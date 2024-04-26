https://sputnikarabic.ae/20240426/الذكاء-الاصطناعي-يتعلم-تشخيص-الأمراض-النادرة--1088300418.html
الذكاء الاصطناعي يتعلم تشخيص الأمراض النادرة
الذكاء الاصطناعي يتعلم تشخيص الأمراض النادرة
سبوتنيك عربي
قام علماء من كلية بايلور للطب في الولايات المتحدة الأمريكية بتعليم الذكاء الاصطناعي كيفية التعرف على الاضطرابات المندلية - الاضطرابات الناجمة عن التغيرات في... 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T10:54+0000
2024-04-26T10:54+0000
2024-04-26T10:54+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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وأشار الخبراء إلى أن الاضطرابات الوراثية النادرة لا يتم تشخيصها إلا في 30% من الحالات. في المتوسط، يستغرق الأمر ست سنوات على الأقل من بداية ظهور الأعراض حتى التشخيص. كل هذا الوقت، قد يبقى المرضى دون علاج فعال. وأشار مؤلفو العمل العلمي إلى أن "هناك حاجة ملحة لأساليب جديدة لتحسين سرعة ودقة التشخيص". قام الفريق بتطوير نظام التعلم الآلي AIM، والذي يتم تدريبه باستخدام قاعدة بيانات متاحة للجمهور. ويشمل أكثر من 3.5 ميغابايت من المتغيرات الجينية. يقوم الباحثون بتحميل بيانات عن تسلسل إكسوم المريض (جزء من الجينوم) وأعراض مرضه إلى AIM. يستجيب النظام بتصنيف الجينات الأكثر احتمالية لحدوث خلل. ولاحظ العلماء أن الطريقة الجديدة ضاعفت سرعة التشخيص. واقترحوا أيضًا أن النظام يمكنه تحديد الأمراض النادرة التي ظلت غير مكتشفة لسنوات، حسبما ذكرت مجلة NEJM AI.
https://sputnikarabic.ae/20240419/أداة-ذكاء-اصطناعي-جديدة-تتنبأ-بـموعد-استقالة-الموظفين-من-أعمالهم-1088122911.html
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علوم, الصحة
الذكاء الاصطناعي يتعلم تشخيص الأمراض النادرة
قام علماء من كلية بايلور للطب في الولايات المتحدة الأمريكية بتعليم الذكاء الاصطناعي كيفية التعرف على الاضطرابات المندلية - الاضطرابات الناجمة عن التغيرات في جين واحد. يعد التعرف عليها مهمة صعبة حتى بالنسبة لعلماء الوراثة ذوي الخبرة.
وأشار الخبراء إلى أن الاضطرابات الوراثية النادرة لا يتم تشخيصها إلا في 30% من الحالات. في المتوسط، يستغرق الأمر ست سنوات على الأقل من بداية ظهور الأعراض حتى التشخيص. كل هذا الوقت، قد يبقى المرضى دون علاج فعال.
وأشار مؤلفو العمل العلمي إلى أن "هناك حاجة ملحة لأساليب جديدة لتحسين سرعة ودقة التشخيص".
قام الفريق بتطوير نظام التعلم الآلي AIM، والذي يتم تدريبه باستخدام قاعدة بيانات متاحة للجمهور. ويشمل أكثر من 3.5 ميغابايت من المتغيرات الجينية.
يقوم الباحثون بتحميل بيانات عن تسلسل إكسوم المريض (جزء من الجينوم) وأعراض مرضه إلى AIM. يستجيب النظام بتصنيف الجينات الأكثر احتمالية لحدوث خلل.
ولاحظ العلماء أن الطريقة الجديدة ضاعفت سرعة التشخيص. واقترحوا أيضًا أن النظام يمكنه تحديد الأمراض النادرة التي ظلت غير مكتشفة لسنوات، حسبما ذكرت مجلة NEJM AI.