https://sputnikarabic.ae/20240504/الفلسطينيون-المسيحيون-يحيون-سبت-النور-في-القدس-الشرقية-وسط-قيود-أمنية-إسرائيلية-1088522090.html
الفلسطينيون المسيحيون يحيون "سبت النور" في القدس الشرقية وسط قيود أمنية إسرائيلية
الفلسطينيون المسيحيون يحيون "سبت النور" في القدس الشرقية وسط قيود أمنية إسرائيلية
سبوتنيك عربي
يُحيي الفلسطينيون المسيحيون، الذين يتبعون التقويم الشرقي، "سبت النور" وسط قيود أمنية إسرائيلية. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T08:50+0000
2024-05-04T08:50+0000
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القدس - سبوتنيك. وأعلنت بطريركية القدس للروم الأرثوذكس، اليوم السبت، عن تقييد الاحتفالات بـ"سبت النور" هذا العام بسبب "الحرب على غزة"، واقتصارها على "الشعائر الدينية ومسيرات الكشافة داخل البلدة القديمة وفق ترتيبات الوضع القانوني القائم".وأكدت البطريركية، في بيان لها، على "حالة الحزن العميق في الأراضي الفلسطينية وضرورة الصلاة ومشاركة ضحايا الحرب آلامهم".وعززت الشرطة الإسرائيلية من تواجدها ونصبت الحواجز عند مداخل البلدة القديمة تحديدًا عند "باب الجديد" القريب من كنيسة القيامة.بينما منعت السلطات الإسرائيلية وصول المسيحيين من باقي أرجاء الضفة الغربية إلى القدس، مع مواصلتها تشديد الحصار ومنع إصدار تصاريح دخول إلى القدس، منذ بداية الحرب على غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.وتتوجه أنظار المسيحيين الذين يسيرون حسب التقويم الشرقي في العالم إلى القدس، في مثل هذه الأيام من كل عام، ولكن في ظل الحرب على غزة والانخفاض الحاد في أعداد السياح الذين يصلون إلى المدينة، فإن الاحتفالات أصبحت حزينة ومتواضعة.ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 من أكتوبر الماضي، تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20240425/وزير-شؤون-القدس-لـسبوتنيك-إغاثة-غزة-وتعزيز-صمود-القدس-أولى-مهام-الحكومة-الفلسطينية-الجديدة--1088276521.html
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طوفان الأقصى, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
الفلسطينيون المسيحيون يحيون "سبت النور" في القدس الشرقية وسط قيود أمنية إسرائيلية
08:50 GMT 04.05.2024 (تم التحديث: 09:08 GMT 04.05.2024)
يُحيي الفلسطينيون المسيحيون، الذين يتبعون التقويم الشرقي، "سبت النور" وسط قيود أمنية إسرائيلية.
القدس - سبوتنيك. وأعلنت بطريركية القدس للروم الأرثوذكس، اليوم السبت، عن تقييد الاحتفالات بـ"سبت النور
" هذا العام بسبب "الحرب على غزة"، واقتصارها على "الشعائر الدينية ومسيرات الكشافة داخل البلدة القديمة وفق ترتيبات الوضع القانوني القائم".
وأكدت البطريركية، في بيان لها، على "حالة الحزن العميق في الأراضي الفلسطينية وضرورة الصلاة ومشاركة ضحايا الحرب آلامهم".
وعززت الشرطة الإسرائيلية من تواجدها ونصبت الحواجز عند مداخل البلدة القديمة تحديدًا عند "باب الجديد" القريب من كنيسة القيامة
.
بينما منعت السلطات الإسرائيلية وصول المسيحيين من باقي أرجاء الضفة الغربية إلى القدس، مع مواصلتها تشديد الحصار ومنع إصدار تصاريح دخول إلى القدس، منذ بداية الحرب على غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.
وتتوجه أنظار المسيحيين الذين يسيرون حسب التقويم الشرقي في العالم إلى القدس
، في مثل هذه الأيام من كل عام، ولكن في ظل الحرب على غزة والانخفاض الحاد في أعداد السياح الذين يصلون إلى المدينة، فإن الاحتفالات أصبحت حزينة ومتواضعة.
ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 من أكتوبر الماضي، تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية.