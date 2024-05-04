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القوات الروسية تسقط عددا هائلا من الصواريخ والمسيرات الأوكرانية
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تنفذ-25-ضربة-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1088527347.html
القوات الروسية تنفذ 25 ضربة ضد أهداف من ضمنها منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
القوات الروسية تنفذ 25 ضربة ضد أهداف من ضمنها منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية، شنّت 25 ضربة بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار ضد مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل في... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T11:39+0000
2024-05-04T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 28 أبريل (نيسان) إلى 4 مايو (أيار) 2024، ردا على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بمنشآت الطاقة والصناعة الروسية، نفذت القوات الروسية 25 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وطائرات من دون طيار ضد البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومواقع تخزين الصواريخ والذخيرة، بالإضافة إلى ورشة عمل لإنتاج القوارب المسيرة والطائرات المسيرة".وأضاف البيان أنه، وخلال الأسبوع، سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، على خطوط أكثر فائدة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا ونوفويغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيتروبافلوفسك وغلوشكوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد البيان أنه، خلال الأسبوع، واصلت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، التقدم بنشاط في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العاملة في مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أنها صدت 4 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا وجورجييفكا وكراسنوغوروفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 2325 جنديا و7 دبابات و10 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك 4 ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113" و44 مركبة و20 مدفعا ميدانيا، كما أنه تم تدمير 5 محطات حرب إلكترونية و4 مستودعات للذخيرة الميدانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تعزز مواقعها على عدد من المحاور الاستراتيجيةودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تسقط-عدد-هائلا-من-الصواريخ-والمسيرات-الأوكرانية-1088527531.html
https://sputnikarabic.ae/20240504/الجيش-الروسي-يهاجم-مستودعا-للمسيرات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-1088521960.html
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روسيا

القوات الروسية تنفذ 25 ضربة ضد أهداف من ضمنها منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

11:39 GMT 04.05.2024 (تم التحديث: 12:05 GMT 04.05.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورفريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية، شنّت 25 ضربة بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار ضد مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا، والمجمعات الصناعية العسكرية فيها.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 28 أبريل (نيسان) إلى 4 مايو (أيار) 2024، ردا على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بمنشآت الطاقة والصناعة الروسية، نفذت القوات الروسية 25 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وطائرات من دون طيار ضد البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومواقع تخزين الصواريخ والذخيرة، بالإضافة إلى ورشة عمل لإنتاج القوارب المسيرة والطائرات المسيرة".

وأشار البيان إلى أنه تم استهداف نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات التشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، فضلاً عن تجمعات القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط عددا هائلا من الصواريخ والمسيرات الأوكرانية
11:47 GMT
وأضاف البيان أنه، وخلال الأسبوع، سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، على خطوط أكثر فائدة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا ونوفويغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيتروبافلوفسك وغلوشكوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 975 جنديا، ودبابة و3 مركبات قتالية مدرعة و28 مركبة، ومركبتين قتاليتين من طراز "غراد"، و27 مدفعا ميدانيا.

وأكد البيان أنه، خلال الأسبوع، واصلت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، التقدم بنشاط في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العاملة في مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أنها صدت 4 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا وجورجييفكا وكراسنوغوروفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يهاجم مستودعا للمسيرات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
09:01 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 2325 جنديا و7 دبابات و10 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك 4 ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113" و44 مركبة و20 مدفعا ميدانيا، كما أنه تم تدمير 5 محطات حرب إلكترونية و4 مستودعات للذخيرة الميدانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تعزز مواقعها على عدد من المحاور الاستراتيجية
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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