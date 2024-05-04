https://sputnikarabic.ae/20240504/دراسة-تقارن-بين-الرجال-والنساء-من-حيث-الإصابة-بالأمراض-ومتوسط-العمر-1088521128.html

دراسة تقارن بين الرجال والنساء من حيث الإصابة بالأمراض ومتوسط العمر

دراسة تقارن بين الرجال والنساء من حيث الإصابة بالأمراض ومتوسط العمر

سبوتنيك عربي

قارنت دراسة حديثة بين الرجال والنساء من حيث معدل الإصابة بالأمراض ومتوسط العمر، وذلك على مستوى العالم كله، وفقا لبيانات عام 2021. 04.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-04T07:53+0000

2024-05-04T07:53+0000

2024-05-04T07:56+0000

مجتمع

الصحة

علوم

منوعات

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085573308_0:280:2049:1432_1920x0_80_0_0_48915787386028dbd137f794d84d673b.jpg

ونقلت إذاعة "مونت كارلو"، أن "نتائج الدراسة أفادت بأن النساء يعانين أكثر من الأمراض خلال حياتهن، رغم أنهن يملن إلى العيش لفترة أطول من الرجال".ووضع القائمون على الدراسة في اعتبارهم الإصابة بـ"كوفيد -19" والسكري وأمراض الكبد المزمنة والاضطرابات العضلية الهيكلية وأمراض القلب والأوعية الدموية والرئوية والاكتئاب واضطرابات القلق وألزهايمر إضافة إلى الحوادث المرورية.وأوضح الباحثون أن الرجال على مستوى العالم أكثر تأثرا بالمشاكل المسببة للوفاة المبكرة، مثل "كوفيد" والحوادث المرورية وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والكبد، في حين تبيّن الدراسة أن الاضطرابات العضلية الهيكلية والنفسية والتنكس العصبي طغت لدى النساء.من ناحية أخرى، أضافت الدراسة أن النساء يعشن فترة أطول عموما من الرجال، لكنهن يعانين من مستويات أعلى من المرض والإعاقة مقارنةً بالرجال، وأشارت الدراسة إلى التباين بين الرجال والنساء من حيث معدلات الإصابة بالأمراض ظل مستقرا عالميا خلال الأعوام الثلاثين الماضية، ولكنه زاد في بعض الأحيان، كما هو الحال بالنسبة لمرض السكري الذي يصيب الرجال أكثر من ذي قبل.يشار إلى أن الإصابة بالاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق وبعض الاضطرابات العضلية الهيكلية تظهر لدى النساء بشكل ملحوظ عالميا، فيما تظهر الاختلافات الصحية بين النساء والرجال منذ سن المراهقة.

https://sputnikarabic.ae/20240426/الذكاء-الاصطناعي-يتعلم-تشخيص-الأمراض-النادرة--1088300418.html

https://sputnikarabic.ae/20240313/علماء-روس-يكتشفون-فائدة-مهمة-لمستخلص-أوراق-الزيتون-في-علاج-أحد-أكثر-الأمراض-الشائعة-1086934281.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, علوم, منوعات, الأخبار