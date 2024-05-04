https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تنفذ-25-ضربة-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1088527347.html

القوات الروسية تنفذ 25 ضربة ضد أهداف من ضمنها منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

القوات الروسية تنفذ 25 ضربة ضد أهداف من ضمنها منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية، شنّت 25 ضربة بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار ضد مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل في... 04.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-04T11:39+0000

2024-05-04T11:39+0000

2024-05-04T12:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 28 أبريل (نيسان) إلى 4 مايو (أيار) 2024، ردا على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بمنشآت الطاقة والصناعة الروسية، نفذت القوات الروسية 25 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وطائرات من دون طيار ضد البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومواقع تخزين الصواريخ والذخيرة، بالإضافة إلى ورشة عمل لإنتاج القوارب المسيرة والطائرات المسيرة".وأضاف البيان أنه، وخلال الأسبوع، سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، على خطوط أكثر فائدة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا ونوفويغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيتروبافلوفسك وغلوشكوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد البيان أنه، خلال الأسبوع، واصلت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، التقدم بنشاط في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العاملة في مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أنها صدت 4 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا وجورجييفكا وكراسنوغوروفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 2325 جنديا و7 دبابات و10 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك 4 ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113" و44 مركبة و20 مدفعا ميدانيا، كما أنه تم تدمير 5 محطات حرب إلكترونية و4 مستودعات للذخيرة الميدانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تعزز مواقعها على عدد من المحاور الاستراتيجيةودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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