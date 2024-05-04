https://sputnikarabic.ae/20240504/سياسي-ألماني-البلاد-تشهد-تدفقات-رؤوس-الأموال-إلى-الخارج-1088530953.html
سياسي ألماني: البلاد تشهد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج
سياسي ألماني: البلاد تشهد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج
سبوتنيك عربي
أفاد فريدريخ ميرتس، رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، إن بلاده تشهد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج على "نطاق غير مسبوق". 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T13:48+0000
2024-05-04T13:48+0000
2024-05-04T13:48+0000
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وقال في مقابلة مع صحيفة "Tagesspiegel":"اقتصادنا قوي. لكن لديه أيضًا نقاط ضعف واضحة، والتي بالنسبة للمستشار الاتحادي (أولاف شولتس) تتلاشى في الخلفية، على سبيل المثال، تدفق رأس المال إلى الخارج على نطاق غير مسبوق".وأضاف: "الحالة النفسية، ربما نكون في وضع أسوأ من الاقتصاد".وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ" أن ألمانيا تعيش على الأرجح أيامها الأخيرة كقوة صناعية عظمى عالمية وسط إغلاق العديد من الشركات وتراجع عام بسبب المنافسة مع الولايات المتحدة والصين، لكن الضربة الأخيرة لها كانت وقف إمدادات الغاز الروسي .وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى أن مشتريات ألمانيا من الغاز الطبيعي المسال بأسعار باهظة بدلا من غاز خطوط الأنابيب الروسية تخفض مستوى "قدرتها التنافسية، والاقتصاد ككل، إلى الصفر".وقد صرحت موسكو مراراً وتكراراً بأن الغرب ارتكب خطأً فادحاً برفضه شراء المواد الهيدروكربونية من روسيا؛ وسوف يقع في اعتماد جديد أقوى بسبب ارتفاع الأسعار. وشددت موسكو على أن أولئك الذين رفضوا سيستمرون في الشراء بسعر أعلى من خلال وسطاء وسيستمرون في شراء النفط والغاز الروسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, اقتصاد, العالم
أخبار ألمانيا, اقتصاد, العالم
سياسي ألماني: البلاد تشهد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج
أفاد فريدريخ ميرتس، رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، إن بلاده تشهد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج على "نطاق غير مسبوق".
وقال في مقابلة مع صحيفة "Tagesspiegel":"اقتصادنا قوي. لكن لديه أيضًا نقاط ضعف واضحة، والتي بالنسبة للمستشار الاتحادي (أولاف شولتس) تتلاشى في الخلفية، على سبيل المثال، تدفق رأس المال إلى الخارج على نطاق غير مسبوق".
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى برنامج اقتصادي عاجل لتحسين مناخ الأعمال للشركات في البلاد.
وأضاف: "الحالة النفسية، ربما نكون في وضع أسوأ من الاقتصاد".
وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ" أن ألمانيا تعيش على الأرجح أيامها الأخيرة كقوة صناعية عظمى عالمية وسط إغلاق العديد من الشركات وتراجع عام بسبب المنافسة مع الولايات المتحدة والصين، لكن الضربة الأخيرة لها كانت وقف إمدادات الغاز الروسي .
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى أن مشتريات ألمانيا من الغاز الطبيعي المسال بأسعار باهظة بدلا من غاز خطوط الأنابيب الروسية تخفض مستوى "قدرتها التنافسية، والاقتصاد ككل، إلى الصفر".
وقد صرحت موسكو مراراً وتكراراً بأن الغرب ارتكب خطأً فادحاً برفضه شراء المواد الهيدروكربونية من روسيا؛ وسوف يقع في اعتماد جديد أقوى بسبب ارتفاع الأسعار. وشددت موسكو على أن أولئك الذين رفضوا سيستمرون في الشراء بسعر أعلى من خلال وسطاء وسيستمرون في شراء النفط والغاز الروسي.