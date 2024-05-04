الفلسطينيون المسيحيون يحيون "سبت النور" في القدس الشرقية وسط قيود أمنية إسرائيلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:32 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:34 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:31 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
12:56 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"مشروع اتفاق" غزة.. هدنة 124 يوماً تشمل تبادل الأسرى وعودة النازحين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
08:04 GMT
50 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
08:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
09:16 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
11:30 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240504/الفلسطينيون-المسيحيون-يحيون-سبت-النور-في-القدس-الشرقية-وسط-قيود-أمنية-إسرائيلية-1088522090.html
الفلسطينيون المسيحيون يحيون "سبت النور" في القدس الشرقية وسط قيود أمنية إسرائيلية
الفلسطينيون المسيحيون يحيون "سبت النور" في القدس الشرقية وسط قيود أمنية إسرائيلية
سبوتنيك عربي
يُحيي الفلسطينيون المسيحيون، الذين يتبعون التقويم الشرقي، "سبت النور" وسط قيود أمنية إسرائيلية. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T08:50+0000
2024-05-04T09:08+0000
طوفان الأقصى
آخر أخبار القدس الأن
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1075998072_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d74e5e7701520e44028045531d6212eb.jpg
القدس - سبوتنيك. وأعلنت بطريركية القدس للروم الأرثوذكس، اليوم السبت، عن تقييد الاحتفالات بـ"سبت النور" هذا العام بسبب "الحرب على غزة"، واقتصارها على "الشعائر الدينية ومسيرات الكشافة داخل البلدة القديمة وفق ترتيبات الوضع القانوني القائم".وأكدت البطريركية، في بيان لها، على "حالة الحزن العميق في الأراضي الفلسطينية وضرورة الصلاة ومشاركة ضحايا الحرب آلامهم".وعززت الشرطة الإسرائيلية من تواجدها ونصبت الحواجز عند مداخل البلدة القديمة تحديدًا عند "باب الجديد" القريب من كنيسة القيامة.بينما منعت السلطات الإسرائيلية وصول المسيحيين من باقي أرجاء الضفة الغربية إلى القدس، مع مواصلتها تشديد الحصار ومنع إصدار تصاريح دخول إلى القدس، منذ بداية الحرب على غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.وتتوجه أنظار المسيحيين الذين يسيرون حسب التقويم الشرقي في العالم إلى القدس، في مثل هذه الأيام من كل عام، ولكن في ظل الحرب على غزة والانخفاض الحاد في أعداد السياح الذين يصلون إلى المدينة، فإن الاحتفالات أصبحت حزينة ومتواضعة.ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 من أكتوبر الماضي، تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20240425/وزير-شؤون-القدس-لـسبوتنيك-إغاثة-غزة-وتعزيز-صمود-القدس-أولى-مهام-الحكومة-الفلسطينية-الجديدة--1088276521.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1075998072_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_6d07c6e324291ee9280549638adf548b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الفلسطينيون المسيحيون يحيون "سبت النور" في القدس الشرقية وسط قيود أمنية إسرائيلية

08:50 GMT 04.05.2024 (تم التحديث: 09:08 GMT 04.05.2024)
© AFP 2023 / Menahem Kahana احتفال النار المقدسة في كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس في 15 أبريل 2023 عشية عيد الفصح الأحد.
 احتفال النار المقدسة في كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس في 15 أبريل 2023 عشية عيد الفصح الأحد. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© AFP 2023 / Menahem Kahana
تابعنا عبر
يُحيي الفلسطينيون المسيحيون، الذين يتبعون التقويم الشرقي، "سبت النور" وسط قيود أمنية إسرائيلية.
القدس - سبوتنيك. وأعلنت بطريركية القدس للروم الأرثوذكس، اليوم السبت، عن تقييد الاحتفالات بـ"سبت النور" هذا العام بسبب "الحرب على غزة"، واقتصارها على "الشعائر الدينية ومسيرات الكشافة داخل البلدة القديمة وفق ترتيبات الوضع القانوني القائم".
وأكدت البطريركية، في بيان لها، على "حالة الحزن العميق في الأراضي الفلسطينية وضرورة الصلاة ومشاركة ضحايا الحرب آلامهم".
وعززت الشرطة الإسرائيلية من تواجدها ونصبت الحواجز عند مداخل البلدة القديمة تحديدًا عند "باب الجديد" القريب من كنيسة القيامة.
أشرف الأعور، وزير شؤون القدس في فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
وزير شؤون القدس لـ"سبوتنيك": إغاثة غزة وتعزيز صمود القدس أولى مهام الحكومة الفلسطينية الجديدة
25 أبريل, 10:59 GMT
بينما منعت السلطات الإسرائيلية وصول المسيحيين من باقي أرجاء الضفة الغربية إلى القدس، مع مواصلتها تشديد الحصار ومنع إصدار تصاريح دخول إلى القدس، منذ بداية الحرب على غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.
وتتوجه أنظار المسيحيين الذين يسيرون حسب التقويم الشرقي في العالم إلى القدس، في مثل هذه الأيام من كل عام، ولكن في ظل الحرب على غزة والانخفاض الحاد في أعداد السياح الذين يصلون إلى المدينة، فإن الاحتفالات أصبحت حزينة ومتواضعة.
ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 من أكتوبر الماضي، تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وفد "حماس" يصل مصر وتقدم ملحوظ في المفاوضات08:56 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... خلافات داخلية بشأن العملية العسكرية في رفح والقرار لـ"الكابينيت"2 مايو, 21:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала