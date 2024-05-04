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30 د
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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نساء عربيات رائدات في السياسة
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السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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عالم سبوتنيك
"مشروع اتفاق" غزة.. هدنة 124 يوماً تشمل تبادل الأسرى وعودة النازحين
17:03 GMT
59 د
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123 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
08:54 GMT
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لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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كواليس السينما
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مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
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https://sputnikarabic.ae/20240504/سياسي-ألماني-البلاد-تشهد-تدفقات-رؤوس-الأموال-إلى-الخارج-1088530953.html
سياسي ألماني: البلاد تشهد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج
سياسي ألماني: البلاد تشهد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج
سبوتنيك عربي
أفاد فريدريخ ميرتس، رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، إن بلاده تشهد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج على "نطاق غير مسبوق". 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T13:48+0000
2024-05-04T13:48+0000
أخبار ألمانيا
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وقال في مقابلة مع صحيفة "Tagesspiegel":"اقتصادنا قوي. لكن لديه أيضًا نقاط ضعف واضحة، والتي بالنسبة للمستشار الاتحادي (أولاف شولتس) تتلاشى في الخلفية، على سبيل المثال، تدفق رأس المال إلى الخارج على نطاق غير مسبوق".وأضاف: "الحالة النفسية، ربما نكون في وضع أسوأ من الاقتصاد".وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ" أن ألمانيا تعيش على الأرجح أيامها الأخيرة كقوة صناعية عظمى عالمية وسط إغلاق العديد من الشركات وتراجع عام بسبب المنافسة مع الولايات المتحدة والصين، لكن الضربة الأخيرة لها كانت وقف إمدادات الغاز الروسي .وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى أن مشتريات ألمانيا من الغاز الطبيعي المسال بأسعار باهظة بدلا من غاز خطوط الأنابيب الروسية تخفض مستوى "قدرتها التنافسية، والاقتصاد ككل، إلى الصفر".وقد صرحت موسكو مراراً وتكراراً بأن الغرب ارتكب خطأً فادحاً برفضه شراء المواد الهيدروكربونية من روسيا؛ وسوف يقع في اعتماد جديد أقوى بسبب ارتفاع الأسعار. وشددت موسكو على أن أولئك الذين رفضوا سيستمرون في الشراء بسعر أعلى من خلال وسطاء وسيستمرون في شراء النفط والغاز الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20240403/النيابة-العامة-الروسية-ترسل-طلبات-للولايات-المتحدة-وألمانيا-للتحقيق-في-هجمات-التيار-الشمالي-1087635424.html
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أخبار ألمانيا, اقتصاد, العالم
أخبار ألمانيا, اقتصاد, العالم

سياسي ألماني: البلاد تشهد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج

13:48 GMT 04.05.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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تابعنا عبر
أفاد فريدريخ ميرتس، رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، إن بلاده تشهد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج على "نطاق غير مسبوق".
وقال في مقابلة مع صحيفة "Tagesspiegel":"اقتصادنا قوي. لكن لديه أيضًا نقاط ضعف واضحة، والتي بالنسبة للمستشار الاتحادي (أولاف شولتس) تتلاشى في الخلفية، على سبيل المثال، تدفق رأس المال إلى الخارج على نطاق غير مسبوق".

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى برنامج اقتصادي عاجل لتحسين مناخ الأعمال للشركات في البلاد.

وأضاف: "الحالة النفسية، ربما نكون في وضع أسوأ من الاقتصاد".
وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ" أن ألمانيا تعيش على الأرجح أيامها الأخيرة كقوة صناعية عظمى عالمية وسط إغلاق العديد من الشركات وتراجع عام بسبب المنافسة مع الولايات المتحدة والصين، لكن الضربة الأخيرة لها كانت وقف إمدادات الغاز الروسي .
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3 أبريل, 06:57 GMT
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى أن مشتريات ألمانيا من الغاز الطبيعي المسال بأسعار باهظة بدلا من غاز خطوط الأنابيب الروسية تخفض مستوى "قدرتها التنافسية، والاقتصاد ككل، إلى الصفر".
وقد صرحت موسكو مراراً وتكراراً بأن الغرب ارتكب خطأً فادحاً برفضه شراء المواد الهيدروكربونية من روسيا؛ وسوف يقع في اعتماد جديد أقوى بسبب ارتفاع الأسعار. وشددت موسكو على أن أولئك الذين رفضوا سيستمرون في الشراء بسعر أعلى من خلال وسطاء وسيستمرون في شراء النفط والغاز الروسي.
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