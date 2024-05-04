https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-19-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1088540732.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 19 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 19 مرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 19 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 67 مقذوفا من عيارات مختلفة. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T22:41+0000
2024-05-04T22:41+0000
2024-05-04T22:41+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 19 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 17 على محور دونيتسك وواقعتين قصف على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 67 مقذوفا مختلفة العيارات، وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 21 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تنفذ-25-ضربة-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1088527347.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 19 مرة خلال اليوم الماضي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 19 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 67 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 19 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية
.. 17 على محور دونيتسك وواقعتين قصف على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 67 مقذوفا مختلفة العيارات، وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 21 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.