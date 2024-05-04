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حماس توافق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية في المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل
حماس توافق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية في المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
وافقت حركة حماس الفلسطينية على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية في المرحلة الأولى من اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية اليوم... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T20:25+0000
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وبحسب قناة الحدث السعودية، فإن مفاوضي حماس وصلوا إلى العاصمة المصرية القاهرة في وقت سابق من اليوم، لإجراء محادثات غير مباشرة حول وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن مع إسرائيل.وفي بداية المفاوضات، أفادت التقارير أن حماس قالت إن لديها 20 رهينة فقط، ولكن يبدو أنها استطاعت الوصول إلى باقي الرهائن.وفي ذات الصدد، ذكرت مصادر في حماس لقناة "الشرق" السعودية، أن إذا فشلت المفاوضات فإن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة لأنها ترفض وقف الحرب وسحب الجيش.على جانب آخر، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مجلس الحرب يجتمع الأحد في القدس في ظل المحادثات القاهرة.ورفضت إسرائيل إعطاء ضمانات للوسطاء بإنهاء الحرب في غزة، في ظل تمسك حركة حماس بوقف القتال في القطاع كشرط للتوصل إلى اتفاق.وأضافت أن "حماس تصر على موقفها بشأن وقف الحرب في غزة.. وحماس تحبط احتمال التوصل إلى صفقة".هذا وأعلنت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الفريق الأمني المصري المشارك في المحادثات الجارية بشأن غزة بحضور وفد من حماس في مصر، اليوم السبت، توصل إلى توافق بشأن "الكثير من نقاط الخلاف" وإحراز "تقدم ملحوظ" في مسار المفاوضات.وأضاف المصدر أن "الوفد الأمني المصري يصل إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف".من ناحيته أكد مسؤول سياسي، لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أنه "خلافا لما ينشر، فإن إسرائيل لن توافق بأي حال من الأحوال على إنهاء الحرب في إطار اتفاق لإطلاق سراح المختطفين"، مضيفا، "المستوى السياسي قرر بأن الجيش سوف يدخل رفح ويدمر ما تبقى من كتائب حماس هناك - سواء كانت هناك هدنة مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن أم لا".وأعلنت حركة حماس، في بيان صحافي مساء أمس الجمعة، أن وفدها سيتوجه إلى القاهرة، السبت، لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار.وبحسب وسائل إعلام يتضمن الاقتراح الجديد في المرحلة الأولى هدنة مدتها 40 يوما تقوم خلالها حركة حماس بإطلاق سراح ما يصل إلى 33 رهينة إسرائيلية أحياء مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.وفي هذه المرحلة التي ستستمر ستة أسابيع على الأقل، من المفترض أن تجري مفاوضات بين الطرفين على صفقة أكبر لتبادل الرهائن والأسرى ووقف القتال لمدة عام على الأقل.
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, مصر, العالم العربي
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, مصر, العالم العربي

حماس توافق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية في المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل

20:25 GMT 04.05.2024 (تم التحديث: 20:36 GMT 04.05.2024)
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSيحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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وافقت حركة حماس الفلسطينية على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية في المرحلة الأولى من اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية اليوم السبت نقلا عن مصادر.
وبحسب قناة الحدث السعودية، فإن مفاوضي حماس وصلوا إلى العاصمة المصرية القاهرة في وقت سابق من اليوم، لإجراء محادثات غير مباشرة حول وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن مع إسرائيل.
وفي بداية المفاوضات، أفادت التقارير أن حماس قالت إن لديها 20 رهينة فقط، ولكن يبدو أنها استطاعت الوصول إلى باقي الرهائن.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن قيادي بحماس، أن الحركة لن تقبل بهدنة لا تتضمن وقف الحرب في قطاع غزة. مضيفا أن نتنياهو "يعرقل شخصيا" التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي ذات الصدد، ذكرت مصادر في حماس لقناة "الشرق" السعودية، أن إذا فشلت المفاوضات فإن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة لأنها ترفض وقف الحرب وسحب الجيش.
على جانب آخر، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مجلس الحرب يجتمع الأحد في القدس في ظل المحادثات القاهرة.
ورفضت إسرائيل إعطاء ضمانات للوسطاء بإنهاء الحرب في غزة، في ظل تمسك حركة حماس بوقف القتال في القطاع كشرط للتوصل إلى اتفاق.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسي، اليوم السبت، إن "إسرائيل لم توافق على إعطاء الوسطاء ضمانات لحماس بإنهاء الحرب".
وأضافت أن "حماس تصر على موقفها بشأن وقف الحرب في غزة.. وحماس تحبط احتمال التوصل إلى صفقة".
هذا وأعلنت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الفريق الأمني المصري المشارك في المحادثات الجارية بشأن غزة بحضور وفد من حماس في مصر، اليوم السبت، توصل إلى توافق بشأن "الكثير من نقاط الخلاف" وإحراز "تقدم ملحوظ" في مسار المفاوضات.
وأضاف المصدر أن "الوفد الأمني المصري يصل إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف".
من ناحيته أكد مسؤول سياسي، لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أنه "خلافا لما ينشر، فإن إسرائيل لن توافق بأي حال من الأحوال على إنهاء الحرب في إطار اتفاق لإطلاق سراح المختطفين"، مضيفا، "المستوى السياسي قرر بأن الجيش سوف يدخل رفح ويدمر ما تبقى من كتائب حماس هناك - سواء كانت هناك هدنة مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن أم لا".
وأعلنت حركة حماس، في بيان صحافي مساء أمس الجمعة، أن وفدها سيتوجه إلى القاهرة، السبت، لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار.
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وبحسب وسائل إعلام يتضمن الاقتراح الجديد في المرحلة الأولى هدنة مدتها 40 يوما تقوم خلالها حركة حماس بإطلاق سراح ما يصل إلى 33 رهينة إسرائيلية أحياء مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وفي هذه المرحلة التي ستستمر ستة أسابيع على الأقل، من المفترض أن تجري مفاوضات بين الطرفين على صفقة أكبر لتبادل الرهائن والأسرى ووقف القتال لمدة عام على الأقل.
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