https://sputnikarabic.ae/20240504/الصحة-الفلسطينية-تطالب-محكمة-الجنايات-الدولية-والأمم-المتحدة-بالتحقيق-في-تعذيب-واغتيال-أحد-أطبائها-1088528488.html
الصحة الفلسطينية تطالب محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة بالتحقيق في تعذيب واغتيال أحد أطبائها
الصحة الفلسطينية تطالب محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة بالتحقيق في تعذيب واغتيال أحد أطبائها
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، "استمرار انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للمواثيق الدولية في التعامل مع القطاع الصحي والكوادر الطبية، خلال العدوان على غزة، والتي كان... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T12:32+0000
2024-05-04T12:32+0000
2024-05-04T12:32+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/01/1087586261_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_e1aacf5d64c05a26756b23e17c9bfba7.jpg
وطالبت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، "محكمة الجنايات الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بفتح تحقيق فوري وعاجل في جريمة تعذيب واغتيال الشهيد البرش، داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى 491 شهيدا من كوادر القطاع الصحي".وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240504/إعلام-مصري-يتحدث-عن-التوصل-إلى-صيغة-توافقية-بشأن-الكثير-من-نقاط-الخلاف-في-مفاوضات-هدنة-غزة-1088522674.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/01/1087586261_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_16c66af0a50ed3c32b6c1d6b6313c339.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الصحة الفلسطينية تطالب محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة بالتحقيق في تعذيب واغتيال أحد أطبائها
أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، "استمرار انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للمواثيق الدولية في التعامل مع القطاع الصحي والكوادر الطبية، خلال العدوان على غزة، والتي كان آخرها ارتكاب جريمة اغتيال الدكتور عدنان البرش، داخل معتقله"، بحسب قولها.
وطالبت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، "محكمة الجنايات الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بفتح تحقيق فوري وعاجل في جريمة تعذيب واغتيال الشهيد البرش، داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى 491 شهيدا من كوادر القطاع الصحي".
وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية
داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب
، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.