروسية، هاجمت مستودعًا للطائرات المسيرة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T09:01+0000
2024-05-04T09:01+0000
2024-05-04T09:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليبيدييف لوكالة "سبوتنيك": "في حوالي الساعة الواحدة صباحًا، كانت الضربات بالقرب من ... أوسنوفو في المنطقة الصناعية"، ووفقًا له، جاءت الضربة على ورشة المعدات النهائية للمسيرات.وأضاف أن سيارات الإسعاف انتقلت إلى منطقة أوسنوفو في غضون ساعتين، وأن المستشفيات بحاجة ماسة إلى الدم، و"تم إحضارنحو 30 جنديًا أوكرانيًا مصابين بجروح خطيرة من خاركوف ذاتها".وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات على أهداف عسكرية أوكرانية وعلى البنية التحتية في أوكرانيا، مثل منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات.وفي الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240503/صحيفة-سويسرية-الجيش-الروسي-له-اليد-العليا-في-صراع-أوكرانيا-1088502184.html
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روسيا, العالم
الجيش الروسي يهاجم مستودعا للمسيرات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيدييف، اليوم السبت، بأن القوات الروسية، هاجمت مستودعًا للطائرات المسيرة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وقال ليبيدييف لوكالة "سبوتنيك": "في حوالي الساعة الواحدة صباحًا، كانت الضربات بالقرب من ... أوسنوفو في المنطقة الصناعية"، ووفقًا له، جاءت الضربة على ورشة المعدات النهائية للمسيرات.
وأشار إلى أن الضربة الثانية استهدفت موقعًا تابعًا لوحدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوضح ليبيدييف، أن هذا ما أبلغ عنه العاملون في المجال الطبي الذين استقبلوا جرحى الوحدة العسكرية.
وأضاف أن سيارات الإسعاف انتقلت إلى منطقة أوسنوفو في غضون ساعتين، وأن المستشفيات بحاجة ماسة إلى الدم، و"تم إحضارنحو 30 جنديًا أوكرانيًا مصابين بجروح خطيرة من خاركوف ذاتها".
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات على أهداف عسكرية أوكرانية وعلى البنية التحتية في أوكرانيا، مثل منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات.
وفي الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.