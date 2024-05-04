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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-19-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1088540732.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 19 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 19 مرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 19 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 67 مقذوفا من عيارات مختلفة. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T22:41+0000
2024-05-04T22:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 19 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 17 على محور دونيتسك وواقعتين قصف على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 67 مقذوفا مختلفة العيارات، وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 21 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تنفذ-25-ضربة-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1088527347.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 19 مرة خلال اليوم الماضي

22:41 GMT 04.05.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 19 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 67 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 19 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 17 على محور دونيتسك وواقعتين قصف على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 67 مقذوفا مختلفة العيارات، وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 25 ضربة ضد أهداف من ضمنها منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
11:39 GMT
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 21 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... خلافات داخلية بشأن العملية العسكرية في رفح والقرار لـ"الكابينيت"2 مايو, 21:18 GMT
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