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الرئيس الصيني: بكين مستعدة لتعزيز الثقة المتبادلة مع الدول الإسلامية
الرئيس الصيني: بكين مستعدة لتعزيز الثقة المتبادلة مع الدول الإسلامية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأن الصين مستعدة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون العملي مع الدول الإسلامية. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
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الصين
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وقال شي جين بينغ، في خطاب ألقاه أمام القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي: "الصين على استعداد لمواصلة التعاون مع الدول الإسلامية للحفاظ على الصداقة التقليدية وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون العملي وتوسيع التبادلات التجارية".موضحا أن "الطرفين حققا نتائج مثمرة في التعاون العملي، وتحسنت العلاقات الودية بشكل مستمر وخلقت نموذجا للتعاون بين الجنوب والجنوب".وتعقد منظمة التعاون الإسلامي الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول عاصمة غامبيا، اليوم السبت وتستمر يومين.وستناقش القمة قضايا العالم الإسلامي السياسية وخاصة القضية الفلسطينية، والقضايا الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والقانونية والثقافية، وشؤون الشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام، فضلا عن القضايا المتعلقة برفض خطاب الكراهية والـ"إسلاموفوبيا" وتعزيز الحوار وتغير المناخ والأمن الغذائي.
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الصين, العالم العربي
الصين, العالم العربي

الرئيس الصيني: بكين مستعدة لتعزيز الثقة المتبادلة مع الدول الإسلامية

12:49 GMT 04.05.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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صرح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأن الصين مستعدة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون العملي مع الدول الإسلامية.
وقال شي جين بينغ، في خطاب ألقاه أمام القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي: "الصين على استعداد لمواصلة التعاون مع الدول الإسلامية للحفاظ على الصداقة التقليدية وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون العملي وتوسيع التبادلات التجارية".

وأشار الزعيم الصيني إلى أنه، "في السنوات الأخيرة، دعمت الصين والدول الإسلامية بعضها بعضا في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية".

موضحا أن "الطرفين حققا نتائج مثمرة في التعاون العملي، وتحسنت العلاقات الودية بشكل مستمر وخلقت نموذجا للتعاون بين الجنوب والجنوب".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
نتنياهو: الحرب في غزة لن تنتهي قريبا ونتواصل مع الرئيسين الروسي والصيني للتدخل بشأن المحتجزين
25 ديسمبر 2023, 19:25 GMT
وتعقد منظمة التعاون الإسلامي الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول عاصمة غامبيا، اليوم السبت وتستمر يومين.
وستناقش القمة قضايا العالم الإسلامي السياسية وخاصة القضية الفلسطينية، والقضايا الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والقانونية والثقافية، وشؤون الشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام، فضلا عن القضايا المتعلقة برفض خطاب الكراهية والـ"إسلاموفوبيا" وتعزيز الحوار وتغير المناخ والأمن الغذائي.
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