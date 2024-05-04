https://sputnikarabic.ae/20240504/ترامب-وضع-خطة-لتسوية-سلمية-للنزاع-في-أوكرانيا-حال-وصوله-للسلطة-1088517336.html
إعلام: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا حال وصوله للسلطة
إعلام: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا حال وصوله للسلطة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، بأن "الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وضع خطة مفصلة لإنهاء النزاع سلميا في أوكرانيا، ولكنه لن يعلن عنها إلا بعد... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T02:28+0000
2024-05-04T02:28+0000
2024-05-04T04:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/12/1087121043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eedf44d945e600bee44a04c24d586cdf.jpg
موسكو - سبوتنيك. ونقلت تقارير نشرتها تلك الوسائل عن مصدر، قوله: "ترامب وضع خطة مفصلة لإنهاء النزاع سلميا في أوكرانيا، ولكنه لن يعلن عنها إلا بعد الانتخابات".وأضاف أن ترامب سيركز بدلا من ذلك على الرسالة البسيطة المتمثلة في أنه قادر على وقف النزاع، في محاولة لكسب أصوات الناخبين الذين يفضلون حله السلمي.وأعلن ترامب في وقت سابق، أنه لن يكون من الصعب عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240424/زلة-جديدة-تنطق-بالحقيقة-بايدن-لا-يمكن-الوثوق-بنا-فيديو-1088247775.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/12/1087121043_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4817213d3fd529c515f244536603c54e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا
إعلام: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا حال وصوله للسلطة
02:28 GMT 04.05.2024 (تم التحديث: 04:30 GMT 04.05.2024)
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، بأن "الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وضع خطة مفصلة لإنهاء النزاع سلميا في أوكرانيا، ولكنه لن يعلن عنها إلا بعد الانتخابات الرئاسية، أي بعد وصوله للسلطة".
موسكو - سبوتنيك. ونقلت تقارير نشرتها تلك الوسائل عن مصدر، قوله: "ترامب وضع خطة مفصلة
لإنهاء النزاع سلميا في أوكرانيا، ولكنه لن يعلن عنها إلا بعد الانتخابات".
وأشار المصدر إلى أن ترامب لن يناقش الخطة "في القنوات الإخبارية حتى لا تفقد كل فاعليتها".
وأضاف أن ترامب سيركز بدلا من ذلك على الرسالة البسيطة المتمثلة في أنه قادر على وقف النزاع، في محاولة لكسب أصوات الناخبين الذين يفضلون حله السلمي.
وأعلن ترامب في وقت سابق، أنه لن يكون من الصعب عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.