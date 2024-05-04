https://sputnikarabic.ae/20240504/روسيا-تضع-الرئيس-الأوكراني-الحالي-والسابق-على-قائمة-المطلوبيين-1088531759.html
روسيا تضع الرئيس الأوكراني الحالي والسابق على قائمة المطلوبيين
روسيا تضع الرئيس الأوكراني الحالي والسابق على قائمة المطلوبيين
سبوتنيك عربي
أدرجت وزارة الداخلية الروسية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي و والرئيس السابق بترو بوروشينكو على لائحة المطلوبين في قاعدة بياناتها. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T13:42+0000
2024-05-04T13:42+0000
2024-05-04T13:42+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102578/31/1025783175_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_934720ce6661dcf2d7e5470097d76c0d.jpg
وتشير قاعدة بيانات الوزارة إلى أن فلاديمير زيلينسكي مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي.كما تم إدراج الرئيس السابق لأوكرانيا بترو بوروشنكو على قائمة المطلوبين في روسيا.وشغل بوروشينكو منصب رئيس أوكرانيا في الفترة من 2014 إلى 2019.في مايو/أيار، وضعت وزارة الداخلية عدة شخصيات سياسية أوكرانية على قائمة المطلوبين: أمين مجلس الأمن القومي والدفاع (NSDC) في أوكرانيا ألكسندر ليتفينينكو، وزير العدل السابق في أوكرانيا بافيل بيترينكو، والرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني فالنتين ناليفايتشينكو، وزير المالية السابق لأوكرانيا ألكسندر شلاباك، والرئيس السابق للبنك الوطني الأوكراني ستيبان كوبيف.بالإضافة إلى ذلك، في نهاية أبريل/نيسان، وضعت وزارة الداخلية مرة أخرى نائبي البرلمان الأوكراني أليكسي جونشارينكو وفلاديمير باراسيوك على قائمة المطلوبين، بالإضافة إلى النائب الأول السابق لرئيس وزراء أوكرانيا فيتالي ياريما.
https://sputnikarabic.ae/20240430/رئيس-الاستخبارت-الإسبانية-السابق-الغرب-لا-يزود-كييف-بالمساعدة-المطلوبة-بسبب-الخوف-من-روسيا-1088402897.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102578/31/1025783175_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7eff4e28c7029a34e3ec19a54d369b13.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا تضع الرئيس الأوكراني الحالي والسابق على قائمة المطلوبيين
أدرجت وزارة الداخلية الروسية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي و والرئيس السابق بترو بوروشينكو على لائحة المطلوبين في قاعدة بياناتها.
وتشير قاعدة بيانات الوزارة إلى أن فلاديمير زيلينسكي مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي.
كما تم إدراج الرئيس السابق لأوكرانيا بترو بوروشنكو على قائمة المطلوبين في روسيا.
يذكر أن صلاحيات زيلينسكي كرئيس والممنوحة له بموجب الدستور تنتهي ليلة 21 مايو، وبعدها سيصبح رئيسا فاقدا للشرعية، ولا توجد طريقة مشروعة لتمديد ولايته.
وشغل بوروشينكو منصب رئيس أوكرانيا في الفترة من 2014 إلى 2019.
في مايو/أيار، وضعت وزارة الداخلية عدة شخصيات سياسية أوكرانية على قائمة المطلوبين: أمين مجلس الأمن القومي والدفاع (NSDC) في أوكرانيا ألكسندر ليتفينينكو، وزير العدل السابق في أوكرانيا بافيل بيترينكو، والرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني فالنتين ناليفايتشينكو، وزير المالية السابق لأوكرانيا ألكسندر شلاباك، والرئيس السابق للبنك الوطني الأوكراني ستيبان كوبيف.
بالإضافة إلى ذلك، في نهاية أبريل/نيسان، وضعت وزارة الداخلية مرة أخرى نائبي البرلمان الأوكراني أليكسي جونشارينكو وفلاديمير باراسيوك على قائمة المطلوبين، بالإضافة إلى النائب الأول السابق لرئيس وزراء أوكرانيا فيتالي ياريما.