https://sputnikarabic.ae/20240504/سموتريتش-إبرام-صفقة-استسلام-مع-حماس-تنهي-الحرب-كارثة-وعلينا-اقتحام-رفح-الآن-1088539294.html

سموتريتش: إبرام صفقة استسلام مع "حماس" تنهي الحرب "كارثة" وعلينا اقتحام رفح الآن

سموتريتش: إبرام صفقة استسلام مع "حماس" تنهي الحرب "كارثة" وعلينا اقتحام رفح الآن

سبوتنيك عربي

قال وزير المالية الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، إن إبرام صفقة استسلام تنهي الحرب على قطاع غزة سيكون بمثابة كارثة. 04.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-04T19:48+0000

2024-05-04T19:48+0000

2024-05-04T19:48+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن سموتريتش، أن إبرام أي صفقة استسلام مع حركة حماس ستكون بمثابة "كارثة"، وينبغي بدء عملية عسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، الآن.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية، بأنه من المتوقع وصول وفد عسكري إسرائيلي كبير برئاسة الجنرال غسان عليان، منسق العمليات الحكومية في المناطق المحتلة، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، قريبا، لإجراء مزيد من المناقشات حول إمكانية دخول مدينة رفح.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه رغم المعارضة الأمريكية الواضحة لدخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح، فإن الوفد العسكري الإسرائيلي سيقوم بزيارة واشنطن لبحث عدة ملفات، من بينها ملف الإغاثة الإنسانية للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة.ويتزامن ذلك مع ما كرره وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من تحذيراته من هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح جنوبي غزة، قائلا إن "إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين".وقال بلينكن، في منتدى "سيدونا"، الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا: "لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح، لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز حدود المقبول"، مشيرا إلى "صعوبات في التفاوض مع حماس"، موضحا أن "قادة حماس الذين نجري معهم محادثات غير مباشرة، عبر القطريين وعبر المصريين، يعيشون بالطبع خارج غزة".وأفادت تقارير أمريكية، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من دولة قطر، طرد قيادة حركة حماس من أراضيها، إذا استمرت الحركة في رفض اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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