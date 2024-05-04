إعلام: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا حال وصوله للسلطة

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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
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خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
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30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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كواليس السينما
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25 د
ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
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مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
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عالم سبوتنيك
"مشروع اتفاق" غزة.. هدنة 124 يوماً تشمل تبادل الأسرى وعودة النازحين
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الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240504/ترامب-وضع-خطة-لتسوية-سلمية-للنزاع-في-أوكرانيا-حال-وصوله-للسلطة-1088517336.html
إعلام: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا حال وصوله للسلطة
إعلام: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا حال وصوله للسلطة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، بأن "الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وضع خطة مفصلة لإنهاء النزاع سلميا في أوكرانيا، ولكنه لن يعلن عنها إلا بعد... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T02:28+0000
2024-05-04T04:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت تقارير نشرتها تلك الوسائل عن مصدر، قوله: "ترامب وضع خطة مفصلة لإنهاء النزاع سلميا في أوكرانيا، ولكنه لن يعلن عنها إلا بعد الانتخابات".وأضاف أن ترامب سيركز بدلا من ذلك على الرسالة البسيطة المتمثلة في أنه قادر على وقف النزاع، في محاولة لكسب أصوات الناخبين الذين يفضلون حله السلمي.وأعلن ترامب في وقت سابق، أنه لن يكون من الصعب عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240424/زلة-جديدة-تنطق-بالحقيقة-بايدن-لا-يمكن-الوثوق-بنا-فيديو-1088247775.html
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ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا

إعلام: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا حال وصوله للسلطة

02:28 GMT 04.05.2024 (تم التحديث: 04:30 GMT 04.05.2024)
© AP Photo / Mike Stewartالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Mike Stewart
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، بأن "الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وضع خطة مفصلة لإنهاء النزاع سلميا في أوكرانيا، ولكنه لن يعلن عنها إلا بعد الانتخابات الرئاسية، أي بعد وصوله للسلطة".
موسكو - سبوتنيك. ونقلت تقارير نشرتها تلك الوسائل عن مصدر، قوله: "ترامب وضع خطة مفصلة لإنهاء النزاع سلميا في أوكرانيا، ولكنه لن يعلن عنها إلا بعد الانتخابات".
وأشار المصدر إلى أن ترامب لن يناقش الخطة "في القنوات الإخبارية حتى لا تفقد كل فاعليتها".
وأضاف أن ترامب سيركز بدلا من ذلك على الرسالة البسيطة المتمثلة في أنه قادر على وقف النزاع، في محاولة لكسب أصوات الناخبين الذين يفضلون حله السلمي.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
مجتمع
"زلة جديدة تنطق بالحقيقة".. بايدن: لا يمكن الوثوق بنا.. فيديو
24 أبريل, 10:53 GMT
وأعلن ترامب في وقت سابق، أنه لن يكون من الصعب عليه حل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.
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