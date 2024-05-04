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https://sputnikarabic.ae/20240504/دراسة-تقارن-بين-الرجال-والنساء-من-حيث-الإصابة-بالأمراض-ومتوسط-العمر-1088521128.html
دراسة تقارن بين الرجال والنساء من حيث الإصابة بالأمراض ومتوسط العمر
دراسة تقارن بين الرجال والنساء من حيث الإصابة بالأمراض ومتوسط العمر
سبوتنيك عربي
قارنت دراسة حديثة بين الرجال والنساء من حيث معدل الإصابة بالأمراض ومتوسط العمر، وذلك على مستوى العالم كله، وفقا لبيانات عام 2021. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T07:53+0000
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ونقلت إذاعة "مونت كارلو"، أن "نتائج الدراسة أفادت بأن النساء يعانين أكثر من الأمراض خلال حياتهن، رغم أنهن يملن إلى العيش لفترة أطول من الرجال".ووضع القائمون على الدراسة في اعتبارهم الإصابة بـ"كوفيد -19" والسكري وأمراض الكبد المزمنة والاضطرابات العضلية الهيكلية وأمراض القلب والأوعية الدموية والرئوية والاكتئاب واضطرابات القلق وألزهايمر إضافة إلى الحوادث المرورية.وأوضح الباحثون أن الرجال على مستوى العالم أكثر تأثرا بالمشاكل المسببة للوفاة المبكرة، مثل "كوفيد" والحوادث المرورية وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والكبد، في حين تبيّن الدراسة أن الاضطرابات العضلية الهيكلية والنفسية والتنكس العصبي طغت لدى النساء.من ناحية أخرى، أضافت الدراسة أن النساء يعشن فترة أطول عموما من الرجال، لكنهن يعانين من مستويات أعلى من المرض والإعاقة مقارنةً بالرجال، وأشارت الدراسة إلى التباين بين الرجال والنساء من حيث معدلات الإصابة بالأمراض ظل مستقرا عالميا خلال الأعوام الثلاثين الماضية، ولكنه زاد في بعض الأحيان، كما هو الحال بالنسبة لمرض السكري الذي يصيب الرجال أكثر من ذي قبل.يشار إلى أن الإصابة بالاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق وبعض الاضطرابات العضلية الهيكلية تظهر لدى النساء بشكل ملحوظ عالميا، فيما تظهر الاختلافات الصحية بين النساء والرجال منذ سن المراهقة.
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الصحة, علوم, منوعات, الأخبار
الصحة, علوم, منوعات, الأخبار

دراسة تقارن بين الرجال والنساء من حيث الإصابة بالأمراض ومتوسط العمر

07:53 GMT 04.05.2024 (تم التحديث: 07:56 GMT 04.05.2024)
© Photo / unsplash/krakenimagesرجل وامرأة يمارسان الرياضة
رجل وامرأة يمارسان الرياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© Photo / unsplash/krakenimages
تابعنا عبر
قارنت دراسة حديثة بين الرجال والنساء من حيث معدل الإصابة بالأمراض ومتوسط العمر، وذلك على مستوى العالم كله، وفقا لبيانات عام 2021.
ونقلت إذاعة "مونت كارلو"، أن "نتائج الدراسة أفادت بأن النساء يعانين أكثر من الأمراض خلال حياتهن، رغم أنهن يملن إلى العيش لفترة أطول من الرجال".
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ووضع القائمون على الدراسة في اعتبارهم الإصابة بـ"كوفيد -19" والسكري وأمراض الكبد المزمنة والاضطرابات العضلية الهيكلية وأمراض القلب والأوعية الدموية والرئوية والاكتئاب واضطرابات القلق وألزهايمر إضافة إلى الحوادث المرورية.
وأوضح الباحثون أن الرجال على مستوى العالم أكثر تأثرا بالمشاكل المسببة للوفاة المبكرة، مثل "كوفيد" والحوادث المرورية وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والكبد، في حين تبيّن الدراسة أن الاضطرابات العضلية الهيكلية والنفسية والتنكس العصبي طغت لدى النساء.
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من ناحية أخرى، أضافت الدراسة أن النساء يعشن فترة أطول عموما من الرجال، لكنهن يعانين من مستويات أعلى من المرض والإعاقة مقارنةً بالرجال، وأشارت الدراسة إلى التباين بين الرجال والنساء من حيث معدلات الإصابة بالأمراض ظل مستقرا عالميا خلال الأعوام الثلاثين الماضية، ولكنه زاد في بعض الأحيان، كما هو الحال بالنسبة لمرض السكري الذي يصيب الرجال أكثر من ذي قبل.
يشار إلى أن الإصابة بالاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق وبعض الاضطرابات العضلية الهيكلية تظهر لدى النساء بشكل ملحوظ عالميا، فيما تظهر الاختلافات الصحية بين النساء والرجال منذ سن المراهقة.
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