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https://sputnikarabic.ae/20240504/روسيا-تضع-الرئيس-الأوكراني-الحالي-والسابق-على-قائمة-المطلوبيين-1088531759.html
روسيا تضع الرئيس الأوكراني الحالي والسابق على قائمة المطلوبيين
روسيا تضع الرئيس الأوكراني الحالي والسابق على قائمة المطلوبيين
سبوتنيك عربي
أدرجت وزارة الداخلية الروسية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي و والرئيس السابق بترو بوروشينكو على لائحة المطلوبين في قاعدة بياناتها. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T13:42+0000
2024-05-04T13:42+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وتشير قاعدة بيانات الوزارة إلى أن فلاديمير زيلينسكي مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي.كما تم إدراج الرئيس السابق لأوكرانيا بترو بوروشنكو على قائمة المطلوبين في روسيا.وشغل بوروشينكو منصب رئيس أوكرانيا في الفترة من 2014 إلى 2019.في مايو/أيار، وضعت وزارة الداخلية عدة شخصيات سياسية أوكرانية على قائمة المطلوبين: أمين مجلس الأمن القومي والدفاع (NSDC) في أوكرانيا ألكسندر ليتفينينكو، وزير العدل السابق في أوكرانيا بافيل بيترينكو، والرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني فالنتين ناليفايتشينكو، وزير المالية السابق لأوكرانيا ألكسندر شلاباك، والرئيس السابق للبنك الوطني الأوكراني ستيبان كوبيف.بالإضافة إلى ذلك، في نهاية أبريل/نيسان، وضعت وزارة الداخلية مرة أخرى نائبي البرلمان الأوكراني أليكسي جونشارينكو وفلاديمير باراسيوك على قائمة المطلوبين، بالإضافة إلى النائب الأول السابق لرئيس وزراء أوكرانيا فيتالي ياريما.
https://sputnikarabic.ae/20240430/رئيس-الاستخبارت-الإسبانية-السابق-الغرب-لا-يزود-كييف-بالمساعدة-المطلوبة-بسبب-الخوف-من-روسيا-1088402897.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

روسيا تضع الرئيس الأوكراني الحالي والسابق على قائمة المطلوبيين

13:42 GMT 04.05.2024
© AFP 2023 / Sergei Supinskyمتى ستصبح أوكرانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي والناتو؟
متى ستصبح أوكرانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي والناتو؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
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أدرجت وزارة الداخلية الروسية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي و والرئيس السابق بترو بوروشينكو على لائحة المطلوبين في قاعدة بياناتها.
وتشير قاعدة بيانات الوزارة إلى أن فلاديمير زيلينسكي مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي.
كما تم إدراج الرئيس السابق لأوكرانيا بترو بوروشنكو على قائمة المطلوبين في روسيا.

يذكر أن صلاحيات زيلينسكي كرئيس والممنوحة له بموجب الدستور تنتهي ليلة 21 مايو، وبعدها سيصبح رئيسا فاقدا للشرعية، ولا توجد طريقة مشروعة لتمديد ولايته.

وشغل بوروشينكو منصب رئيس أوكرانيا في الفترة من 2014 إلى 2019.
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
رئيس الاستخبارت الإسبانية السابق: الغرب لا يزود كييف بالمساعدة المطلوبة لأنه يخشى من روسيا
30 أبريل, 13:16 GMT
في مايو/أيار، وضعت وزارة الداخلية عدة شخصيات سياسية أوكرانية على قائمة المطلوبين: أمين مجلس الأمن القومي والدفاع (NSDC) في أوكرانيا ألكسندر ليتفينينكو، وزير العدل السابق في أوكرانيا بافيل بيترينكو، والرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني فالنتين ناليفايتشينكو، وزير المالية السابق لأوكرانيا ألكسندر شلاباك، والرئيس السابق للبنك الوطني الأوكراني ستيبان كوبيف.
بالإضافة إلى ذلك، في نهاية أبريل/نيسان، وضعت وزارة الداخلية مرة أخرى نائبي البرلمان الأوكراني أليكسي جونشارينكو وفلاديمير باراسيوك على قائمة المطلوبين، بالإضافة إلى النائب الأول السابق لرئيس وزراء أوكرانيا فيتالي ياريما.
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