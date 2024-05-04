https://sputnikarabic.ae/20240504/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-بايدن-وزيلينسكي-أول-من-يجب-تجنيدهما-في-الجيش-الأوكراني-1088521609.html

رئيس مجلس الدوما الروسي: بايدن وزيلينسكي أول من يجب تجنيدهما في الجيش الأوكراني

رئيس مجلس الدوما الروسي: بايدن وزيلينسكي أول من يجب تجنيدهما في الجيش الأوكراني

سبوتنيك عربي

صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، و الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يكونا أول من يتم... 04.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-04T08:23+0000

2024-05-04T08:23+0000

2024-05-04T08:23+0000

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وكتب فولودين، عبر قناته على "تلغرام"، تعليقًا على الأمر الأوكراني بشأن اللياقة للخدمة العسكرية للمرضى العقليين ومرضى فيروس نقص المناعة البشرية والمتخلفين عقليًا: "لذلك، سيتم الآن الاعتراف بالمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي والسل والمتخلفين عقليًا والذين يعانون من أمراض عقلية على أنهم صالحون للخدمة في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح فولودين أن أوكرانيا تعاني من نقص حاد في الجنود، ولم تنجح التدابير المتخذة للتعبئة الإضافية ومحاولات إعادة المواطنين، الذين غادروا إلى بلدان أخرى.ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية أمرًا يتضمن قائمة بالأمراض التي يمكن اعتبار الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية فيها مؤهلين للخدمة؛ ومن بين هذه الأمراض أشكال معينة من التخلف العقلي والأمراض العقلية.وذكرت صحيفة "سترانا"، يوم أمس الجمعة، أنه وفقا لقانون التجنيد الجديد في أوكرانيا بشأن الخدمة العسكرية، سيتم استدعاء المرضى الذين يعانون من اضطرابات عقلية خفيفة والأشخاص المصابين بنقص المناعة البشرية والسرطان للخدمة في صفوف الجيش الأوكراني، ويلغي القانون الجديد مفهوم "اللياقة المحدودة" للخدمة العسكرية في أوكرانيا.

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